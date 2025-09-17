Educación niega que haya problemas para instalar aire acondicionado en el colegio Clara Campoamor de Elche

La concejal de Educación en Elche, María Bonmatí, rechazó este miércoles en INFORMACIÓN que el Ayuntamiento se haya negado o esté poniendo trabas a la instalación de aparatos individuales de aire acondicionado en el colegio Clara Campoamor, como denunciaron a este diario diversos padres y madres de alumnos. Bonmatí se mostraba contrariada por las críticas recibidas ya que "no es verdad que no hayamos actuado". Según asegura, “el 23 de julio se le contestó al centro con un correo electrónico dándole toda la información que necesitaban. El electricista municipal estuvo en el colegio en julio, determinó que no había problema alguno para que se instalaran equipos independientes por aulas y se les ha mandado toda la información para su conocimiento”.

Potencia eléctrica y placas solares

La concejal destacó que en el colegio se han instalado recientemente placas solares, por lo que su captación energética se une a la potencia que ya disponía, además, un edificio de los de más reciente construcción de Elche. "Tienen potencia sufienciente para instalar aires acondicionados con split, ahora bien, si lo que quieren es disponer de una instalación completa de climatización, eso requiere obras, proyectos, licitación...", apuntaba la edil. Esta medida sí precisa de tiempo, de un estudio técnico y de una inversión mucho mayor.

La edil de Educación, María Bonmatí, visitó este miércoles las obras del colegio de El Altet junto al alcalde y el edil Juan de Dios Navarro / INFORMACIÓN

Reuniones y seguimiento

Bonmatí adelantó que “la Dirección del centro me ha pedido una reunión; mañana viene la directora a explicarme sus necesidades, pero no cuento con más información que esta. No puedo decir mucho más”. La edil confirmaba por último que “el técnico municipal ha ido, y el 23 de julio se le contestó al centro por email que, con la potencia que tienen, que no hay ningún problema y que se puede ampliar en el caso de que hiciera falta”.

Comparativas con otros centros

Bonmatí mencionó que este año, "colegios como Canales o Reyes Católicos ya han instalado aparatos de aire acondicionado en las aulas con más calor. Hay centros donde la dirección o las asociaciones de padres van instalando poco a poco en varias aulas cada año"-

Padres del CEIP Clara Campoamor han denunciado estas semanas que las aulas alcanzan temperaturas muy elevadas, provocando “mareos y sarpullidos” en los niños, y reclaman al Ayuntamiento un informe técnico y medidas urgentes para paliar el calor.