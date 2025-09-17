Los médicos del Hospital General de Elche mantienen el pulso contra el Estatuto Marco del Gobierno

El Hospital General de Elche ha vuelto a convertirse este jueves en uno de los epicentros de la protesta médica a nivel nacional contra el Estatuto Marco sanitario que impulsa el Ministerio de Sanidad. Un centenar de facultativos, convocados por el Sindicato Médico CESM (Confederación Española de Sindicatos Médicos), se han concentrado en la entrada del centro para reclamar un marco normativo específico para los médicos y la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.

Elche, bastión de la protesta médica

La ciudad ilicitana continúa siendo un bastión de la protesta médica en España, con movilizaciones que se repiten en los hospitales públicos. Según explicó el delegado sindical Diego García, “la impresión de la concentración es positiva, porque hemos sido un centenar de profesionales pese a que estamos en septiembre, que es un mes de vacaciones y el 30% del personal del hospital está de vacaciones y el 30% de los médicos también”.

Un momento de la concentración de médicos a las puertas del Hospital General de Elche este miércoles / INFORMACIÓN

Reivindicación de las 35 horas

Los facultativos concentrados insistieron en la necesidad de que la Comunidad Valenciana recupere la jornada de 35 horas, ya aplicada en la mayoría de autonomías. “La concentración era para pedir las 35 que tiene todo el país, excepto Madrid y nosotros, la Comunidad Valenciana. El resto del país tiene ya concedidas las 35 horas”, señaló García, quien también recordó que la protesta se enmarca en el rechazo al Estatuto Marco presentado por la ministra de Sanidad.

Propuesta alternativa del sindicato

El representante sindical anunció además que el CESM prepara su propio Estatuto Marco centrado exclusivamente en el colectivo médico. “El sindicato, los servicios jurídicos del sindicato han elaborado su propio Estatuto Marco para únicamente el colectivo médico y lo vamos a presentar en la asamblea del próximo miércoles”, adelantó García.

El portavoz del Sindicato Médico expone las reivindicaciones ante sus compañeros en el Hospital General de Elche este miércoles / INFORMACIÓN

Con esta movilización, los médicos del General de Elche buscan reforzar la presión sobre el Gobierno central y la Generalitat para que se atiendan unas demandas que, aseguran, son clave para mejorar las condiciones laborales y la calidad asistencial.