Compromís lleva al pleno de Elche el "genocidio israelí" en Palestina

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha anunciado este martes que “una vez más, desde esta formación llevamos al pleno una moción para condenar el genocidio en Gaza y mostrar también nuestra solidaridad con la Flotilla de la Libertad, que actualmente atraviesa el Mediterráneo para romper con el bloqueo de Israel y hacer entrega de suministros humanitarios al pueblo palestino”.

La portavoz municipal dijo que “según fuentes oficiales, el ejército israelí ha asesinado ya cerca de 65.000 palestinos y palestinas, de los cuales un 75 % son mujeres y niños. A estas estremecedoras cifras se suman los más de 1.500 trabajadores humanitarios y más de 200 periodistas asesinados también por el estado genocida de Israel. Frente a esta masacre, y pese a que Pablo Ruz y Vox hayan votado sistemáticamente en contra de las mociones de Compromís en apoyo al pueblo palestino, vamos a seguir exigiendo a este gobierno municipal que, de una vez por todas, se arme de valor para pedir la paz por Palestina”.

Derecho internacional

La portavoz recordó que “la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio ha aprobado una resolución que, respaldada con el 86 % de los votos a favor, declara que las acciones de Israel encajan en la definición legal de este crimen en el derecho internacional. A esta declaración se ha sumado también, y recientemente, la Comisión de Investigación de la ONU.

Esto, junto con la orden de arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional, hace que desde Compromís sigamos movilizándonos para que instemos al Gobierno de España a exigir una respuesta firme de la comunidad internacional que ponga fin a la impunidad de Israel y asegure que se haga justicia por todas las víctimas del genocidio en Gaza”, explicó.

Palestinos huyendo de Gaza / Associated Press/LaPresse

Esther Díez defendió que “apoyamos a la Flotilla de la Libertad al igual que lo hacemos con todas esas personas que durante las últimas semanas, se han sumado a las protestas por la participación del equipo israelí en La Vuelta Ciclista, porque este es otro de los ejemplos más claros de la defensa inquebrantable de los derechos humanos. Y es que dos años después, seguimos asistiendo atónitos a una destrucción material sin igual, a una escalada sin precedentes de la violencia y la hambruna, y a la aniquilación de toda una población civil, la del pueblo palestino”.

Lado correcto

Asimismo, la portavoz municipal señaló que “estamos convencidos de que la mayoría de ilicitanos e ilicitanas condena el genocidio en Gaza, por ello pedimos a Pablo Ruz que de una vez se sitúe en el lado correcto de la historia, el de la defensa de los derechos humanos y haga que el ayuntamiento tenga una voz rotunda contra esta masacre, pues la equidistancia es ser cómplice de la barbarie del estado genocida de Israel".