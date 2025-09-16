El congreso de neurociencias de Elche apuesta por la estimulación transcraneal para atajar síntomas del alzhéimer

Ponentes y participantes en el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, inaugurado el lunes por la Reina Sofía en Elche, han mostrado la esperanza de la ciencia en las terapias de estimulación magnética transcraneal para conseguir mejoras en enfermos de alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Este foro de referencia en las neurociencias cuenta con la organización de la Fundación Reina Sofía, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) -dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-, junto con el Ayuntamiento de Elche y la Sociedad Española de Neurología.

La comunidad científica internacional que se ha dado cita en Elche, entre ellos algunos de los investigadores más prestigiosos del mundo en alzhéimer, párkinson, ELA, huntington o demencia con cuerpos de Lewy, sitúa la estimulación magnética transcraneal como una de las terapias más prometedoras en el abordaje del alzhéimer y de otras enfermedades neurodegenerativas. Esta técnica, no invasiva y basada en el uso de campos magnéticos, permite modular la actividad cerebral y se presenta como un complemento para mejorar síntomas en pacientes que hoy disponen de opciones limitadas.

Mario Ricciardi, médico neurólogo e integrante de la plataforma de evaluación clínica en la Fundación CIEN, exponía a INFORMACIÓN los avances más recientes en neuromodulación, analizados esta martes en Elche / INFORMACIÓN

Mario Ricciardi, médico neurólogo e integrante de la plataforma de evaluación clínica en la Fundación CIEN, exponía a INFORMACIÓN los avances más recientes en este campo. “La neuromodulación hoy es algo que está en auge, con técnicas que permiten modificar la actividad cerebral sin necesidad de cirugía. Una de las más conocidas es la estimulación magnética transcraneal, que puede inducir un campo magnético capaz de modificar la actividad eléctrica de la corteza cerebral y, de esta manera, mejorar síntomas de la enfermedad”, explicó.

De la psiquiatría a la neurología

La estimulación magnética transcraneal (TMS, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicarse hace décadas en el ámbito de la psiquiatría, especialmente en casos de depresión resistente a fármacos. Hoy en día constituye un tratamiento estándar en varios hospitales españoles, sobre todo en unidades de trastornos psiquiátricos.

En los últimos años, la técnica ha dado un salto hacia la neurología. “Sabemos que en las enfermedades neurodegenerativas seguimos teniendo dificultades para mejorar los tratamientos. La TMS se presenta como un recurso cada vez más relevante para estas patologías, entre ellas el alzhéimer”, señaló Ricciardi en el congreso internacional de Elche.

El especialista subrayó que no se trata aún de un procedimiento de uso rutinario en la práctica clínica para la neurología, pero la evidencia está creciendo de forma significativa. “Probablemente en los próximos años sea algo que se vaya instalando poco a poco, porque cada vez hay más evidencia de que puede, dependiendo del sitio donde se estimula en el cerebro, mejorar la memoria, el lenguaje o las funciones ejecutivas”, añadió.

Una de las ponencias en el Congreso Internacional de Enfemedades Neurodegenerativas que se está celebrando esta semana y hasta el jueves en Elche / Jose Navarro

Mejorar síntomas

Los estudios más recientes indican que, según la región cerebral estimulada, la TMS puede influir en diferentes áreas cognitivas deterioradas por el alzhéimer. “Podemos mejorar memoria, lenguaje o funciones ejecutivas”, insistió Ricciardi.

Pero el alcance de la técnica va más allá de lo estrictamente cognitivo. “Muchas veces también permite mejorar los trastornos del ánimo. Inicialmente se utilizó para tratar la depresión y la ansiedad, y eso refuerza su utilidad en pacientes que además de los déficits cognitivos suelen sufrir alteraciones emocionales”, apuntó el neurólogo.

Este doble beneficio —cognitivo y emocional— abre una ventana de esperanza para personas afectadas por enfermedades que, a día de hoy, no tienen cura. “Se trata de una apuesta esperanzadora, sobre todo para mejorar síntomas. No son técnicas que vayan a curar estas patologías, ni mucho menos, pero sí pueden paliar y mejorar la calidad de vida”, remarcó.

Las nuevas terapias tienen un doble beneficio —cognitivo y emocional—, que abre una ventana de esperanza, según los investigadores reunidos en Elche / Jose Navarro

Nuevas modalidades y aplicaciones

Durante el congreso también se abordaron variantes de esta técnica, como la estimulación magnética transcraneal estática, que utiliza cascos con imanes posicionados en regiones específicas del cerebro. Este método, aún en fase de investigación, ha mostrado resultados iniciales en patologías como Parkinson, temblor esencial o esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“La variedad de técnicas es enorme y se siguen desarrollando nuevas modalidades. Se plantean como complementos a los tratamientos actuales, sobre todo para mejorar síntomas”, señaló Ricciardi.

APOE2, el gen que protege frente al alzhéimer En paralelo a las sesiones sobre neuromodulación, el congreso también abordó esta martes el papel de los genes en la enfermedad de alzhéimer, con especial atención al APOE, el gen más estudiado en relación con esta patología. Mario Ricciardi explicó que existen tres variantes principales de este gen, localizado en el cromosoma 19: APOE3, la más común y neutra; APOE4, que aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar la enfermedad; y APOE2, que en cambio parece tener un efecto protector. “APOE2 sería como un escudo. Se ha visto que las personas que tienen este alelo tienen menos riesgo de desarrollar alzhéimer”, señaló el neurólogo de la Fundación CIEN. El especialista detalló que todos tenemos dos alelos de APOE, en diferentes combinaciones posibles. “Si uno de esos alelos es APOE2, el riesgo de desarrollar la enfermedad se reduce respecto a quienes tienen solo APOE3 o, especialmente, a quienes portan APOE4”, precisó. El interés científico se centra en entender por qué APOE2 ejerce este efecto beneficioso. Aunque no se conocen todavía todos los mecanismos, se cree que está relacionado con un mejor manejo del metabolismo del colesterol en el cerebro y una menor propensión a los depósitos patológicos característicos de la enfermedad. “La idea es que, si comprendemos cómo funciona APOE2, podremos diseñar terapias que reproduzcan su efecto protector en personas que no tienen esta variante genética”, concluyó Ricciardi.

El papel de la Fundación CIEN

La apuesta por la neuromodulación se consolida también en España. El neurólogo anunció que la Fundación CIEN ha puesto en marcha este año una unidad de neurofisiología y neuromodulación. “El objetivo es probar nuevos tratamientos de este tipo, que son no invasivos, basados en campos magnéticos y sin necesidad de cirugía. Queremos estudiar cómo pueden modificar síntomas de las enfermedades neurodegenerativas”, explicó.

Para los expertos reunidos en Elche, esta línea de trabajo refleja una estrategia clara: avanzar en tratamientos paliativos que, a falta de terapias curativas, ofrezcan una mejora significativa en la vida diaria de los pacientes.

“Estamos ante técnicas esperanzadoras, porque si bien no cambian la biología de la enfermedad de raíz, sí permiten modular síntomas que son muy incapacitantes. Y eso, para los pacientes y sus familias, significa mucho”, concluyó Ricciardi.

Con la presencia de la Reina Sofía en la inauguración, el congreso internacional subraya la importancia social y científica de seguir apostando por la investigación en neurociencias, una carrera contrarreloj para dar respuestas al alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas que afectan a millones de personas en todo el mundo.