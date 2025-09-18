Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Parque Científico de la UMH de Elche organiza un encuentro gratuito para impulsar el compromiso empresarial

La jornada sobre responsabilidad social corporativa en start-ups será el jueves 2 de octubre a las 17.30 horas en el campus ilicitano

El Parque Científico de la UMH organiza una jornada sobre responsabilidad social con la experiencia empresarial de Timpers y HelpApp

El Parque Científico de la UMH organiza una jornada sobre responsabilidad social con la experiencia empresarial de Timpers y HelpApp

V. L. Deltell

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) celebrará el próximo jueves 2 de octubre una jornada centrada en la responsabilidad social en start-ups, con la participación de las empresas Timpers y HelpApp. El encuentro, enmarcado en el ciclo “Start-up Talks”, tendrá lugar a las 17:30 horas en el edificio Innova del campus de Elche. La asistencia es gratuita y está abierta al público previa inscripción en este enlace.

El evento está organizado en colaboración con la Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad-Polo Club UMH. Durante la jornada, el director de esta cátedra, Ignacio Mira, abordará el papel y el beneficio que supone la responsabilidad social “para las compañías, tanto las de nueva creación como las que ya están funcionando”.

Cartel del evento organizado por el Parque Científico de la UMH de Elche

La experiencia de Timpers y HelpApp

Los asistentes también conocerán de primera mano las iniciativas de dos proyectos referentes en el ámbito social. Por un lado, intervendrá Diego Soliveres, fundador de Timpers, una firma dedicada al diseño y la comercialización de zapatillas que persigue “derribar barreras y estereotipos en lo que se refiere a la discapacidad en el ámbito sociolaboral”.

Por otro, la promotora de HelpApp, Nuria Cámara, explicará cómo funciona esta plataforma que conecta a personas mayores que necesitan asistencia o compañía, ya sea puntual o recurrente, con voluntarios dispuestos a ofrecer su tiempo, ayuda y trabajo. La innovación de HelpApp la llevó a ser una de las ganadoras de la 14ª edición del programa Maratón UMH.

Mesa redonda abierta al público

Tras las intervenciones, se celebrará una mesa redonda en la que los asistentes podrán plantear preguntas y debatir con los ponentes sobre distintos aspectos relacionados con la responsabilidad social y su aplicación práctica en las start-ups.

Con este encuentro, el Parque Científico de la UMH refuerza su objetivo de difundir el valor de la innovación con compromiso social, a través de ejemplos reales de proyectos que combinan desarrollo empresarial y utilidad para la comunidad.

El Parque Científico de la UMH de Elche organiza un encuentro gratuito para impulsar el compromiso empresarial

El tiempo en Alicante: sigue el calor en la provincia

De un tranvía llamado deseo a una tomadura de pelo a la ciudad

Educación niega que haya problemas para instalar aire acondicionado en el colegio Clara Campoamor de Elche

Elche dota con un nuevo patio el colegio de El Altet para aliviar las molestias por las obras de ampliación

Jorge Sepulcre, neurólogo ilicitano en Yale University: "Estamos más cerca que nunca de encontrar la causa del alzhéimer"

El Paseo de la Estación de Elche eliminará grietas y desperfectos y pasará a ser plataforma única

