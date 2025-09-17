Universidad
La profesora Gema Martínez Navarrete, Premio Estrella de Oftalmología 2025
La ceremonia se ha celebrado en Copenhague, en el marco del 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractiva
La profesora e investigadora del Grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Gema Martínez Navarrete ha sido galardonada con el Premio Estrella de Oftalmología 2025 (Ophthalmology Star Awards, OSA), organizado por la compañía VSY Biotechnology, según ha dado a conocer la institución académica. La ceremonia se ha celebrado en Copenhague (Dinamarca), en el marco del 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractiva (European Society of Cataract and Refractive Surgeons, ESCRS).
"Estos premios reconocen a nivel internacional las contribuciones más innovadoras en investigación y práctica clínica en Oftalmología. El jurado internacional ha valorado el impacto de la investigación, como la desarrollada por la UMH, que busca transformar el diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades oculares para mejorar la calidad de vida de los pacientes", explican. La profesora Martínez ha destacado que este galardón constituye un reconocimiento no solo a una trayectoria, sino especialmente al trabajo conjunto del Grupo de Neuroingeniería Biomédica y de su director, el profesor Eduardo Fernández, también director del Instituto de Bioingeniería de la UMH.
Estándares
Con este premio, la UMH consolida su proyección internacional en el ámbito de la investigación biomédica y su compromiso con la innovación destinada a establecer nuevos estándares en la atención oftalmológica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Elche se blinda para recibir a la Reina Sofía
- Atropello mortal nocturno con un detenido junto al aeropuerto Alicante-Elche
- El PSOE acusa a Ruz de trato de favor para lograr una licencia exprés para su chalet
- Otro legado único en mitad del Palmeral de Elche
- La pasarela que unirá dos barrios ya tiene fecha de apertura en Elche
- Cientos de grietas recorren los bloques de granito de la Corredora de Elche
- La Reina Sofía da un espaldarazo a las investigaciones de las enfermedades neurodegenerativas en Elche
- El Gobierno vuelve a ningunear al alcalde de Elche