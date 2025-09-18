"Todas las enfermedades con las que nos protegemos con la vacunación están circulando"

Paciente, sin prisas, humilde y muy positiva, con una sonrisa en los labios que nunca le abandona y lanzando un mensaje hacia los jóvenes, en los que ve un futuro cierto, pero en el que necesitan un impulso de la sociedad. La viróloga, inmunóloga, bioquímica y bióloga molecular Margarita del Val (Madrid, 1959) es desde este jueves nueva Doctora Honoris Causa por la UMH de Elche. Antes del acto, acompañada por el rector Juan José Ruiz, y el profesor Manuel Jordán, quien leyó la laudatio, tuvo un encuentro con los periodistas en el Rectorado.

¿Cómo se siente?

Estoy emocionada, la verdad, por haber venido aquí a colaborar con el doctor Manuel Jordan. Ahora en esta institución voy a ser Honoris Causa, me parece maravilloso. Lo agradezco mucho y estoy encantada, pues esto no lo voy a olvidar desde luego. Es muy emocionante porque el conjunto de las personas que son doctores Honoris Causa por la Universidad de Elche, es espectacular. La verdad es que una se siente muy humilde estando junto con ellos, pero a la vez lo agradece.

Margarita del Val, Juan José Ruiz y Manuel Jordan / M. Alarcón

Cuanto más mayores somos tenemos un sistema inmunitario un poco más debilitado, tenemos el cuerpo un poco más cascado, cuando alguien tiene tocado el corazón, los músculos, los pulmones, etcétera, entonces hay vacunas recomendadas para cada situación.

¿Qué importancia tienen las vacunas en estos momentos?

Las vacunas son importantes y salvan muchísimas vidas, incluso regularmente en el mundo es una de las acciones de cooperación internacional más importantes y más fructíferas que hay. a pesar de que nos estamos pegando todos a nivel internacional a veces, en la administración de vacunas a los niños de los países con menos recursos. Es de esas acciones de colaboración en que participan los gobiernos, filántropos, organizaciones internacionales, empresas privadas, fabricantes de vacunas, de todo tipo.

Es una acción de solidaridad

Como muy solidaria y que nos une a todo el planeta. Es muy bonito. Es muy bonito también cómo nos hemos librado de alguna enfermedad gracias a la vacunación como la viruela.

El momento más emotivo de la apertura del curso académico 25/26 de la UMH de Elche / Matías Segarra

Todas las enfermedades con las que nos protegemos con la vacunación están circulando, pero uno no es tan consciente del valor tan tremendo

¿Y cómo lo aprecia la sociedad?

La gente es muchísimo más consciente que antes del coronavirus, antes las vacunas era una cosilla que se le ponía a los niños recién nacidos cuando les lleva al pediatra los primeros meses en visitas pautadas. Todas las enfermedades con las que nos protegemos con la vacunación están circulando, pero uno no es tan consciente de su valor tan tremendo.

¿Y por qué escuchamos que baja la confianza en las vacunas?

Sí, hay países en los que se está bajando la confianza en la vacuna y se está dejando vacunar, pero España no es uno de ellos, España es muy potente en la confianza en las vacunas. En esos países que se deja de vacunar, se debe hablar muy claramente la eficacia de las vacunas, porque vuelven a surgir casos de las enfermedades más contagiosas y seguirán surgiendo otras. Están surgiendo casos de sarampión que ya no sabemos reconocer nosotros en los niños y que antes era muy común.

"La percepción de que las vacunas nos está protegiendo de algo se nos olvida enseguida. Somos muy quejicas"

¿Y qué pasó en la pandemia?

Hubo un problema con los niños recién nacidos, no nos atrevimos a llevarles a vacunar en los días de confinamiento y de repente bajó radicalmente la curva de los nuevos recién nacidos. No pasa nada, pues estaban en casa, solo con sus familias, pero ese verano (2020) se vacunó a lo loco y se recuperó la vacunación de todos los niños. ¿Qué estamos viendo ahora también?, pues que los adultos somos un poco más quejicas con las vacunas.

