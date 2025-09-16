Integración
Elche Acoge simula procesos de selección en las VII Jornadas por la Diversidad e Inclusión en la Empresa
El encuentro reunirá a empresas y candidatos en el Centro de Congresos de Elche y contará con firmas interesadas en contratación
La Fundación Elche Acoge organizará el próximo 2 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, la VII edición de sus Jornadas por la Diversidad y la Inclusión en la Empresa, que se celebrarán en el Centro de Congresos de Elche. El evento tiene como objetivo crear un espacio de encuentro entre compañías del tejido económico provincial y personas usuarias de la entidad, con el fin de mejorar la empleabilidad, fomentar espacios laborales más inclusivos y ofrecer formación tanto a empresas como a futuros candidatos.
Una cita para la empleabilidad
La jornada comenzará con la recepción de participantes y empresas y la intervención de autoridades, a partir de las 9.30 horas. A continuación, responsables de la Fundación Elche Acoge presentarán las acciones que se están desarrollando para favorecer la diversidad y la inclusión en los entornos laborales.
Posteriormente, entre las 10.15 y las 11 horas, será el turno de las empresas participantes, que expondrán sus experiencias y buenas prácticas en materia de inclusión.
Speed networking con responsables de RRHH
Uno de los momentos clave será la sesión de speed networking, prevista de 11 a 13.00 horas, en la que se realizarán procesos de selección simulados con responsables de Recursos Humanos. El formato permitirá a los candidatos practicar entrevistas reales y recibir retroalimentación directa de profesionales del sector, a la vez que las compañías podrán conocer perfiles diversos y formados.
Clausura y apoyo institucional
La clausura de las jornadas está fijada para las 13 horas. El evento cuenta con la financiación de la Generalitat Valenciana y de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche.
Entre las empresas participantes figuran Eurofirms Group, Clece, Ilunion, Mustang, Leroy Merlin, Carrefour, Grupo Soledad, Pikolinos, Alannia Resorts, Grupo Eulen, Interactiva, Brandty y muchas otras compañías que respaldan esta iniciativa.
Con estas jornadas, Elche Acoge refuerza su compromiso con la construcción de un mercado laboral más diverso y equitativo, en el que la inclusión sea una herramienta para la competitividad y la cohesión social.
