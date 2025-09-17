Alcalde de Elche: "Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, mostraba este miércoles un profundo enfado y elevaba el tono de forma consciente y voluntaria en una comparecencia pública en la que, sin restar importancia a la polémica sobre la licencia de su vivienda particular, ponía el foco en lo que considera un hecho sin precedentes: la difusión de la dirección exacta de su vivienda por parte de la concejal del PSOE Patricia Maciá. Antes de comenzar a hablar, como se encontraba en un foro en el que antes participaron el pedáneo de El Altet, la director del colegio o la edil de Educación, Ruz pidió a sus compañeros de comparecencia que se retiraran a un lado. Lo que iba a decir, tras las preguntas de la Prensa, era algo muy personal y cuya afectación ya se reflejaba en su rostro.

Maciá había acusado a Ruz de trato de favor para lograr una licencia exprés para su chalet, asegurando que el regidor obtuvo la autorización en dos meses y medio cuando el plazo oscila entre los cinco y los ocho meses, pero hay casos de hasta 45 meses. "Bueno, vamos a ver... Una cosa es la refriega política sobre la licencia de mi casa. Estamos en política y tenemos que asumir. También asumimos que los argumentos son los que son y que se pueden, por supuesto, advertir. Si alguien tiene alguna duda con respecto a la licencia de mi casa en tiempo y forma, con tasas pagadas, que se vaya al juzgado y que lo denuncie. Ahora bien, ayer se produjo algo que no tiene precedente en la historia de la democracia de la ciudad de Elche". Esta era su intervención introductoria, donde no daba -tampoco lo iba a hacer después- explicaciones sobre los plazos. También es cierto que el día antes ya había hablado de tiempos el concejal José Claudio Guilabert: "La licencia de obras se da en dos meses y que la del alcalde de Elche tardó 70 días".

El alcalde conversa en el último pleno con Juan de Dios Navarro y José Claudio Guilabert / Alex Domínguez

"Divulgo la dirección exacta de mi domicilio"

A continuación, Ruz rechazaba que "fue que en el contexto de la rueda de prensa en el que una señora del Partido Socialista -refiriéndose a la edil Patricia Maciá- divulgó la dirección exacta de mi domicilio. La dirección exacta de mi, de mi domicilio", exponía expresamente. Y seguía: "Esto no tiene precedentes en la historia de la ciudad. Y esto es gravísimo. Esto es muy grave. Esto es muy gordo".

Pablo Ruz mostraba un cabreo enorme: "Hasta hace 10 años, los concejales también del Partido Socialista y del Partido Popular que conformábamos las corporaciones de España estábamos amenazados por ETA. Hasta hace 10 años los concejales que conformamos las corporaciones de España teníamos escolta. Y a los concejales de las corporaciones de España también a los concejales del Partido Socialista se nos decía que teníamos que guardar con celo, por supuesto, la dirección de los domicilios de los demás, por seguridad básica".

¿Qué ha hecho la edil socialista? "Haciendo pública la dirección de mi domicilio, la señora Maciá, me ha puesto en el disparadero de muchas cosas, de muchas cosas... Y no solamente de muchas cosas, sino que le digo con rotundidad, si mi domicilio sufre alguna agresión y, por supuesto, si alguien de mi familia, estando en mi domicilio, o un servidor, alguna vez sufre una agresión en nuestra casa, haré responsable al Partido Socialista de Elche y a la señora Maciá".

"¡Basta ya de esta forma miserable de hacer política!"

El propio alcalde seguía mostrando el enfado: "¡Basta ya de esta manera de hacer oposición. Basta ya de esta forma miserable de hacer política! Tenemos ante nosotros a un grupo político, al Partido Socialista, que solamente pretende destruir a toda costa cualquier cosa. Un grupo político destructivo. Ayer hablé con el secretario general de Partido Socialista en Elche (Alejandro Soler), no voy a desvelar el contenido de la conversación, faltaría más. Pero sí le dije, "Alejandro, para esto de una vez". Violar el derecho sagrado a la propiedad privada, a la intimidad, al domicilio de una persona es una barrera que no se puede franquear nunca. Y ayer la señora Maciá superó esa barrera, pulverizando todas las formas anteriores de hacer política y esto es gravísimo".

Mirando a los periodistas, Ruz reconocía: "Sí, me verán enojado, estoy enojado y estoy preocupado porque ahora no sé qué tengo que hacer con la seguridad de mi casa. Por eso es que les digo que estamos trabajando en poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y, por supuesto, vamos a interponer una querella contra esta acción. En la refriega política caben todos los argumentos, hasta a veces aquellos que la opinión pública no quiere y es que incluso se llegan a los insultos. Mire, no voy a entrar ahí. Cada uno sabe cómo tiene que actuar, pero cometer presuntamente un flagrante delito para intentar hacer daño a un servidor, me parece que es rebasar todos los límites posibles de los que estamos en política. Y lo digo con rotundidad".

Pablo Ruz sale del último pleno junto al concejal José Claudio Guilabert / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Advertencia de responsabilidad

Volvía a advertir el alcalde: "Si mi domicilio, si mi vivienda, si mi familia, si un servidor estando en nuestra casa en algún momento recibimos cualquier tipo de agresión, la única responsable será la señora Maciá en particular y el Partido Socialista en general. Y les digo más, ustedes estuvieron ayer en esa comparecencia. Imagínense ustedes que hubieran estado su medio de comunicación dando la comparecencia en directo. Y que automáticamente a todos los hogares de Elche conectados en ese momento a la televisión se los hubiera dado íntegramente la dirección de mi casa. No fue una aproximación, fue la dirección íntegra. ¿En qué situación me veo yo ahora? Esto es escandaloso, esto es vergonzoso y esto es inadmisible y le digo al Partido Socialista que pare, que termine esto y por supuesto para defender a los 26 compañeros restantes y a un servidor interpondré las acciones legales que creo que tengo que interponer por mi seguridad y la seguridad de mi familia".