¿Por qué dice eso?

Los adultos regularmente te dicen: "Uy!, a ver, me ha hecho mucha reacción. He estado toda la tarde en casa, he estado un día que me sentía mal. Sí, las vacunas son algunas reactogénicas, pero es que somos un poco quejicas también. A los bebés se les ponen muchas y les protegen. La percepción que nos está protegiendo de algo se nos olvida enseguida.

¿Y qué ha supuesto el coronavirus para la industria?

A nivel de las empresas farmacéuticas, por ejemplo, lo que se está haciendo es que se confía más en que las dosis que fabrican se van a entregar. Por lo tanto, hay más empresas farmacéuticas que están haciendo vacunas. Y eso es muy bueno para los niños, para nosotros, para Europa y para el resto del mundo porque al haber más vacunas disponibles se pueden hacer campañas de vacunación Si no voy a vender las vacunas, no tiene sentido que las fabrique. Antes, había una única compañía que fabricaba cada tipo de vacuna, había fallos de suministro. Ahora hay más compañías que hacen vacuna para la misma enfermedad, se hacen mayores cantidades y se pueden emprender nuevas campañas mundiales, por ejemplo, ahora mismo hay una vacuna de la malaria. Por primera vez se está vacunando a todos los niños de la zona afectada del África Subsahariana de malaria. No teníamos ni una vacuna contra la malaria y ahora tenemos una que se está fabricando en grandísimas cantidades como que para grandes países enteros puedan emprender campañas. Entonces, la percepción es un poco eh doble. Por un lado, tiene ventajas y se ve que cuando dejas de vacunarse suben las infecciones otra vez; y, por otro lado, ¡ay, qué raro que me dan reacciones!. Hay un poco de reparo porque no estábamos acostumbrados a vacunarnos de adultos. Pero es muy importante porque las vacunas de adultos se introdujeron en el calendario español. Ahora, este año es el 50 aniversario del calendario infantil de la Fundación Española. Y hace eh 8 años, en 2017, se instauró el calendario de adultos.

Y ha sido un avance...

Con muchas vacunas hay dos categorías fundamentales. Una, todos los grupos de riesgo, adultos y también niños, grupos de riesgo que tienen en especial la de la gripe y las infecciones y lo otro el de las personas mayores. Cuanto más mayores somos tenemos un sistema inmunitario un poco más debilitado, tenemos el cuerpo un poco más cascado, cuando alguien tiene tocado el corazón, los músculos, los pulmones, etcétera, entonces hay vacunas recomendadas para cada situación.

Decía que en España no ha caído la vacunación...

España es un modelo en el mundo y en muchos países por lo bien que lo hemos hecho en la campaña de vacunación. Y eso no han sido las autoridades sanitarias, hemos sido nosotros, la sociedad.

¿Por qué sabemos tampoco del origen del coronavirus?

Sabemos de dónde vino el otro coronavirus, este (el de 2019) ya se llamaba SARS coronavirus 2, porque había antes un primero. Aquel primero también surgió en China. Y sí que hay mucho interés en saber cuál es el origen y sería muy importante a nivel científico y a nivel de la población. Es una pregunta recurrente que a mí me hacen. El primer SARS surgió cerca de Hong Kong, en China. Los científicos inmediatamente pensaron que, como es habitual en los coronavirus y en las dos terceras partes de las infecciones humanas, que vendría de algún animal. Virus que se han adaptado a nosotros y se ha quedado con nosotros. Nosotros también se lo pasamos a los animales, nuestros virus, ¿eh? El SARS 1 se pusieron a buscar en todas las especies animales, tomaron muestras y acabaron localizando en dos granjas de civetas. Ahí es donde había ocurrido, civetas infectadas con un virus en contacto con personas, que son las que ocupan de las granjas. De ahí se produjo el salto de los animales a las personas, pero con poquísima eficacia, pero cuando ocurre se adapta la especie humana. Y ese virus, el SARS-CoV-1, se eliminó porque solo se contagiaba cuando la gente tenía una fiebre muy alta. Aquello se eliminó mirando la fiebre de las de todos los viajeros. Pero el covid se transmite sin síntomas. Se han hecho muchos estudios. Analizando el virus, se puede ver su árbol genealógico, digamos. Se detectaron muchas enfermedades en diciembre de 2019. O sea, que surgió en ese momento, ha sido una única vez que ha surgido. Y estas zoonosis, es decir, fue el paso de animales a personas y solo hace falta que pase una vez tenga el éxito para él. Pero ese virus no ha vuelto a aparecer, es decir, no hay ningún otro resurgimiento de animales salvajes que lo están transmitiendo y no tenemos ningún medio de controlarlo. Son situaciones únicas esas que ocurren y, si no lo pillas en el momento, es esa la gravedad.

