Elche dota con un nuevo patio el colegio de El Altet para aliviar las molestias por las obras de ampliación

El CEIP Rodolfo Tomás Samper de El Altet cuenta ya con un nuevo patio de 3.790 metros cuadrados, tras la finalización de las obras de adecuación de la parcela colindante al edificio principal del centro. De manera inminente, se aliviará la falta de espacio que ahora padece el complejo por las obras de ampliación que se están realizando.

El nuevo espacio ya está listo para su uso por parte de los alumnos, a falta únicamente de la plantación del arbolado que dotará de sombra a la superficie, algo para lo que el alcalde se comprometía este mismo miércoles a actuar inmediatamente.

El alcalde de Elche y otros responsables municipales visitaron este miércoles la parcela habilitada como patio para el colegio de El Altet / INFORMACIÓN

La visita oficial al centro tuvo lugar sobre las 10.30 de la mañana, con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz, la edil de Educación, María Bonmatí, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, y el concejal de distrito de El Altet, Juan de Dios Navarro. Durante el recorrido, comprobaron tanto el nuevo patio como el avance de las obras de ampliación del colegio, que continúan ejecutándose.

Una inversión de 237.000 euros

La adecuación del terreno ha supuesto una inversión municipal de casi 237.000 euros. Los trabajos, ejecutados durante el verano, han incluido el allanamiento de la superficie, el desbroce del terreno, movimiento de tierras, cimentación, la construcción de un muro de hormigón, verja perimetral y la instalación de accesos tanto peatonales como para vehículos.

“Hablamos de cosas buenas, de plazos que se cumplen en esta querida pedanía de El Altet. Esta fue la parcela que en 2024 conseguimos adherir al colegio, una petición de las familias y el profesorado. Se dijo que era imposible incorporarla y, tras negociaciones y meses de diálogo, aquí está la parcela: más de 3.000 metros cuadrados listos para su uso, con una inversión íntegra en educación pública”, explicó el alcalde Ruz.

Los trabajos para la ampliación del colegio de El Altet siguen a buen ritmo y no han parado durante el verano / INFORMACIÓN

Avance en la ampliación del centro

El nuevo patio permitirá liberar el espacio anterior para continuar con las obras de ampliación del colegio, que dotarán al centro de un aulario para Infantil, aulas multiusos, un aulario para niños de 2 años y un gimnasio. “Gracias a la insistencia, a la lucha y a la justicia promovida por las familias y la comunidad educativa, hemos logrado que la ampliación de este colegio sea ya una realidad. Hablamos de 2,8 millones de euros, 14 meses de trabajo y unas obras en marcha. Es un día muy bueno para El Altet, un logro muy importante para todos. Este es uno de los centros que más crece en Elche y así damos una calidad educativa justa y necesaria”, añadió el primer edil.

Las obras de ampliación del colegio de El Altelt han obligado a habilitar nuevos espacios para el recreo / INFORMACIÓN

Reconocimiento de la comunidad educativa

La directora del centro, María Dolores Cantó, agradeció al Ayuntamiento “unas obras necesarias que El Altet llevaba muchos años esperando”. También destacó la adquisición y adecuación de la nueva parcela y solicitó que "cuanto antes se favorezcan las sobras en el lugar". El colegio Rodolfo Tomás Samper, según expuso la dirigente, cuenta en este arranque de curso con unos 470 alumnos. Está establecido como un centro de dos líneas, pero es verdad que ya en cuatro niveles nos vamos a tres líneas establecidas. Hemos crecido mucho".

Sobre la necesidad del nuevo patio, Cantó recordaba que a partir de octubre y con la salida programada a las cinco de la tarde, el recinto será imprescindible. "Al comedor se quedan unos 300 alumnos y sí que queremos ya empezar a utilizar la parcela en horario de comidas de octubre pues los niños y las niñas tienen mucha necesidad de movimiento".

Algunos de los alumnos del colegio de El Altet utilizan ahora como patio la pista municipal de atletismo / INFORMACIÓN

Ahora mismo, los alumnos de educación infantil y primer ciclo de primaria, "hacen su patio aquí en el entorno de la escuela", mientras la Concejalía de Deportes "nos ha concedido la pista de atletismo (colindante) para que los niños desde tercero hasta sexto puedan realizar educación física y el tiempo de recreo también. Así nos estamos apañando bien".