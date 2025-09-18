Elche invierte más de 300.000 euros en la renovación de aceras en Altabix

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado el inicio del expediente de licitación del contrato de obras en espacios públicos peatonales en la zona este de la ciudad, concretamente en el barrio de Altabix. El presupuesto base asciende a 303.878 euros y las empresas interesadas dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus ofertas.

Compromiso con la mejora urbana

La portavoz del gobierno municipal, Inma Mora, ha subrayado la voluntad del equipo de gobierno de “continuar apostando y trabajando en la mejora y puesta a punto de los espacios públicos en todo el municipio”. Ha recordado que hace apenas dos semanas se adjudicó un contrato de cerca de 600.000 euros para aceras en El Pla y Sector V, así como otro de 1 millón de euros para asfaltado, del que el 95% se destina a caminos en pedanías y el resto al casco urbano.

La portavoz del gobierno municipal, Inma Mora, exponía este jueves las inversiones previstas para las próximas semanas / INFORMACIÓN

Subvenciones para el Camp d’Elx

En la sesión también se dio luz verde a la resolución de la convocatoria de ayudas al sector agrario del Camp d’Elx correspondientes a 2025. En total, se destinan 140.789 euros a 13 proyectos. Estas iniciativas buscan fomentar la innovación, la modernización y la comercialización de productos locales, además de aumentar las rentas de los agricultores.

Entre las actuaciones subvencionadas se incluyen la puesta en valor y promoción del dátil, campañas de posicionamiento del viverismo, actividades en la Fireta del Camp d’Elx o acciones para acercar la granada mollar al ámbito deportivo.

Fondos del IVACE para polígonos

Por otra parte, la Junta aprobó el expediente de modificación número 24 del presupuesto municipal de 2025, derivado de la concesión de subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Estas ayudas ascienden a 677.570,12 euros y están dirigidas a la mejora, modernización y dotación de infraestructuras en áreas industriales y tecnológicas de Elche.

En concreto, se beneficiarán el Polígono de Carrús y Elche Parque Empresarial con actuaciones en viarios, señalización y sistemas de vigilancia. Para este ejercicio se aplicarán 252.636,61 euros, mientras que el resto quedará asignado a 2026.