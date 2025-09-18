El Consell saca a licitación la esperada depuradora de Algorós en Elche

La Conselleria de Infraestructuras, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ha publicado la licitación para la construcción de la nueva depuradora de Algorós en Elche. El proyecto supone una inversión de 82,4 millones de euros, considerada la mayor de la historia de la Generalitat Valenciana en materia de depuración de agua.

El concejal de Aguas del Ayuntamiento de Elche destaca la inversión "multimillonaria" de la Generalitat Valenciana en Elche / INFORMACIÓN

Compromiso con Elche

“Se trata del primer trámite para poner en marcha la construcción de un proyecto que llevaba años encallado y que es un compromiso del Consell con Elche para poner fin a un problema de deterioro de las instalaciones y de malos olores”, ha señalado el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, quien ha añadido que “por fin Elche va a contar con una depuradora acorde a las necesidades de los ilicitanos”.

La nueva infraestructura se levantará sobre la actual con el fin de solventar los problemas existentes. Su diseño permitirá mejorar el caudal y la calidad del agua residual para su reutilización, reducir la huella energética, eliminar olores y ruidos, y adaptarse plenamente a la normativa europea.

Capacidad y plazos

Según los planes de la Generalitat, la depuradora entrará en funcionamiento de manera progresiva, coexistiendo durante un tiempo con la planta vigente, y alcanzará una capacidad máxima de 13 hectómetros cúbicos.

La depuradora de Algorós tendrá elementos que identifiquen su ubicación en Elche / INFORMACIÓN

El plazo de ejecución de las obras será de 42 meses desde su inicio. Además, la actuación podrá recibir financiación de la Unión Europea a través del Programa FEDER Comunidad Valenciana 2021-2027, lo que refuerza su carácter estratégico para la sostenibilidad.

Infraestructura de futuro

Con esta inversión, el Consell pretende ofrecer a Elche una solución definitiva a un problema histórico y garantizar un sistema de depuración moderno, eficiente y respetuoso con el entorno. La nueva estación se proyecta como una infraestructura clave para el futuro de la ciudad y un referente en la Comunidad Valenciana.