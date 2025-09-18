Los neurólogos reunidos en Elche abogan por tratamientos preventivos que conviertan el Alzheimer en enfermedad “controlable”

El neurólogo ilicitano Pascual Sánchez Juan, responsable del Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas celebrado Elche y director científico de la Fundación CIEN, lo tiene claro: “El futuro está en tratamientos preventivos que conviertan el Alzheimer en una enfermedad controlable”. Una afirmación que resume el espíritu de un encuentro, amadrinado por la Reina Sofía, en el que la comunidad científica internacional ha puesto el foco en terapias que, aunque aún no curan, se orientan a retrasar significativamente la aparición y la progresión de la enfermedad.

“Estuvimos viendo el futuro de cómo se puede intentar, a lo mejor con fármacos más baratos o más fáciles de administrar, reducir los niveles de amiloide como si nos tomáramos una pastilla para el colesterol, de una forma preventiva”, explicó a INFORMACIÓN en la jornada de clausura. Esta previsión ilustra de buena manera el cambio de paradigma en el que entra la ciencia con respecto a la patología: pasar de tratamientos paliativos a estrategias preventivas que permitan llegar a la vejez con un cerebro menos vulnerable a la demencia.

El Congreso de Enfermedades Neurodegenerativas de Elche reunía en Elche a científicos de distintas partes del mundo / Jose Navarro

El especialista incidió en que el objetivo es actuar en fases muy tempranas, incluso antes de que el paciente presente síntomas. “El mensaje es clave: ir a estadios prácticamente asintomáticos o con mínimos síntomas”, recalcó.

Retrasar la enfermedad, un éxito en salud pública

Los avances no apuntan a una cura inmediata, pero sí a un freno poderoso. “Si retrasas la aparición de la enfermedad cinco años, la prevalencia disminuiría a la mitad. Esto tiene un impacto en salud pública tremendo”, subrayó Sánchez Juan. En términos prácticos, eso significaría millones de personas que podrían morir de otras causas sin haber desarrollado Alzheimer, evitando así años de dependencia y un enorme coste sociosanitario.

Las cifras globales refuerzan la urgencia de este reto. Actualmente hay unos 47 millones de personas con demencia en el mundo, y se calcula que esa cifra se triplicará hasta los 150 millones en 2050. “Estamos hablando de una crisis de salud pública que muchas veces pasa desapercibida, porque no es como el COVID, no estalla de golpe, pero sus consecuencias son devastadoras”, recordó el neurólogo.

Un congreso distinto: solo terapias

Sánchez Juan resaltó que el congreso de Elche ha sido especial porque se ha dedicado exclusivamente a terapias. “Hace muy pocos años esto era impensable. No había apenas tratamientos en investigación y no podíamos organizar un congreso entero en torno a ello. Hoy sí, porque el campo se está moviendo y ya hay ensayos clínicos en marcha con pacientes, no solo en ratones”, destacó.

Durante las sesiones, los expertos revisaron las tres grandes dianas terapéuticas del Alzheimer. En primer lugar la proteína amiloide: “Tenemos ya avances que han llegado a la clínica con fármacos aprobados por agencias reguladoras que reducen la carga de amiloide en el cerebro”. El futuro pasa por hacer esos tratamientos más accesibles y fáciles de administrar, como medicación oral preventiva.

En segundo término se encuentra la proteína tau: “Estamos viendo resultados clínicos en pacientes. Ensayos con biomarcadores como el PET demuestran que algunas terapias reducen la patología. Son estudios pequeños, pero muy alentadores, que ya están creciendo hacia ensayos de gran escala”.

En tercer término, en el congreso se ha hablado de inflamación cerebral: “Es quizá la diana más novedosa. Antes apenas se hablaba de ella, pero sabemos que juega un papel clave. No es la inflamación sistémica, sino la que generan unas células del cerebro, que en condiciones normales protegen, pero en el Alzheimer se vuelven crónicas y dañinas. Modular esa respuesta inflamatoria es otra vía para frenar la enfermedad”.

El Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas de Elche se cerraba este jueves tras cuatro días de debate científico avanzado / Jose Navarro

Más allá del Alzheimer

El congreso no se limitó a esta patología. También se abordaron otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la ELA, cuyos mecanismos se solapan con los del Alzheimer. “Proteínas como la alfa-sinucleína o la TDP-43, que se acumulan en estas enfermedades, también aparecen en cerebros con Alzheimer. Por eso necesitamos una visión más holística y tratamientos que puedan servir para varias patologías”, señaló.

Terapias sin fármacos: la neuroestimulación

Otra de las áreas que despertó gran interés en el foro ilicitano fue la neuroestimulación. “Tuvimos una sesión con algunos de los mayores expertos del mundo que mostraron cómo la estimulación magnética o eléctrica del cerebro puede mejorar síntomas e incluso aumentar la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para resistir la enfermedad”, relató el neurólogo.

A diferencia de los fármacos, estas técnicas son prácticamente inocuas y se pueden aplicar repetidamente sin riesgo de efectos secundarios graves. “Es un campo que está avanzando mucho y que abre una nueva vía terapéutica”, subrayó.

Ciencia lenta, pero optimista

Sánchez Juan insistió en que, aunque los resultados son prometedores, la ciencia avanza despacio. “Hay que ser moderados en el optimismo. Hasta que no pasen todos los filtros de seguridad y eficacia y las agencias reguladoras aprueben los tratamientos, los neurólogos no podemos utilizarlos en pacientes”, advirtió.

Sin embargo, el cambio de escenario es evidente: “Antes hablábamos solo de diagnóstico y de investigación básica. Hoy podemos hablar de terapias que ya están en fases avanzadas. Ese simple hecho es una señal de que el campo se mueve en la buena dirección”.

Una llamada a la sociedad

El científico comparó la situación con lo ocurrido en la pandemia: “Con el COVID, toda la sociedad, los gobiernos y las farmacéuticas pusieron recursos masivos y en poco tiempo se lograron vacunas de ciencia ficción. Con las enfermedades neurodegenerativas no hay esa misma urgencia porque parecen más lejanas, pero si se invirtiera al mismo nivel, los avances serían mucho más rápidos”.

Un mensaje final

Para Sánchez Juan, lo esencial es transmitir esperanza realista: “Yo no diría que vamos a encontrar una cura ya mismo, pero estoy convencido de que vamos a poder ralentizar estas enfermedades. Y si logramos que una persona no llegue a demenciarse, que no tenga que ingresar en una residencia y pueda llevar una vida prácticamente normal, aunque con pequeños problemas cognitivos, será un éxito enorme”.

La conclusión del Congreso de Elche, en palabras de su director, es clara: no estamos aún ante la cura del Alzheimer, pero sí ante el comienzo de una nueva era de tratamientos que buscan retrasar su avance. Y eso, en términos de salud pública, puede ser una revolución silenciosa.