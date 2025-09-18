Compromís reúne a colectivos en una mesa de movilidad propia tras dos años sin convocarse en Elche

La portavoz del grupo municipal Compromís en Elche, Esther Díez, anunciaba este jueves la celebración de una mesa de movilidad con la participación de sindicatos, entidades ecologistas, asociaciones vecinales y representantes de consejos municipales. Según explicó, la reunión se convocó “ya que Pablo Ruz lleva dos años sin convocar este órgano municipal cuyo papel es abordar de manera integral las formas de transporte en el municipio”.

Críticas a la falta de compromiso

Durante el encuentro, los asistentes denunciaron la ausencia este 2025 de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, una actividad que el Ayuntamiento venía celebrando desde hace años. Díez aseguró que “esto demuestra la falta de compromiso del gobierno municipal con la movilidad sostenible y la falta de proyectos”.

La edil de Compromís insistió en que “hasta ahora, la gran mayoría de actuaciones en materia de movilidad que se han llevado a cabo tienen su origen en el anterior gobierno de izquierdas y Pablo Ruz no ha explicado cuál es su estrategia en materia de movilidad, un área de la gestión municipal que es clave desde el punto de vista de los espacios públicos y de lucha contra la crisis climática”.

Mesa de la Movilidad organizada por Compromís per Elx / INFORMACIÓN

Corredores verdes y carril bici

La portavoz señaló que uno de los principales puntos de debate fue la necesidad de avanzar en los corredores verdes, contemplados en el Plan de Movilidad. “Se trata de uno de los proyectos más importantes, que finalmente Ruz no se ha atrevido a tumbar, y que garantiza las conexiones de transporte sostenible y peatonal en los principales ejes de Carrús, el Pla y Altabix, así como seguir ampliando la red de carriles bici”, apuntó.

Nuevo contrato de autobuses y otras demandas

Díez remarcó que la mesa también abordó la importancia de que este órgano sea el encargado de vehicular el diseño del nuevo contrato de autobuses, cuyo vencimiento está previsto para el próximo año. “Debería estar ya en marcha, así como la implantación de otros medios de transporte como el Tram, aunque parece que esto no va a ser una realidad”, indicó.

La edil criticó que el gobierno local centre esfuerzos en otras obras, como la rotonda del Aljub o la remodelación de la calle Juan Carlos I, “que tampoco han sido debatidas en el seno de este órgano de consulta”.

Finalmente, Esther Díez recordó que “Pablo Ruz hacía gala de pasear con su libreta y su boli para recoger propuestas ciudadanas cuando era candidato y ahora que es alcalde se niega a convocar los órganos de participación existentes, lo que demuestra su desprecio por los colectivos de este municipio y su desconexión de la realidad de esta ciudad”.