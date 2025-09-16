Guilabert dice que la licencia de obras se da en dos meses y que la del alcalde de Elche tardó 70 días

El portavoz popular, Claudio Guilabert, ha negado este martes que existiera en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche un trato de favor al alcalde, Pablo Ruz, para que obtuviera una licencia de obras "exprés" para la rehabilitación de su vivienda y la construcción de una piscina en el Camp d'Elx. Las declaraciones se produjeron horas después de que la concejala socialista Patricia Macià, en rueda de Prensa, asegurara que la autorización se tramitó en solo 70 días, menos de la mitad del tiempo medio que tardaron el resto de solicitantes, aseveró, tras haber constatado todos los acuerdos de licencias similares adoptados entre enero y julio.

En un comunicado, se niega por "el Ayuntamiento de Elche" un favorecimiento a Pablo Ruz que dé lugar a una "irregularidad" en la concesión de la licencia de obras de la vivienda solicitada por este. Según el portavoz adjunto del gobierno municipal, Claudio Guilabert, la licencia solicitada por el alcalde “se concedió en tiempo y forma y dentro de la legalidad, al igual que otras”. En un comunicado se asegura que "la ley establece un plazo de dos meses y en el caso del alcalde se ha sobrepasado el plazo y la licencia no ha tenido requerimiento de documentación como puede ocurrir en otros casos. Además, cada licencia cuenta con unas características concretas".

El alcalde Pablo Ruz y el concejal Claudio Guilabert, en una imagen de archivo en Clarisas / Áxel Álvarez

Denuncias

El comunicado no hace referencia al hecho de que, según la edil socialista, se haya tardado al menos cinco meses en todas las licencias concedidas este año a excepción de la del regidor. Guilabert denunció que "desde el grupo municipal socialista se haya facilitado la dirección de la vivienda del alcalde", lo que no consta en la nota de los socialistas que esto haya sido así, por lo que adelantó que tiene "la intención de interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por revelar información personal de un compañero de la corporación municipal”. Una denuncia que, dijo el edil de Contratación, no será la única pues "el alcalde se guarda el derecho a interponer cualquier acción legal al respecto".