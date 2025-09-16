El profesor de la UMH de Elche Jorge Mataix, miembro de honor de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo

La Sociedad Española de Ciencia del Suelo (SECS) ha distinguido al catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Jorge Mataix Solera, como Socio de Honor. La decisión fue adoptada por la Junta Directiva de la entidad, que subraya tanto su trayectoria científica como su aportación a la difusión de la disciplina.

Trayectoria académica y científica

El nombramiento responde, entre otros motivos, a su contribución al estudio y divulgación de la Ciencia del Suelo, área en la que Mataix ha desarrollado una extensa labor académica e investigadora. Además, el reconocimiento valora su compromiso institucional con la SECS, en la que ejerció como vicepresidente entre 2013 y 2017 y como presidente durante dos mandatos consecutivos, desde 2017 hasta este mismo año.

El catedrático de la UMH de Elche Jorge Mataix ha investigado suelos de todo el mundo / INFORMACIÓN / 5

Impulso a proyectos y colaboraciones

En sus años de gestión al frente de la Sociedad, el profesor de la UMH promovió y consolidó diferentes proyectos que contribuyeron al fortalecimiento de la entidad. Asimismo, trabajó en potenciar la colaboración entre la SECS y organismos públicos, instituciones académicas, empresas y profesionales vinculados a la ciencia del suelo, favoreciendo así la proyección nacional e internacional de esta disciplina.

Reconocimiento a una dedicación

Con esta distinción, la Sociedad Española de Ciencia del Suelo reconoce el esfuerzo y la dedicación de Jorge Mataix en favor de la comunidad científica y del avance de una especialidad fundamental para la agricultura y el medio ambiente. El nombramiento de Socio de Honor constituye uno de los mayores reconocimientos que concede la SECS a quienes contribuyen de manera destacada a su desarrollo y prestigio.