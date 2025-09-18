El Consell saca a licitación la esperada depuradora de Algorós en Elche
La Conselleria de Infraestructuras destina 82,4 millones para modernizar las instalaciones y eliminar los malos olores
La Conselleria de Infraestructuras, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ha publicado la licitación para la construcción de la nueva depuradora de Algorós en Elche. El proyecto supone una inversión de 82,4 millones de euros, considerada la mayor de la historia de la Generalitat Valenciana en materia de depuración de agua.
Compromiso con Elche
“Se trata del primer trámite para poner en marcha la construcción de un proyecto que llevaba años encallado y que es un compromiso del Consell con Elche para poner fin a un problema de deterioro de las instalaciones y de malos olores”, ha señalado el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, quien ha añadido que “por fin Elche va a contar con una depuradora acorde a las necesidades de los ilicitanos”.
La nueva infraestructura se levantará sobre la actual con el fin de solventar los problemas existentes. Su diseño permitirá mejorar el caudal y la calidad del agua residual para su reutilización, reducir la huella energética, eliminar olores y ruidos, y adaptarse plenamente a la normativa europea.
Capacidad y plazos
Según los planes de la Generalitat, la depuradora entrará en funcionamiento de manera progresiva, coexistiendo durante un tiempo con la planta vigente, y alcanzará una capacidad máxima de 13 hectómetros cúbicos.
El plazo de ejecución de las obras será de 42 meses desde su inicio. Además, la actuación podrá recibir financiación de la Unión Europea a través del Programa FEDER Comunidad Valenciana 2021-2027, lo que refuerza su carácter estratégico para la sostenibilidad.
Infraestructura de futuro
Con esta inversión, el Consell pretende ofrecer a Elche una solución definitiva a un problema histórico y garantizar un sistema de depuración moderno, eficiente y respetuoso con el entorno. La nueva estación se proyecta como una infraestructura clave para el futuro de la ciudad y un referente en la Comunidad Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Elche se blinda para recibir a la Reina Sofía
- Atropello mortal nocturno con un detenido junto al aeropuerto Alicante-Elche
- El PSOE acusa a Ruz de trato de favor para lograr una licencia exprés para su chalet
- A vueltas con el calor 'inhumano' en un colegio de Elche: '¡Y nos ponen trabas a que instalemos la climatización!
- La pasarela que unirá dos barrios ya tiene fecha de apertura en Elche
- Cientos de grietas recorren los bloques de granito de la Corredora de Elche
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- La Reina Sofía da un espaldarazo a las investigaciones de las enfermedades neurodegenerativas en Elche