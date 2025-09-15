La UMH de Elche ayuda a radiografiar una enfermedad invisible de latinoamérica que se extiende por España

La enfermedad de Chagas, considerada durante décadas un problema de salud propio de América Latina, se ha convertido también en un reto en España. Los movimientos migratorios han hecho que este parásito cruce el Atlántico y hoy nuestro país sea el más afectado de Europa, con más de 55.000 personas infectadas, la mayoría sin diagnosticar. Un reciente estudio internacional, en el que participa la profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Jara Llenas García, ofrece un retrato muy completo de cómo evoluciona esta enfermedad en nuestro país y de por qué es tan difícil de tratar.

La mayoría de los casos detectados en España corresponden a personas que nacieron en Bolivia y emigraron aquí sin saber que estaban infectadas. El estudio analizó 107 pacientes atendidos entre 2008 y 2023 en un hospital valenciano, la gran mayoría mujeres de origen boliviano. Los investigadores descubrieron que casi uno de cada tres pacientes desarrollaba complicaciones digestivas y que casi dos de cada diez sufrían problemas cardíacos, en muchos casos potencialmente mortales.

¿Qué es el Chagas? El Chagas está causado por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Se transmite sobre todo por la picadura de un insecto presente en América del Sur y Central, pero también puede contagiarse de madre a hijo durante el embarazo, por transfusiones o trasplantes. Lo más peligroso es que puede permanecer silencioso durante años, escondido en órganos como el corazón o el aparato digestivo. Cuando finalmente aparecen los síntomas, suele ser demasiado tarde: arritmias, insuficiencia cardiaca o problemas digestivos graves que ya no tienen marcha atrás.

Tratamientos con muchas sombras

Actualmente, el único tratamiento disponible es un medicamento llamado benznidazol. Aunque es la principal herramienta contra el parásito, no es una solución perfecta. De hecho, dos de cada tres pacientes sufrieron efectos adversos durante el tratamiento, en una cuarta parte de los casos hubo que suspenderlo por esos efectos secundarios y, lo más preocupante: solo un 8% de los pacientes tratados alcanzó la “curación” comprobable, tras más de dos años de seguimiento. Además, muchos pacientes abandonan los controles médicos, lo que complica todavía más conocer la evolución de la enfermedad y tratar las complicaciones a tiempo.

La profesora Jara Llenas García, de la Universidad Miguel Hernández, ha participado de forma activa en esta investigación. Su labor ha sido clave para analizar la evolución clínica de los pacientes y poner el foco en la necesidad de diagnosticar antes, tratar mejor y seguir más de cerca a quienes ya están afectados. Su participación refleja la importancia de que universidades y hospitales españoles trabajen juntos para estudiar una enfermedad que, aunque se originó a miles de kilómetros, hoy es también un problema de salud pública en nuestro país.

Jara Llenas, en un Congreso sobre el Ébola en el Colegio de Médicos / Jose Navarro

Un reto enorme

El estudio concluye que el reto es enorme: Detectar la infección en fases tempranas, sobre todo en personas migrantes y mujeres embarazadas, investigar nuevos fármacos más seguros y eficaces, encontrar marcadores claros de curación, ya que los actuales son poco útiles y garantizar un seguimiento a largo plazo para evitar que se pierda la pista de los pacientes.

El Chagas afecta a más de 7 millones de personas en el mundo, y aunque en España no exista el insecto que transmite la enfermedad, el parásito ya está aquí. Su carácter silencioso hace que miles de personas lo desconozcan hasta que las complicaciones son irreversibles. La UMH, junto con otros centros de investigación, está contribuyendo a poner luz sobre este problema invisible, con el objetivo de que deje de ser una enfermedad olvidada y se convierta en una prioridad real para el sistema sanitario.

Impacto creciente

En conclusión, el estudio subraya que Chagas, aunque haya sido históricamente vista como una enfermedad de América Latina, ya no es un problema lejano: en España tiene un impacto creciente en salud pública, con consecuencias clínicas importantes, costes sanitarios, necesidades de seguimiento prolongado y efectos en la calidad de vida. Para las personas afectadas, socioeconómicamente migrantes, mujeres, o personas con acceso limitado al sistema sanitario, el desconocimiento, el estigma, o las barreras de acceso pueden agravar estos problemas.