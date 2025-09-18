El Parque Científico de la UMH de Elche organiza un encuentro gratuito para impulsar el compromiso empresarial
La jornada sobre responsabilidad social corporativa en start-ups será el jueves 2 de octubre a las 17.30 horas en el campus ilicitano
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) celebrará el próximo jueves 2 de octubre una jornada centrada en la responsabilidad social en start-ups, con la participación de las empresas Timpers y HelpApp. El encuentro, enmarcado en el ciclo “Start-up Talks”, tendrá lugar a las 17:30 horas en el edificio Innova del campus de Elche. La asistencia es gratuita y está abierta al público previa inscripción en este enlace.
El evento está organizado en colaboración con la Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad-Polo Club UMH. Durante la jornada, el director de esta cátedra, Ignacio Mira, abordará el papel y el beneficio que supone la responsabilidad social “para las compañías, tanto las de nueva creación como las que ya están funcionando”.
La experiencia de Timpers y HelpApp
Los asistentes también conocerán de primera mano las iniciativas de dos proyectos referentes en el ámbito social. Por un lado, intervendrá Diego Soliveres, fundador de Timpers, una firma dedicada al diseño y la comercialización de zapatillas que persigue “derribar barreras y estereotipos en lo que se refiere a la discapacidad en el ámbito sociolaboral”.
Por otro, la promotora de HelpApp, Nuria Cámara, explicará cómo funciona esta plataforma que conecta a personas mayores que necesitan asistencia o compañía, ya sea puntual o recurrente, con voluntarios dispuestos a ofrecer su tiempo, ayuda y trabajo. La innovación de HelpApp la llevó a ser una de las ganadoras de la 14ª edición del programa Maratón UMH.
Mesa redonda abierta al público
Tras las intervenciones, se celebrará una mesa redonda en la que los asistentes podrán plantear preguntas y debatir con los ponentes sobre distintos aspectos relacionados con la responsabilidad social y su aplicación práctica en las start-ups.
Con este encuentro, el Parque Científico de la UMH refuerza su objetivo de difundir el valor de la innovación con compromiso social, a través de ejemplos reales de proyectos que combinan desarrollo empresarial y utilidad para la comunidad.
