El Gobierno vuelve a ningunear al alcalde de Elche

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene el jueves a anunciar inversiones para el aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, pero el alcalde de Elche, Pablo Ruz, no está ni citado. Al regidor le gustó la pregunta este martes, tanto que levantó la cabeza para preguntar al jefe de Alcaldía, Óscar López, si tenían constancia de ello, pese a que era sabedor de la respuesta. "Lo sabemos de forma oficiosa", dijo este, porque así, en uno de los corrillos de la visita de la Reina emérita a Elche del pasado lunes, para inaugurar el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas se escuchó a un portavoz de la Subdelegación del Gobierno.

"¿Tenemos constancia? ¿Nos ha llegado la invitación?", le preguntó Ruz a López. Ante la negativa contestó, "si recibimos invitación de manera oficial estaremos, claro que sí. Y ojalá tenga ocasión de poder hablar con el ministro (Óscar Puente) y decirle, "Mire, yo lo único que quiero es que usted me reciba, ¿no?" Es lo que yo creo que merece cualquier alcalde. Parece ser que esto está bastante extendido", dando a entender que no recibe a otros regidores, de hecho puso como ejemplo el del alcalde de Sevilla. "El otro día hablaba con el alcalde de Sevilla, con José Luis (Sanz) y fíjate, Sevilla con las inversiones que tienen también en marcha y también me decía que no hay manera de recibirlos. Yo creo que es algo tan sencillo como pedirle que nos reciba y poderle contar tantas cosas y poder saber tantas cosas, ¿no? Yo necesito sentarme con él. Como ya nos atendió el director de ADIF", en clara referencia a otro proyecto, el de la conexión del cercanías con el aeropuerto con el Parque Empresarial o con la estación del AVE con el casco urbano. "En ADIF nos dijeron que tenían que hacer un estudio cuando estuvimos en junio o en mayo, si no recuerdo mal, un estudio para la viabilidad de la estación en el parque empresarial. Estarán conmigo ustedes, que no hay que estudiar ninguna viabilidad de la estación en el parque empresarial".

Pedro Sánchez, en su visita a la desalinizadora de Torrevieja / Alex Domínguez

Alta Velocidad

Ruz se refirió a que las vías del tren pasan a 20 metros del Parque Empresarial, "que necesita una parada del propio cercanías ahora en el contexto del nuevo momento con el que estamos con el cercanías tengamos tiempos certeros, aunque probablemente llegue antes la conexión de la estación del AVE de Matola que la propia conexión con el aeropuerto porque hay que trasladar las vías de la Fachada Marítima de Alicante hacia Aguamarga". El alcalde cogió carrerilla con otros asuntos pendientes con Fomento e Infraestructuras y dijo que "luego tenemos con el ministro dos grandes proyectos, el 2,5 % cultural, que necesitamos también plantearle sobre la basílica, como ustedes bien saben, además aprobado por unanimidad en el pleno. Es verdad que el señor obispo ya anunció que vamos a poner en marcha una fundación que creo que estará ya pronto atendiendo a noticias para captar fondos y luego otra de las inversiones es la situación del desdoblamiento de la A7 y las apropiaciones de la Ronda Sur. A estas alturas con la licitación del proyecto iniciada tenemos que plantear una cuestión con toda la lealtad y normalidad del mundo. Señor ministro, ustedes decidieron dejar de financiar la Ronda Sur. No vamos a hacer debate, esto ya está. Ahora entenderán ustedes que al menos las expropiaciones, los más de 8 millones de euros del expediente de expropiaciones que el Ayuntamiento ya ha iniciado, tiene que asumirlo el Ministerio, porque asumió las expropiaciones de las tres cuartas partes restantes de la Ronda Sur, ¿no? Es algo absolutamente lógico. Convendrán conmigo que hay muchos motivos y hay muchas razones para que el señor ministro me dedique una hora de su tiempo".

Vox

El regidor echó balones fuera sobre la intervención del concejal Samuel Ruiz en el pleno del lunes, con un duro ataque a la gestión del propio Ruz, al que acusó de engañar a los ilicitanos. "Votaron con nosotros sobre con respecto a la moción planteada por el Partido Socialista a través del pleno extraordinario (para exigir el inicio de la construcción del tranvía este mandato). Es que no somos socios (con Vox), somos compañeros y evidentemente en la refriega política los argumentos son los que son. Y obviamente, Vox en su momento se salió del gobierno autonómico, decidió apearse de ese gobierno y obviamente ellos no es el PP ni nosotros somos dos, ¿no? Normalidad, absolutamente con normalidad. No hay otra manera de entender las cosas. El trabajo de los tres concejales es excelente y lo reconocemos. Y así va a ser hasta el final de la legislatura por nuestra parte".