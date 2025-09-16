Adiós al hundimiento de la calzada y problemas con las raíces en la calle Antonio Machado de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha dado por concluidas las obras de la última fase de renovación del alcantarillado de la calle Antonio Machado, desde la calle Antonio Pascual Quiles en dirección a Vicente Alonso Pérez, ha informado a través de un comunicado. En esta fase se ha ejecutado un nuevo colector principal de 243 metros, con diámetros variables para optimizar el desagüe según la pendiente de cada sección. Además, se han renovado las conexiones de saneamiento e instalado sumideros de alta capacidad con rejilla en sustitución de los imbornales existentes.

INFORMACIÓNTV

Con la renovación del alcantarillado se pretenden evitar hundimientos de la vía pública y humedades en los sótanos, a la vez que mejorar la capacidad hidráulica al duplicar la de evacuación de aguas pluviales de la zona. El proyecto ha supuesto además la construcción de dos ramales laterales de 8 metros de longitud. El colector se ubicará debajo de la calzada en lugar de las aceras para evitar los daños ocasionados por las raíces de los árboles o por el hecho de coexistir otros servicios bajo las aceras, como la red de fibra, energía, gas o agua.

La calzada ha sido renovada por completo en "Antonio Machado" / INFORMACIÓN

La calle duplica su capacidad de drenaje y se solucionan los problemas provocados por el envejecimiento de la red alcantarillado y su ubicación bajo las aceras

Calzada renovada

También se han repuesto más de 2.500 metros cuadrados de calzada y ampliado las plazas de aparcamiento al duplicar el estacionamiento en batería. Esta obra sucede a la primera fase comprendida entre las calles Antonio Pascual Quiles y Capitán Baltasar Tristany, que finalizó en 2024 con una inversión de 376.137 euros. Con ambas fases, la calle duplica su capacidad de drenaje y soluciona los problemas provocados por el envejecimiento de la red alcantarillado y su ubicación bajo las aceras.