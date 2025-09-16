BYD Marcos Automoción presenta en Elche el nuevo SEAL 6 DM-i
Más autonomía, más diseño y más seguridad en el nuevo híbrido enchufable de BYD
La marca BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza su nuevo modelo SEAL 6 DM-i ya presente en las instalaciones de BYD Marcos Automoción en Elche, un nuevo híbrido enchufable disponible en carrocería sedán y familiar Touring.
El modelo ya se puede reservar en todas las instalaciones de BYD Marcos Automoción: además de Elche, también en Orihuela, Torrevieja, Murcia, Cartagena y Lorca. Con esta red, el grupo refuerza su papel como concesionario oficial en el sureste peninsular, acercando la innovación de BYD a miles de conductores de la región.
Un paso adelante en la movilidad híbrida enchufable
El SEAL 6 DM-i es el segundo híbrido enchufable que BYD lanza en Europa, tras el éxito del SEAL U DM-i, con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo. La gran baza del nuevo modelo es su tecnología Dual Mode (DM-i), que permite conducir en modo 100% eléctrico en trayectos urbanos y combinarlo con el motor de combustión en viajes largos, logrando hasta 1.505 km de autonomía combinada.
Diseño Ocean y una versión inédita en Europa
Estéticamente, el SEAL 6 DM-i estrena en Europa el lenguaje de diseño Ocean, con un frontal inspirado en las olas, faros LED cristalinos y una parrilla activa que optimiza la aerodinámica. El sedán ofrece hasta 1.370 litros de capacidad de maletero, mientras que la versión Touring –el primer familiar de BYD en el continente– alcanza los 1.535 litros, con portón eléctrico de serie y un coeficiente aerodinámico de apenas 0,28.
En el interior, el modelo sorprende por su habitáculo espacioso, materiales de calidad como cuero vegano, asientos con ventilación y calefacción, y una pantalla central giratoria de 12,8” o 15,6” que corona un sistema de infoentretenimiento conectado.
Tecnología y seguridad de serie
BYD equipa el SEAL 6 DM-i con un completo paquete de ayudas a la conducción: control de crucero adaptativo, cámaras de 360 grados, alerta de tráfico cruzado trasero, siete airbags, asistente de carril y detección de fatiga del conductor, entre otros. Todo ello convierte al modelo en un candidato atractivo para familias, empresas y conductores que buscan combinar seguridad con eficiencia.
En cuanto a prestaciones, las versiones Comfort Lite y Comfort, con 212 CV, permiten una autonomía en modo eléctrico de hasta 105 km en el sedán y 100 km en el Touring. La edición Boost, con 184 CV, es la más eficiente de la gama, con hasta 1.505 km de alcance combinado WLTP.
Marcos Automoción, sigue apostando por la movilidad eléctrica
Gracias a sus instalaciones BYD en Elche, Orihuela, Torrevieja, Murcia, Cartagena y Lorca, los conductores de toda la zona tendrán acceso al nuevo SEAL 6 DM-i, con atención especializada y la posibilidad de probar la gama completa de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de BYD.
Una alternativa real al motor tradicional
El SEAL 6 DM-i se perfila como una de las propuestas más completas en su segmento: hasta 105 km de autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP, consumo medio de solo 1,5 l/100 km y capacidad de recorrer más de 1.500 km con una sola carga y repostaje. Todo ello, acompañado de un diseño elegante y un equipamiento de serie muy competitivo.
Con este lanzamiento, BYD y Marcos Automoción reafirman su compromiso de liderar la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y accesible para todos.
