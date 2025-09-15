Ciencia y asociaciones unen fuerzas en Elche frente al alzhéimer y otras demencias
El congreso internacional reúne voces científicas y testimonios familiares que reclaman persistencia, solidaridad y recursos contra enfermedades neurodegenerativas
El Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, inaugurado por la Reina Doña Sofía y que se celebra en el Gran Teatro de Elche, tuvo este lunes dos intervenciones especialmente emotivas y aplaudidas. El director científico de la Fundación CIEN, Pascual Sánchez Juan, y la presidenta de la Confederación Española de Alzhéimer, Mariló Almagro Cabrera, coincidieron en subrayar la importancia de la investigación y del apoyo social para avanzar en la lucha contra patologías como el alzhéimer, el párkinson o la ELA, y agradecieron de forma expresa la implicación de la Reina Sofía y la acogida de la ciudad.
La investigación como motor de esperanza
Sánchez Juan abrió su intervención destacando la trascendencia de la cita científica y recordó que el encuentro es fruto de “años de esfuerzo colectivo” y de la voluntad compartida de poner en común los avances más recientes en investigación básica, clínica y traslacional. El director científico explicó que la misión de los investigadores es clara: avanzar en la comprensión de los mecanismos que subyacen a enfermedades tan devastadoras como el Alzheimer, el Parkinson, la ELA o las demencias frontotemporales, y trasladar ese conocimiento a la práctica clínica.
Sánchez Juan reconoció, no obstante, que el camino está lleno de dificultades.“La complejidad biológica de estas enfermedades nos obliga a ser humildes, pacientes y persistentes”, señaló, aunque añadió que nunca antes se había contado con tantas herramientas, tecnologías y capacidades de colaboración internacional.
El científico quiso poner en valor el papel de la monarca emérita y de la entidad que preside: “Quiero destacar el papel fundamental de la Fundación Reina Sofía en este recorrido. Sin su apoyo constante, nada de lo que hoy estamos viendo sería posible”. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso prolongado en el auditorio.
Además, dedicó un mensaje de reconocimiento a todos los investigadores y profesionales sanitarios que, muchas veces en la sombra, trabajan para mejorar la vida de las personas afectadas y de sus familias. “Este congreso es para ustedes, pero sobre todo es para ellos: para los pacientes, para quienes esperan de nosotros respuestas y soluciones”, subrayó. Finalmente, tuvo unas palabras para la ciudad anfitriona: “Gracias a Elche por acogernos con tanto cariño y hospitalidad. Estoy seguro de que estos días serán intensos, productivos y, sobre todo, inspiradores”.
El testimonio de las familias
La voz de los pacientes y de quienes los acompañan llegó con la intervención de Mariló Almagro Cabrera, presidenta de la Confederación Española de Alzhéimer. Su mensaje arrancó con un agradecimiento: “Quiero comenzar agradeciendo de corazón la invitación a participar en este congreso y, muy especialmente, la presencia de su majestad, que siempre ha estado al lado de las personas con alzhéimer y sus familias”.
Almagro recordó que la confederación representa a miles de familias que cada día conviven con esta enfermedad. Con palabras cargadas de emoción, describió la dureza de un mal que “no solo borra recuerdos, sino que también transforma la vida de quienes acompañan al paciente”. Subrayó la necesidad de que congresos como el de Elche impulsen la ciencia para que se desarrollen tratamientos eficaces, se encuentren formas de prevención, se diagnostique antes y se cuide mejor.
Pero su intervención no se limitó a la perspectiva científica. También pidió a la sociedad mirar con otros ojos a quienes sufren alzhéimer u otras demencias.“Necesitamos que la sociedad entienda que detrás del alzhéimer y de otras demencias hay personas que siguen siendo ellas mismas, que sienten, que necesitan afecto, dignidad y respeto”, recalcó.
La presidenta de la confederación quiso rendir un homenaje especial a los cuidadores, familiares y voluntarios, a quienes definió como “el pilar invisible, pero imprescindible, de esta lucha”. Concluyó con una petición clara a instituciones y gobiernos: “Que no olviden a estas personas. Que sigan destinando recursos a la investigación y al apoyo social, porque solo así podremos afrontar de verdad este desafío”.
Ciencia y sociedad, un frente común
Las palabras de Sánchez Juan y Almagro Cabrera dejaron patente que la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas requiere una alianza estrecha entre la investigación científica y el apoyo social. Mientras el director científico de la Fundación CIEN incidió en la necesidad de persistencia, colaboración y respaldo institucional, la presidenta de la confederación puso voz al día a día de miles de familias que sostienen con esfuerzo la vida de sus seres queridos.
Ambos coincidieron en destacar la importancia de la Fundación Reina Sofía, cuya labor ha permitido impulsar proyectos decisivos y dar visibilidad a una realidad que, de otro modo, permanecería relegada al ámbito privado de los hogares. Y ambos subrayaron la relevancia de un congreso como el de Elche, que convierte a la ciudad en escaparate internacional de la investigación y de la solidaridad.
