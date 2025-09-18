Elche alcanzó en agosto el precio más alto por habitación de la serie histórica

Elche cosechó en agosto peores resultados de ocupación turística que los registrados en el mismo mes de 2024, según ha dado a conocer este jueves la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE). Todo 2025 está en rojo, comparativamente hablando, con 2024 en cuanto a estos visitantes, los más valorados, porque pernoctan en la ciudad, lo que multiplica el consumo muy por encima de los turistas que vienen a conocer la ciudad y pasar en ella unas horas.

"El mes turístico por excelencia ha dejado una tasa de ocupación hotelera de 92,4 en Elche, una cifra que prácticamente iguala (-0,1%) la registrada en agosto de 2024. Es el mejor dato de 2025, 1,8 puntos porcentuales por encima de la tasa de julio", ha explicado AETE en una nota en la cual también se destaca que el precio medio por habitación se ha situado en los 113,44 euros, "el máximo del año y también de la serie histórica y supera en 5,38 euros el dato interanual".

La lectura de los datos siempre da a interpretación. Esa caída de un 0,1 % no debería ser muy significativa, pero sí si tenemos en cuenta que por octavo mes consecutivo no se alcanzan las cifras de 2024, que marcó máximos. "Se mantiene un mes más la tendencia de 2025 en la que las tasas de ocupación no llegan a las de 2024, mientras que los precios medios sí están por encima de los del pasado año. También la rentabilidad por habitación es mejor que la de hace un año", destaca en positivo AETE, aunque añade que "cabe recordar que los precios medios en los establecimientos ilicitanos siguen por debajo de los del entorno más cercano y sigue siendo un reto para el sector".

Gráfica de ocupación hotelera en Elche en 2025 (color rojo) y 2024 (color azul) facilitada por AETE. / INFORMACIÓN

¿Qué buscan en Elche?

Al igual que sucediera en julio, la motivación principal de los turistas es vacacional (70,3 %), frente a los viajes de negocios, que se han situado en un 29,7 %. La procedencia de la demanda ha sido fundamentalmente nacional (74,3 %), mientras que el cliente internacional ha representado un 25,7 %. De entre los viajeros foráneos, los llegados de Francia han sido los más numerosos (28,8 %), seguidos de los procedentes de Reino Unido (19,4 %), Alemania (8,8 %), Países Bajos (8,2 %), Italia (6,0 %), Bélgica (4,9 %), Irlanda (4,1 %), Polonia (4,0 %), Noruega (3,2 %) o Argelia (3,2 %).

Los fines de semana numerosos establecimientos han estado al completo. También durante las fiestas Patronales de Elche. Por su parte, los encuentros deportivos del Elche Club de Fútbol frente al Real Betis Balompié y Levante Unión Deportiva se han dejado notar también con altas ocupaciones, dicen desde la patronal turística ilicitana.

Un turista en el Parque Municipal de Elche / Áxel Álvarez

Un aeropuerto de récord

AETE recuerda que el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández ha registrado en agosto 2.098.522 pasajeros (6,9% más que hace un año) y acumula 13.410.004 en los ocho primeros meses de 2025, con una mejora del 9,1%. El panorama turístico nacional (con datos disponibles de julio) refleja una tasa de ocupación del 70,6%. Los precios medios fueron de 170,23 euros y la estancia media en 3,43 días.

"Para septiembre se confía en poder mantener un buen nivel de ocupación, en línea con el registrado en 2024 y seguir con unas tarifas por encima de las del pasado año", concluye el comunicado.