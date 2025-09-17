ANÁLISIS: Exhibicionismo político depende de para qué en Elche

El portavoz de hecho de Vox en Elche, aunque no de derecho, al menos por ahora, Samuel Ruiz, le lanzaba una advertencia clara este lunes al alcalde, Pablo Ruz: “Cabe la posibilidad de que termine siendo el alcalde de unos pocos iliciteños”. Lo hacía en el marco del pleno extraordinario que había pedido el PSOE para sacarle los colores al PP por el incumplimiento de su promesa estrella para Elche en este mandato: la llegada del TRAM con una inversión que inicialmente se fijó en 195 millones. El dardo no podía ser más atroz. Por una parte, conscientemente o no, daba continuidad al relato que han venido manteniendo los socialistas de que el alcalde no es de fiar y no se puede confiar en su palabra, o, dicho de otro modo, que miente. De paso, le alertaba de la posición sectaria en la que estaba empezando a caer cuando, en su toma de posesión en junio de 2023, prometió ser el alcalde de todos los ilicitanos e ilicitanas, al elegir a un pregonero de las fiestas de agosto, Mario Vaquerizo, que, lejos de unir, había dividido incluso en el seno de su propio Ejecutivo.

70 días que pueden reforzar un relato

El problema es que todo lo que está ocurriendo con la obtención de la licencia de obras para su chalet en solo 70 días puede acabar por reforzar esos relatos. Evidentemente, el alcalde, como cualquier otro ilicitano o ilicitana, tiene todo el derecho del mundo a reformar su casa. El problema es que si la transparencia siempre es necesaria en cualquier proceso administrativo, lo es más si es un trámite urbanístico y, encima, el solicitante es el “jefe” del Ayuntamiento.

El alcalde, Pablo Ruz, junto a Claudio Guilabert, tras el pleno extraordinario del lunes. / Alex Domínguez

Preguntas sin respuesta

Por eso, cuesta entender que no se diera cuenta de ello públicamente a todos los medios de comunicación en la comparecencia posterior a la junta de gobierno local del pasado 18 de julio, cuando se aprobó esa licencia de obras, más si como se dijo todo entraba dentro de la normalidad y Pablo Ruz se ausentó cuando se votó ese punto, como aseguraron desde el equipo de gobierno a INFORMACIÓN en aquel momento. Ahora bien, es más incomprensible que se le pida a la ciudadanía un auto de fe, sin que se aporte información concreta, detallada y documentada al respecto. “Se concedió en tiempo y forma y dentro de la legalidad, al igual que otras -licencias-”, se dijo el martes desde el PP, por boca del portavoz adjunto del Gobierno local, Claudio Guilabert.

La concejala socialista Patricia Macià, este martes pidiendo explicaciones al alcalde por la licencia de su chalet / INFORMACIÓN

¿Sin listados ni fechas?

Si es así, ¿por qué no se muestra un listado detallado de todas las licencias de obras con la fecha en la que se han presentado, cuándo se han concedido y si ha habido requerimiento de documentación adicional? Si no ha habido trato de favor, que es lo que denunció la edil socialista Patricia Macià y, como dice el bipartito, la ley establece un plazo de dos meses, ¿por qué no se muestran cuántas autorizaciones se han concedido ajustándose a los tiempos? ¿Por qué de media se está tardando entre cinco y ocho meses según el PSOE? Si los plazos se están incumpliendo sistemáticamente en el Ayuntamiento de Elche, ¿por qué no se ha hecho nada en este sentido, más cuando la vivienda es precisamente el principal problema de los españoles según el CIS? ¿Por qué el propio alcalde habla de “refriega política”, pero no trata de salir al paso de esa “refriega” con documentos que avalen que no ha habido nada excepcional en la concesión de esa licencia como fórmula para cortar cualquier tipo de polémica?

Información personal

Sí es verdad que distribuir datos personales es grave, muy grave, e incluso constitutivo de delito, pero si la dirección en la que se encuentra la casa del alcalde no apareció en comunicado de prensa ni grabación alguna distribuida oficialmente por el PSOE a los medios, y ninguno de los periodistas allí presentes publicó esos datos, amagar con denuncias podría dar a pensar que lo que se quiere hacer es desviar la atención. Habrá que ver, en cualquier caso, qué se resuelve en caso de que se presentes las denuncias. De momento, llueve sobre mojado y, encima, las consecuencias del cibertaque al Ayuntamiento de Elche no han hecho más que profundizar en el apagón informativo en un equipo en el que la transparencia no parece que sea uno de sus puntos fuertes. Basta con recordar que, oficial y públicamente, siempre se ha mantenido que el ataque informático se produjo a las 8.52 del lunes 25 de agosto, cuando un decreto del alcalde habla del domingo de madrugada, a las 1.50 horas, esto es, 31 horas antes, sin que nadie haya contado a qué responde este desfase en un tema que ha paralizado demasiado tiempo el Ayuntamiento ilicitano.

Lo personal y lo político

Explicar las cosas con luz y taquígrafos en lugar de tomárselo casi todo como un ataque personal podría ayudar a tumbar ciertos relatos, más cuando en determinados temas como este la línea entre lo personal y lo político se confunde, y cuando el exhibicionismo en redes sociales es total y absoluto en algunos de nuestros gestores, hasta el extremo de fiar el presente y el futuro más a un reel que a lo que dice la calle. Ojalá ese exhibicionismo fuera para todo y no sólo para determinadas cuestiones en Elche, más cuando la transparencia siempre suele ser un buen antídoto en las más de las situaciones.