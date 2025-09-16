La pasarela que unirá dos barrios ya tiene fecha de apertura en Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, y el de Deportes, José Antonio Román, han dado fechas este martes a la puesta en funcionamiento de la pasarela de Altabix, que unirá dos sectores urbanísticos de Elche separados por las vías del tren, lo que ha sido una reivindicación vecinal desde hace años, tantos como promesas ha tenido por anteriores gobiernos municipales, algo que no dejó pasar el responsable municipal en su encuentro con los medios, primero culpando a Adif (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) por no haber acometido el proyecto y después al gobierno municipal del PSOE y Compromís que le precedió. Guilabert, a su lado, le recordó que cuando el PP y Vox llegaron al gobierno municipal no había nada adelantado sobre este proyecto que los socialistas habían anunciado en varias ocasiones.

La rampa que servirá para vencer la altura sobre las líneas del ferrocarril / Jose Navarro

Pero lo importante, en cualquier caso, son los plazos, y según dijo el regidor, en noviembre está previsto que se coloque la pasarela sobre las vías del tren y durante el comienzo de 2026 esté concluida la urbanización del entorno, con nueva iluminación y ajardinamiento. La pasarela se está construyendo a caballo entre Castellón, donde se dijo originariamente, y en Murcia, donde se ejecuta, para reducir al máximo los tiempos de colocación, pues llegará a Elche como si se tratara de grandes piezas de un mecano que solo precisan ensamblarse, operación que probablemente se ejecutará durante la noche, cuando no pasen convoyes, para evitar cualquier incidencia, amén de que deberán estar supervisados los trabajos por los ingenieros de la propia Adif para evitar cualquier accidente o incidente que colapse la línea.

La pasarela tendrá un coste de 2,7 millones de euros pagados sin ayudas públicas / Jose Navarro

Visita

La visita, rodeada de técnicos, se produce a dos meses vista de la colocación, aproximadamente, cuando parte del tablero peatonal con rampas que se situará a ambos lados está conformándose con hormigón. Una rampa que facilitará la movilidad a un lado y a otro para conectar los sectores E-4 y E-20 separados entre sí por la línea de ferrocarril Alicante-Murcia desde que el PGOU comenzó a diseñar el crecimiento de la ciudad hacia el este y noreste teniendo en cuenta que tarde o temprano había que solventar este problema, lo que se produce al cabo de más de dos décadas. “Es una de las inversiones más esperadas para el barrio de Altabix que conseguimos desatascar con los organismos pertinentes y que hoy, un año después, vemos como avanza y será una realidad en los próximos meses”, resaltó Ruz. El alcalde insistió en la idea de que "la actuación continúa con la construcción de las estructuras de hormigón sobre los dos taludes y está previsto que la pasarela, cuya construcción se está llevando a cabo en la ciudad de Murcia, se coloque durante el mes de noviembre, al igual que las rampas de la misma y a principios de 2026 ya esté en pleno funcionamiento".

El alcalde indicó que “la inversión para esta infraestructura es de 2,7 millones de euros íntegramente financiados con presupuesto municipal” mediante un préstamo. Una pasarela que evitará a los vecinos de la zona bordear las vías férreas existentes y a su vez hacerlo con seguridad gracias al paso elevado sobre las vías.

Reurbanización

Ruz añadió que esta actuación va acompañada de la reurbanización del entorno accesible a peatones y personas con movilidad reducida, bicicletas, zonas verdes e iluminación led. Además, en los laterales interiores de la pasarela se instalará una malla metálica de protección que no impedirá la visión de los usuarios. “Seguimos cumpliendo compromisos que es en definitiva, lo que a nosotros nos mueve. Somos conscientes que esta obra va a suponer una inyección de muchas cosas buenas para todo este entorno”, concluyó el alcalde.