Simula el robo de un iPhone en Elche pero Wallapop le delata

Su intención era hacer caja a costa de un teléfono de alta gama, en concreto, de un iPhone. Sin embargo, no sólo no va a sacar ni un euro extra, sino que la cosa puede salirle excesivamente cara. Todo después de que Wallapop, la plataforma dedicada a la compraventa de productos de segunda mano entre particulares, le haya delatado a él y, de paso, a otros dos varones. La Policía Nacional, de hecho, detuvo en Elche al primero por simulación de delito y a los otros dos por falsedad documental.

Por el método del tirón

Todo comenzó cuando un joven de 27 años presentó en la Comisaría una denuncia por un robo con violencia mediante el típico método del tirón. Le habían robado su mochila en la que, entre otras cosas, iba el iPhone en cuestión. Fue así como los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Elche iniciaron una investigación para tratar de ver qué es lo que había ocurrido, y, a través del número Imei del terminal -un código que permite rastrear o bloquear un dispositivo, como si fuera el DNI del teléfono móvil-, descubrieron que el iPhone se había vuelto a activar y que la tarjeta que se había insertado estaba a nombre de otra persona.

Agente de la Policía Nacional de Elche durante una investigación. / INFORMACIÓN

Del seguro a la venta

Una vez contactado, el nuevo dueño del smartphone le explicó a los agentes que lo había comprado por Wallapop, algo que les permitió ir tirando del hilo. Hasta el extremo de que descubrieron que el joven había puesto una denuncia falsa para tratar de cobrar el seguro del móvil, y que, además, con la ayuda de otras dos personas, había tratado de colocarlo a través de una plataforma para sacarse un dinerillo extra.

Con consecuencias en sentido amplio Desde la Policía Nacional recuerdan que interponer una denuncia falsa es un delito que puede acarrear consecuencias penales, ya que recuerdan que este tipo de actuaciones consumen recursos que podrían destinarse a la resolución de delitos reales y a la protección de verdaderas víctimas.

Entre conocidos

En este sentido, el anuncio lo había publicado un conocido de la supuesta víctima del robo que resultó que de víctima tenía poco. Para darle cierta pátina de credibilidad a la venta, hasta llegó a aportar una factura que, para acabar de enredar la historia, había emitido un tercer hombre que era el propietario de un establecimiento dedicado a productos tecnológicos. Lógicamente, el recibo era falso, y el teléfono se vendía en la plataforma por unos 1.000 euros.

Con antecedentes

Así las cosas, la investigación de la Policía Nacional se saldó con la supuesta víctima del robo de la mochila y, por tanto, del iPhone, detenida por simulación de delito, y con el arresto de los otros dos hombres, de 44 y 46 años, por falsedad documental. Significativo es que el dueño del establecimiento en el que presuntamente se falseó la factura tenía antecedentes por otros delitos contra el patrimonio.