Margarita del Val, junto al rector, antes del acto de apertura de curso de la UMH de Elche 2025/2026 / M. Alarcón

¿Qué opina de las teorías de un virus creado en laboratorio?, ¿un arma biológica?

Todos los investigadores del planeta se pusieron a mirar estas variantes ¿qué cambios tienen, qué mutaciones tienen estas variantes. No sabíamos. Unos pocos cambios no sabíamos si iban a ser más virulentas, menos virulentas, más contagiosas, menos contagiosas. Se lanzaba la alarma para averiguar qué tenían. Bueno, los que tenían unas pocas mutaciones, a lo mejor diez mutaciones, no lo sabíamos interpretar bien. Luego, el virus tiene 30.000 posiciones. O sea, crear algo de esta manera (en laboratorio) no tenemos el conocimiento. No lo tenemos. Entonces, si hubiese sido algo natural que se hubiese escapado accidentalmente de un laboratorio, que es la otra probabilidad que se baraja, pues existiría en la naturaleza y eso sí que se ha buscado. Lo más cercano que hay es un virus que se separó probablemente hace unos 70 años. Eso lo hace tan cerca de nosotros. Pero son eventos únicos que es muy difícil encontrarlos.

El mensaje a los jóvenes es que busquen lo que les gusta, que disfruten mucho, que aprendan y disfruten aprendiendo y quizá que eviten algo que a veces nos hacemos caer y ser más individualistas, parece que todo lo vamos a conseguir solos. Que se coman el mundo, pero que se lo coman con gente que les apoyen

¿Qué mensaje lanza a los estudiantes de la UMH?

Ellos son nuestro futuro, la verdad. Así que es muy importante. Pues hablaba antes de lo bueno que se le ha de vacunación y de los que mejor han respondido a la campaña de vacunación han sido los jóvenes. No tenía mucho mérito que alguien de 70 años se quisiese vacunar porque lo veía muy cerca, ¿no?. Pero los jóvenes se han esperado a que se vacunen los mayores, los abuelos, los tíos, los padres, que hayan esperado y que cuando les llegó a ellos ya por edad se vacunaron . La verdad es que revela una madurez espectacular, yo creo. Yo me siento muy contenta. Es de esas veces que dices: "Qué suerte tener estar en una generación que veo que los que son nuestro futuro han reaccionado". La realidad nos ha afectado de una manera distinta, pero los estudiantes que están empezando los grados, la carrera... a encontrar tu lugar en la vida, pues fue más difícil y, sin embargo, respondieron, de maravilla. El mensaje es que busquen lo que les gusta, que disfruten mucho, que aprendan, que disfruten aprendiendo y quizá que eviten algo que a veces nos hacemos caer y ser más individualistas, parece que todo lo vamos a conseguir solos. Que se coman el mundo, pero que se lo coman con gente que les apoyen, que se coman el mundo con gente que les ayude, que pidan ayuda, que ofrezcan ayuda, que somos una sociedad que nuestro valor es ese y que entre todos nos comemos el mundo, por lo menos el mundo es mi país.