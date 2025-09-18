Crevillent inaugura este viernes su Mercado Medieval con 40 puestos
El evento se enmarca dentro de las Fiestas de Moros y Cristianos que el sábado viven uno de sus actos más emblemáticos, la Proclamación de Capitanes y Bellezas de las celebraciones
Crevillent se prepara para acoger este fin de semana el tradicional Mercat Medieval, una cita que contará con alrededor de cuarenta puestos de artesanía, restauración, alimentación y talleres. La actividad se celebrará del viernes 19 al domingo 21 de septiembre en los alrededores de la Plaza de la Constitución y forma parte de la programación de las Fiestas de Moros y Cristianos.
Inauguración y horarios
El edil de Fiestas, Antonio Candel Rives, ha informado de que la inauguración será este viernes a las 18:30 horas y se prolongará hasta la noche del domingo. El horario establecido será: viernes, de 18:00 a 22:30 horas; sábado, de 11:00 a 22:30; y domingo, de 11:00 a 22:00. La organización del mercadillo corre a cargo de la empresa Fragua de Vulcano.
Amplia oferta de productos y animación
“La participación es bastante buena con puestos de artesanía con algo de talla, pulseras o bisutería y gastronomía con tabernas con carnes asadas, quesos, embutidos, encurtidos, garrapiñados, panaderías, reposterías, dulces y libros”, ha explicado el concejal. Además, ha subrayado que “habrá animación itinerante, exposiciones temáticas, cuentacuentos, pasacalles, juegos infantiles, atracciones medievales, circo y humor”.
Invitación a vecinos y visitantes
El concejal ha animado a la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Crevillent, así como a los vecinos de otras localidades próximas, para que disfruten de las diferentes propuestas en una atmósfera medieval. Toda la programación se puede consultar en las redes sociales del Ayuntamiento.
Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas
Las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent ya se viven desde hace semanas en las kábilas y cuarteles, pero tomarán la calle por vez primera con un acto oficial este sábado por la tarde. A las 18.30 horas se celebrará la concentración en la plaza de la Constitución de los cargos festeros de 2025, que acudirán a una recepción oficial en el Ayuntamiento y, posteriormente, hacia la Casa de Cultura. Lo harán en pasacalles. Una vez en el recinto cultural, a las 20.15 horas comenzará el Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas, que este año contará como mantenedora con la archivera municipal y festera, Bibiana Candela.
