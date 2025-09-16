El PSOE acusa a Ruz de trato de favor para lograr una licencia exprés para su chalet

El PSOE acusó este martes al alcalde de Elche, Pablo Ruz, de haber tenido un trato de favor para obtener la licencia de obras de su chalet en solo 70 días, menos de dos meses y medio, cuando el trámite es al menos del doble del tiempo, aunque hay casos de hasta 45 meses, afirmó la concejala Patricia Macià tras revisar una por una las autorizaciones dadas en 2025, entre los cuales se encontraba la del regidor. La socialista ha puntualizado que para nada le interesa la vida del alcalde, pero sí la legalidad. Cuando el diario preguntó por este asunto el pasado mes de julio desde el equipo de gobierno no solo negaron el favoritismo, sino que aseguraron que la suya ha tardado más que otras.

El cotejo de las licencias para rehabilitar una vivienda e incluir la construcción de una piscina, como es el caso, ofrece a juicio de los socialistas una lectura muy distinta a la del gobierno municipal porque consideran que la suya ha sido una "concesión exprés". Según los datos de las juntas de gobierno, dijo Macià, en tan solo dos meses y diez días se dio luz verde a la autorización urbanística para la reforma, ampliación y construcción de piscina en su chalé en una conocida partida rural, solicitada el 8 de mayo y aprobada el 18 de julio de 2025. Además, previamente, el 13 de marzo, se autorizó en apenas un mes y nueve días la licencia de extensión de la línea eléctrica para dar suministro al inmueble.

La edil señaló que “no nos interesa la parte privada de este asunto, lo que nos interesa es que el alcalde ha conseguido su licencia en un tiempo récord, mientras que cualquier vecino o empresa debe esperar mucho más tiempo”. Según explicó, “en lo que llevamos de año, ninguna licencia de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar con piscina se ha concedido en menos de cinco meses. En la mayoría de los casos, los plazos oscilan entre seis y ocho meses, y en algunos supuestos entre cinco y 45 meses. Solo el señor Ruz ha obtenido su licencia en apenas dos meses y diez días”. Para llegar a esta conclusión, el Grupo Socialista ha analizado las actas de las juntas de gobierno desde enero hasta julio, constatando que las licencias concedidas en dicho periodo corresponden a modificaciones de expedientes ya aprobados, instalaciones fotovoltaicas o reparaciones menores. “En ese tiempo, no se ha otorgado ninguna licencia nueva de obras de vivienda unifamiliar en apenas dos meses. A dos particulares, con expedientes idénticos al del alcalde, se les concedieron en ocho meses, en marzo y en mayo”, sentenció Macià.

En ese sentido, las licencias que se han otorgado en lo que llevamos de 2025 por reforma y ampliación de vivienda unifamiliar han tardado en ser concedidas entre seis y ocho meses; para el mismo tipo de construcción con piscina, entre los cinco y 45 meses. Quienes han solicitado autorización urbanística para el cambio de uso de vivienda a local, han debido esperar entre cinco y 13 meses.

“Se coge antes a un mentiroso que a un cojo”

La edil añadió que “se coge antes a un mentiroso que a un cojo. El equipo de gobierno dijo que el plazo de dos meses era algo superior a la media registrada, pero los datos demuestran lo contrario: mientras al resto de vecinos y empresas se les exige esperar una media de entre seis y 20 meses, al alcalde se le ha resuelto en apenas 70 días”.

Ante esta situación, Macià exigió a Pablo Ruz que dé la cara: “Pedimos al alcalde que dé explicaciones, no mentiras. Queremos saber qué ha hecho para que su licencia se resuelva en dos meses y no en ocho, como ocurre con el resto de ciudadanos. Que no se esconda”. Y recalcó que “a nosotros no nos interesa su vida privada ni si ha comprado una vivienda, lo que nos interesa es por qué se le ha concedido su licencia más rápido que a nadie más. Queremos transparencia y un trato justo para todos los vecinos de Elche”.

"Opaca gestión"

Macià también se refirió al cuestionable funcionamiento general del gobierno local. “Parece que para PP y Vox todo vale: el edil de Hacienda y Urbanismo, el estratega municipal, se rebaja la dedicación exclusiva para trabajar en su propio despacho, que precisamente asesora sobre los mismos temas que lleva en el Ayuntamiento. Y el alcalde consigue en dos meses su licencia de obras, mientras el resto de mortales esperan ocho”, ha reiterado Macià.

Asimismo, la concejala señaló que la falta de transparencia también se refleja en la gestión del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento: “Nos niegan las actas de los comités de crisis, mientras los asesores hablan de normalidad cuando la evidencia demuestra lo contrario. Expedientes amontonados en papeles sin salida y sin que se nos dé información diaria de lo que están haciendo. PP y Vox se piensan que el Ayuntamiento es su cortijo y actúan como si pudieran hacer lo que les viniera en gana”, concluyó.