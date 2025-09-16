Estudiantes de Elche vuelven a presentar sus proyectos más innovadores en un concurso de talentos

El Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández acogerá la III edición del evento Pechakucha Elche, que se celebrará el próximo viernes 31 de octubre y que reunirá a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional para exponer proyectos basados en la innovación. La organización espera reunir a más de 600 estudiantes tal y como ha sucedido en las dos primeras ediciones por lo que se ha decidido cambiar de escenario para dar cabida a todos los interesados.

La actividad está organizada por el docente y experto en habilidades comunicativas Miguel Molina quien a su vez es el propietario de la marca Pechakucha en España y cuenta con el respaldo de la propia UMH que este año participa como patrocinador, y de los colaboradores habituales El Corte Inglés, PubliAntón, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche, Agencia Arrova, Cafetería Royal, Crevinet y Jefatura de la Policía Local.

La edición de 2023 del Pechacucha de Elche / INFORMACIÓN / ANTONIO AMOROS

El PechaKucha es una actividad enfocada a la defensa de proyectos realizados en el aula y que ayuden a mejorar la sociedad en diferentes ámbitos (proyectos sociales, deportivos, tecnológicos, sociales…) y con la condición de que tengan un componente innovador impulsado por estudiantes de 14 a mayores de 18 años “lo que se pretende es que los jóvenes de la ciudad y de otras localidades tengan un espacio para exponer cualquier trabajo con un componente de innovación y que aporte una mejora o avance en la sociedad. Además, de forzar que trabajen en las aulas proyectos que pueden ser útiles, también se busca que sepan exponer en público, trabajar en equipo y que pongan el sentido crítico encima de la mesa para valorar la proyección de su idea”, explica Molina.

Modalidad

Dicha presentación en power point, canva u otra herramienta digital se realizará con la modalidad 20x20, es decir, solo se podrán emplear 20 diapositivas y una defensa oral de 20 segundos en cada una de ellas. Los proyectos podrán ser defendidos por un mínimo de tres componentes y un máximo de 10. Esta es una técnica que lleva décadas funcionando en Estados Unidos para presentar proyectos empresariales y que Miguel Molina lo ha trasladado a las aulas para fomentar el espíritu emprendedor y las habilidades comunicativas entre los más jóvenes.

Libro sobre liderazgo Al margen del Pechakucha, el responsable de la actividad ya ha terminado su próximo libro, el tercero ya. En esta ocasión será sobre las mejores entrevistas de su programa de radio en la UMH “Liderazgo” 2014-2025. El prólogo irá a cargo del afamado Chef José Andrés, y algunas de las entrevistas que se publican son con el periodista de Antena 3 en EEUU, José Ángel Abad; Rubén Amón, de Onda Cero y El Hormiguero; Carlos Slim, empresario y magnate mexicano; Rivcardo Lagos, expresidente de la república de Chile; Adolfo Suárez Illana, hijo del ex presidente de Gobierno Adolfo Suárez; Wilma Andradem embajadora de Ecuador en España; o el consultor político Xavier Domíngez de Todo es Mentira de Risto Mejide.

Aspecto de una anterior edición del Pechacucha en el Centro de Congresos de Elche / INFORMACIÓN