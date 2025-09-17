El Paseo de la Estación de Elche eliminará grietas y desperfectos y pasará a ser plataforma única

El tiempo ha jugado una mala pasada al Paseo de la Estación de Elche cuando se han cumplido 14 años de la última remodelación de un espacio con mucha historia, pues antaño fue la puerta de entrada a la ciudad tras la llegada del Ferrocarril. Su imagen era la primera impresión que se llevaban de una ciudad cubierta de palmeras. En la actualidad, su falta de sombra hace que durante muchos días al año sea un lugar poco transitado y que los visitantes que siguen llegando a la ciudad en tren, pero también por autobús, prefieran el sombraje de la calle Candalix para acceder a la zona centro y al casco histórico.

Pero siendo un espacio privilegiado el Ayuntamiento lo elige por su amplitud para un gran número de actividades que, probablemente, hayan influido y mucho en que haya decenas de bancos rotos o que las piezas del suelo estén ajadas. Eso, además de las manchas que presentan algunas zonas del pavimento por la caída de frutos de los árboles del Parque Municipal. No solo eso, como explica el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, también el desnivel ha provocado más de una caída de peatones y se busca soluciones.

Bancos desportillados en el Paseo de la Estación de Elche / Áxel Álvarez

El edil explicó que hay en proyecto un cambio de fisonomía al Paseo de la Estación, pero que no es un proyecto que esté previsto a corto plazo, pero sí es cierto que el equipo de gobierno (PP y Vox) considera que hay que mejorar este entorno privilegiado y el principal objetivo será eliminar el doble carril de tráfico, tal y como está configurado, que será sustituido por una plataforma única, una iniciativa para una movilidad más amable en la cual comparten peatones y vehículos espacios de una forma más solidaria y, evidentemente, a menos velocidad. Un modelo extendido por buena parte del casco histórico.

Escalón fuera

La desaparición del escalón que supone el doble carril, disimulado sobre una superficie en pendiente, también permitirá, y eso es un objetivo primordial, mejorar la ubicación de todas las atracciones y puestos que a lo largo del año se ubican en este entorno para disfrute de los ciudadanos, actividades que van desde la Cultura (Mercadillo Medieval) a las Fiestas (Agosto o de Navidad), pasando por la Familia (Día de la Familia), el Deporte (Media Maratón) o las pedanías (Fireta del Camp d'Elx), entre otras, sin olvidar que es eje central de actos de carácter municipal, como haya sido el del 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional; o, sin ir más lejos, la celebración de San Rafael, patrón de la Policía Local de Elche, a final de septiembre.

Algunas zonas presentan manchas por los frutos de los árboles del Parque Municipal / Áxel Álvarez

La propuesta municipal, que todavía es incipiente, pero de la que hay conciencia antes de que se acelere este mal estado, tendrá que resolver previamente cuestiones básicas, como qué hacer con los toldos actuales, si aumentarlos o eliminarlos, pues los existentes brindan muy poca sombra para el problema que supone durante muchos meses al año el sol en Elche. Bajo el Paseo de la Estación existe uno de los estacionamientos más importantes del centro histórico para residentes, lo que condiciona cualquier tipo de actuación que supusiera el cierre total a la circulación. Ahora bien, queda por saber si el proyecto plantea una modificación de la ubicación de las esculturas o de las zonas ajardinadas centrales.

Un espacio de referencia de la ciudad El proyecto de reurbanización del Paseo de la Estación de Elche se realizó en 2009 sacándolo de un letargo de décadas. Se construyó con la llegada del ferrocarril y conmemoró la importancia de este hecho, convirtiéndose en uno de los espacios de referencia de la ciudad. El proyecto, explican desde el despacho de arquitectura Fuster, "tiene como objetivo el crear una imagen unitaria, así como un aumento de la calidad del espacio urbano. La actuación afecta al paseo en sí y a las calles adyacentes. Esta remodelación ha convertido la avenida en una zona que beneficia el disfrute del palmeral, y los huertos junto a los que se ubica, como área de carácter lúdico. El gran área peatonal convierte el paseo en un espacio agradable y amable, concebido para el peatón. Además de la renovación del mobiliario urbano, se mejoran las jardineras, el entorno de la rotonda y el acceso al Hogar del Pensionista y ambos parques".

El Paseo de la Estación, visto como un espacio urbano, ocupa una superficie de casi 15.000 metros cuadrados. Su última reforma, aunque la importante fue la de 2009, supuso la pérdida de estacionamiento y la reducción de carriles para permitir aparcar, de ello hace ya 14 años, planteando soluciones de las que no se ha vuelto a saber, como fue la instalación de micropulverizadores para generar un microambiente, dijo en su momento el que era edil José Manuel Sánchez, en un proyecto encargado por la junta de gobierno al equipo de arquitectura ganador del concurso del mirador del Palmeral, STAR strategies+architecture. Un proyecto que, visto el paso del tiempo, necesita de nuevas y mejores soluciones. Ahora se le dará una vuelta más para integrarlo mejor en la ciudad, máxime cuando el gobierno de Pablo Ruz pretende que la construcción del Conservatorio de la ciudad se realice en el aparcamiento de Candalix, colindante con esta vía.

Propuesta

Además, sobre una posible remodelación, ya se pronunció a finales de agosto Carlos San José, del partido Contigo Elche planteando, precisamente, una plataforma única, “el Paseo de la Estación es el epicentro de múltiples actividades locales, eventos, conciertos y ferias, y precisamente por ello queremos mejorar las prestaciones del paseo convirtiéndolo en una plataforma única compatible con el tráfico, pero más amable para los cientos de personas que cada semana se congregan allí por la celebración de algún evento.