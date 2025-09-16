“La revolución de los pequeños gestos”: el Consorcio Baix Vinalopó vuelve a celebrar su campaña de concienciación ambiental

El Consorcio Baix Vinalopó, la entidad responsable del tratamiento de residuos de 10 municipios de las comarcas Baix y Mitjà Vinalopó, vuelve a realizar su ya tradicional campaña de concienciación ambiental, que cuenta con la financiación de la Generalitat Valenciana. De septiembre a noviembre, el equipo de educadores ambientales realizará acciones gratuitas en los 10 municipios, que irán acompañadas de acciones comunicativas en medios de comunicación de referencia en el territorio.

“La revolución de los pequeños gestos”: un nuevo lema para fomentar la separación de la orgánica

En esta ocasión, el lema escogido por la entidad es “La revolución de los pequeños gestos: separa la orgánica”. La imagen, protagonizada por alimentos con origen local como almendras o uva, busca sensibilizar a la ciudadanía en la necesidad de adoptar hábitos más sostenibles en la gestión de residuos en el hogar.

El objetivo es mostrar lo fácil que es cambiar nuestras conductas diarias. Gestos tan sencillos como llevarse un carro o bolsa reutilizable a la compra, apostar por los productos de temporada o separar en casa los restos de comida para tirarlos al contenedor marrón tienen un impacto positivo duradero en la salud de nuestro entorno natural.

Para potenciar el mensaje y que llegue a la población, se instalarán carteles de concienciación en soportes publicitarios de los municipios, se realizarán cuñas de radio y anuncios para las televisiones locales.

Participa en las acciones gratuitas de educación ambiental

Una de las partes fundamentales de esta campaña son las acciones de educación ambiental que se realizarán en los 10 municipios. Educadores ambientales del Consorcio Baix Vinalopó realizarán actividades educativas destinadas al público general, con el objetivo de aumentar su conocimiento sobre la reducción, separación y reciclaje de los residuos.