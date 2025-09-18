El Huerto del Cura en Elche bautiza a sus tres nuevas palmeras multibrazo como Hydra, Poseidón y Medusa

El jardín Huerto del Cura de Elche no es solo el más famoso por la presencia en él de la singular Palmeral Imperial, que tenía siete brazos pero hace once años perdió uno. Ejemplar que, cuentan, fue bautizado por la emperatriz Sissí en un viaje en el que se interesó por conocer la que ya era una palmera única dentro de un oasis donde siguen creciendo palmeras singulares y es un lugar de encanto turístico. Este jueves la dirección ha presentado "oficialmente", dentro de su colección de palmeras, a tres espectaculares ejemplares de varios troncos de la especie Phoenix dactylifera, la más habitual en el palmeral ilicitano.

Se trata de palmeras singulares por la forma en la que sus troncos múltiples emergen del suelo o de un mismo pie, lo que les otorga una apariencia rara y un alto valor botánico. Estos originales habitantes del Huerto han sido bautizados con los nombres de Medusa, Hydra y Poseidón, en un guiño a la mitología griega, evocando la fuerza y la singularidad de estas figuras legendarias; explican desde el jardín.

Poseidón, una de las tres palmeras multibrazo que incorpora el Huerto del Cura de Elche / INFORMACIÓN

Objetivo

A partir de ahora, Medusa, Hydra (ambas, de tipo multibrazo) y Poseidón (de tipo tridente), acompañarán a la Palmera Imperial, la joya del Huerto del Cura y referente del palmeral ilicitano. "Estas incorporaciones tienen como objetivo proteger, poner en valor y dar visibilidad a ejemplares botánicos singulares, contribuyendo a la conservación y divulgación del patrimonio vegetal que caracteriza al jardín", explican las mismas fuentes, que destacan las características de estos ejemplares: Hydra: con múltiples brazos, un total de nueve, que emergen desde la base, es un ejemplar que recuerda a la criatura mitológica de varias cabezas. Su porte imponente y frondoso simboliza fuerza y regeneración.

En cambio, Medusa: con sus seis troncos alrededor de uno central, evoca a la Gorgona de cabellos de serpiente y destaca por su forma escultural y única. Finalmente, Poseidón es robusta y erguida, esta palmera tipo tridente transmite equilibrio y majestuosidad, como el dios del mar que le da nombre.

Medusa, una de las nuevas palmeras multibrazo que se pueden contemplar en el Huerto del Cura de Elche / INFORMACIÓN

Jardín Artístico Nacional

El Huerto del Cura, fue declarado Jardín Artístico Nacional en 1943 y forma parte del Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Estos títulos respaldan su labor de preservación, enriquecimiento y divulgación de especies vegetales de gran valor histórico y científico, contando con casi 1.000 ejemplares de palmeras en su recinto, pertenecientes a más de 85 variedades botánicas diferentes (dentro de la familia “Arecaceae”).