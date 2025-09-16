Operación en Elche contra la venta de oro falso

No todo lo que reluce es oro. O mejor que se lo digan a las empresas de compraventa que han sido estafadas en Elche tras adquirir piezas que realmente no lo eran, solo tenían un baño con el preciado metal. No es baladí que, con la complicada coyuntura internacional, el oro esté en precios máximos, de hecho se paga a más de 100 euros el gramo en estos momentos.

Hay cinco detenidos, tres de ellos en Elche, concretamente un hombre y dos mujeres con edades comprendidas entre los 46 y 37 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa. "Los arrestados formaban parte de una organización que vendía joyas falsas de nueve quilates en establecimientos de compra-venta, logrando superar las comprobaciones iniciales gracias a un baño superficial que las hacía pasar por auténticas", explica la Comisaría de Elche en una nota.

Comisaría de Elche / Áxel Álvarez

Las pesquisas comenzaron tras tener información de que ciudadanos procedentes de Europa del Este se desplazaban desde fuera de la localidad para intentar vender piezas fraudulentas en comercios de compra-venta de oro y joyas. La Unidad de Policía Judicial de Elche pudo comprobar que las joyas estaban manipuladas de manera que superaban los análisis preliminares de los establecimientos, siendo descubiertas como falsas únicamente en pruebas más exhaustivas.

Estructura del grupo y dispositivo policial

La investigación reveló que la organización estaba compuesta por al menos cinco integrantes, estructurados en dos núcleos autónomos y con reparto de funciones. Se desplazaban desde Benidorm a Elche para cometer las estafas. Gracias a la rápida actuación policial, la cantidad estafada se limitó a unos 4.700 euros. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, la Policía Nacional alertó a los establecimientos de compra-venta sobre el método utilizado, lo que permitió reforzar las medidas de prevención.

Detenciones en dos fases y puesta a disposición judicial

Las detenciones se practicaron en dos fases. En la primera, fueron arrestados dos de los implicados en Elche cuando intentaban vender una cadena de oro. En la segunda fase se localizó y detuvo al tercer implicado, también en la misma ciudad. Dos de los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, mientras continúan las investigaciones para la detención del resto de la organización.