A vueltas con el calor "inhumano" en un colegio de Elche: "¡Y nos ponen trabas a que instalemos la climatización!"

Las familias del colegio público Clara Campoamor de Elche vuelven a la carga por el calor "insoportable" que sufren sus hijos en las aulas. Ya denunciaron mareos y sarpullidos. Ahora, se quejan de que el Ayuntamiento ha rechazado enviar a un técnico municipal para valorar el aumento de potencia eléctrica necesario para instalar aparatos de aire acondicionado. El centro educativo ha expuesto a los progenitores que ya se han pedido presupuestos a empresas y que incluso se ha reservado dinero para la inversión, pero el proceso se encuentra paralizado por la falta de esa valoración técnica. Mientras tanto, el alumnado sigue soportando temperaturas "inhumanas" en las aulas, según denuncian nuevamente, como ya hicieron al final del curso pasado.

Las familias aseguran que ni con toldos y ventilador se puede soportar "el infierno" que son las clases de sus hijos en el colegio Clara Campoamor de Elche / Pilar Cortés

Familias indignadas por la negativa municipal

En una carta enviada a la Concejalía de Educación, las familias expresan su "profundo descontento por la decisión de desestimar la petición realizada por la dirección del centro para que se enviara un técnico municipal a fin de valorar el necesario aumento de potencia eléctrica".

El escrito califica esta situación como un "agravio comparativo" respecto a otros centros: "Hemos podido comprobar que en las escuelas infantiles públicas sí se están llevando a cabo actuaciones para la instalación de aparatos de climatización, lo cual implica que sí se ha dispuesto de personal técnico", reclaman los progenitores.

Los padres y madres consideran "incomprensible que a un colegio público de educación primaria como el nuestro, con un número elevado de alumnado y necesidades crecientes en materia de climatización y equipamiento, no se le brinde el mismo trato y apoyo técnico".

Además, alertan de que la ausencia de una valoración profesional no solo retrasa la instalación de los equipos de climatización, sino que también "compromete el bienestar del alumnado y del personal docente". Por ello, exigen "que se reconsidere esta decisión y que, en igualdad de condiciones, se envíe cuanto antes un técnico cualificado para evaluar la situación eléctrica del centro y emitir un informe".

Una reclamación también ante la Conselleria

Ante la falta de respuesta municipal, las familias van a dar un paso más y tienen preparada para registrar una reclamación formal ante la Conselleria de Educación. En ella, recuerdan que la propia Administración autonómica recomienda mantener las aulas frescas, ventiladas y en condiciones saludables, pero denuncian que "la realidad es que muchos centros no disponen de los medios necesarios para garantizar estos mínimos".

La reclamación advierte de que las temperaturas extremas afectan gravemente a la salud, la concentración y el rendimiento de los escolares y del profesorado, generando una situación que califican de "insostenible".

El documento detalla además la "doble negativa institucional" con la que se encuentran: por un lado, "el Ayuntamiento de Elche alega no disponer de personal técnico para realizar la valoración necesaria"; por otro, "la Conselleria de Educación ha respondido exigiendo la presentación de toda la documentación pertinente, incluyendo precisamente la que el Ayuntamiento nos niega".

Un rincón del centro donde se puede ver un cartel del plan de mejora de la eficiencia energética en edificios municipales de Elche / Pilar Cortés

"Desprotección e indefensión"

Para las familias, este cruce de responsabilidades deja al alumnado en una situación de "desprotección e indefensión", sin que ninguna Administración asuma su parte. "Rogamos que esta reclamación sea tenida en cuenta con la urgencia que merece la situación, y que se dé una respuesta clara, efectiva y comprometida con la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa", expresan en el escrito dirigido a la conselleria.

Además, reclaman que la Administración autonómica acepte y tramite la petición de instalación de climatización, teniendo en cuenta la imposibilidad manifiesta del Ayuntamiento de realizar la valoración técnica. Piden también que se establezca un "procedimiento excepcional o alternativo" que permita a los centros avanzar sin depender exclusivamente de los servicios técnicos municipales, y que se priorice la dotación de medios para garantizar condiciones adecuadas en las aulas durante los meses de calor.

En nombre de los progenitores, recuerdan que "la educación pública debe garantizar las mismas oportunidades y condiciones a todos los niños y niñas de nuestra ciudad, sin distinciones según la etapa educativa".

Mientras tanto, el colegio Clara Campoamor sigue a la espera de una solución. Incluso se ha planteado instalar ventiladores de techo. Las familias insisten en que no piden privilegios, sino condiciones dignas para que sus hijos e hijas puedan aprender sin riesgo para su salud. El ventilador tampoco podría solventar el problema, según aseguran. “Lo hemos vivido este inicio de curso. Otra vez. Es absolutamente inhumano”, sostienen.