Seguridad
Elche se blinda para recibir a la Reina Sofía
Decenas de agentes de Policía Nacional y Local aseguran visita real para inaugurar el congreso de neurociencias
Elche se prepara con estrictas medidas de seguridad este lunes para la llegada de la Reina Doña Sofía, que este lunes inaugurará sobre las 12.45 horas el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, que organizan conjuntamente la Fundación Reina Sofía, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), el Ayuntamiento de Elche y la Sociedad Española de Neurología. El dispositivo incluye presencia policial en el centro, regulaciones de tráfico y despliegue en uniformes y de paisano, mientras algunos habitantes expresan sorpresa por la escasa respuesta ciudadana al llamamiento oficial de engalanar la ciudad.
Seguridad máxima en torno a la Glorieta y puntos neurálgicos
Decenas de agentes, tanto de uniforme como de paisano, están desplegados en numerosas esquinas del entorno de la Glorieta. Los vecinos observan con curiosidad la movilización y se preguntan unos a otros qué está pasando. En la zona de Filet de Fora hay decenas de coches policiales aparcados. Además, se está regulando el tráfico en varios puntos para garantizar el acceso seguro al Gran Teatro de Elche, donde se celebrará el acto inaugural del congreso.
Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas: detalles del evento
Organizado por la Fundación Reina Sofía, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), el Ayuntamiento de Elche y la Sociedad Española de Neurología, el congreso reúne a más de un centenar de investigadores de prestigio mundial. Se celebra del 15 al 18 de septiembre en el Centro de Congresos «Ciutat d’Elx». El acto inaugural, al que asistirá la Reina, comenzará a las 12:45 horas en el Gran Teatro. Por la tarde, habrá un concierto de la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx en la Basílica de Santa María.
Los ilicitanos responden escasamente al bando del alcalde
Aunque el alcalde Pablo Ruz emitió un bando instando a la población a decorar los balcones con la bandera de España y a tributar una “calurosa acogida” a la Reina Sofía, la respuesta ciudadana ha sido tímida hasta el momento, al menos en lo que a engalanar la ciudad se refiere. Sólo se pueden contar menos de una decena de banderas en el centro de Elche.
La Reina Doña Sofía visitará Elche este lunes para inaugurar el congreso, un evento que pretende promover el intercambio de conocimientos y los avances en tratamientos del Alzheimer, Parkinson, ELA, entre otras patologías. El consistorio local ha invitado a la ciudadanía a recibirla con entusiasmo e implicarse visiblemente en la bienvenida.
