La profesora Gema Martínez Navarrete, Premio Estrella de Oftalmología 2025

La profesora e investigadora del Grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Gema Martínez Navarrete ha sido galardonada con el Premio Estrella de Oftalmología 2025 (Ophthalmology Star Awards, OSA), organizado por la compañía VSY Biotechnology, según ha dado a conocer la institución académica. La ceremonia se ha celebrado en Copenhague (Dinamarca), en el marco del 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractiva (European Society of Cataract and Refractive Surgeons, ESCRS).

La investigadora ha recibido el premio en Copenhague / INFORMACIÓN

"Estos premios reconocen a nivel internacional las contribuciones más innovadoras en investigación y práctica clínica en Oftalmología. El jurado internacional ha valorado el impacto de la investigación, como la desarrollada por la UMH, que busca transformar el diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades oculares para mejorar la calidad de vida de los pacientes", explican. La profesora Martínez ha destacado que este galardón constituye un reconocimiento no solo a una trayectoria, sino especialmente al trabajo conjunto del Grupo de Neuroingeniería Biomédica y de su director, el profesor Eduardo Fernández, también director del Instituto de Bioingeniería de la UMH.

Estándares

Con este premio, la UMH consolida su proyección internacional en el ámbito de la investigación biomédica y su compromiso con la innovación destinada a establecer nuevos estándares en la atención oftalmológica.