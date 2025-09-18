El PSOE lleva al pleno la “licencia exprés” de obras del alcalde y Ruz formaliza la denuncia en Protección de Datos

Habrá que ver cómo acaba la historia. Sin embargo, de momento, no sólo no se ha bajado el diapasón, sino que la tensión sigue en niveles máximos. Con el matiz de que, a estas alturas, a falta de un tema, hay dos encima de la mesa, sin que haya quedado claro si el PSOE está en lo cierto cuando denuncia que el alcalde, Pablo Ruz, obtuvo una “licencia exprés” de obras para reformar su casa, porque, desde el principio, desde el Ejecutivo local han dicho que no ha habido trato de favor sin aportar más datos. Se han centrado sin más en poner el foco en que la edil socialista Patricia Macià vulneró la legislación de protección de datos al revelar la dirección exacta de la casa del regidor ilicitano. Un marco que es el que se mantuvo en la jornada de este jueves, cuando quedó demostrado que ni unos ni otros piensan apearse de sus argumentos y que, además, no están dispuestos a dar por agotado el tema.

Por partida doble

Tanto es así que en una jornada en la que la contraprogramación de actos era total y absoluta ni el equipo de gobierno ni el grupo municipal socialista renunciaron a continuar exponiendo sus posturas en torno a la supuesta “licencia exprés” y sus derivadas. Hasta el punto de que pasadas las diez de la noche el bipartito modificaba la agenda del día siguiente, y entre la presentación del plan de inversiones de los aeródromos españoles por parte del Gobierno central, el pase de medios de la exposición “La Historia de nuestra franja de camiseta en camiseta” sobre el Elche CF, y la apertura del curso académico en la UMH, se metía con calzador una comparecencia sobre la Agencia de Protección de Datos, en una mañana, además, en la que los asuntos tratados en la junta de gobierno local se enviarían vía comunicado por los tiempos. El PSOE, por su parte, emplazaba a otra convocatoria el mismo jueves por la mañana, poco antes de las nueve, para hablar de la licencia, pero, como era lógico, volviendo a pedir explicaciones sobre por qué al alcalde se le dio la autorización en poco más de dos meses cuando el resto de ciudadanos debe esperar de media en el mejor de los casos ocho meses.

Antonio Luis Martínez-Pujalte, en la comparecencia de este jueves en el Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

La valoración jurídica

Con estos puntos de partida, el primero en comparecer fue el equipo de gobierno que, para la ocasión, se parapetó en el director adjunto del gabinete de Alcaldía y catedrático de Derecho de la UMH, Antonio Luis Martínez-Pujalte, amparándose precisamente en la necesidad de hacer una valoración jurídica de este tema. Todo en una declaración sin cargo electo alguno a su lado. Fue en ese contexto en el que sentenció que “lo ocurrido no solo sobrepasa cualquier límite ético en la forma de hacer oposición, sino que constituye una gravísima infracción de la ley” la cometida por la concejal socialista Patricia Macià al dar la dirección de la vivienda en una rueda de prensa, aunque luego los periodistas no difundieran esa información. En esta línea, explicó que Ruz ya había denunciado ante la Oficina Municipal de Protección de Datos los hechos y que estaba previsto que este jueves se diera traslado a la Agencia Española de Protección de Datos.

La concejala socialista Patricia Macià, este martes pidiendo explicaciones al alcalde por la licencia de su chalet / INFORMACIÓN

Utilización de los datos

Martínez-Pujalte lo hizo alegando que hay un “tratamiento indebido e ilícito de datos personales de un ciudadano, que en este caso además es el alcalde, que se encuentran en un expediente del Ayuntamiento de Elche y eso puede ser calificado de infracción muy grave”, según a Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento de Protección de Datos de la UE, aunque también mencionó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Para el exconcejal del PP, “el hecho de que los datos no se hayan publicado en los medios de comunicación no convierte en impune la conducta, ya que la infracción radica en la utilización de los datos, con independencia de la difusión o no, que en todo caso será un criterio a tener en cuenta para graduar la sanción”. Una multa que, dijo, podría alcanzar los 10 millones de euros, aunque en estos casos se tiene en cuenta el criterio de la divulgación. También relató que el miércoles por la tarde se solicitó oficialmente a las televisiones locales si podían entregar una copia de la rueda de prensa de Macià, algo a lo que accedieron, como se encargó de resaltar, para adjuntarlas como prueba, y consideró que la concejal socialista debería dimitir, aunque expresó que esta última consideración era a título personal.

¿Qué pasa con los otros reenvíos?

Sobre la posibilidad de que también pueda tener responsabilidad el periodista que reenvió inicialmente el audio íntegro de la rueda prensa que llegó a Alcaldía, así como quienes posteriormente desde dentro del equipo de gobierno lo distribuyeron entre periodistas o el propio secretario general de los socialistas ilicitanos, Alejandro Soler, el asesor de Ruz y jurista restó importancia y puso el foco en que el propio interesado sí podría comunicar sus datos, pero Patricia Macià, como concejal, es un cargo público y añadió que, “si hay alguien especialmente sometido a la ley, son los cargos públicos y su conducta es muy grave”. Incluso dejó claro que este paso ante la Agencia de Protección de Datos no cierra la puerta a otras instancias, sin concretar si el alcalde cumplirá con lo anunciado el miércoles y se querellará contra Macià.

Más tibio con los plazos

Más tibio se mostró con la raíz del tema y los plazos en los que se están dando las licencias de obras en el Ayuntamiento de Elche. Al respecto, y tras afirmar que estas declaraciones también eran a título personal, explicó que los plazos de las licencias dependen de cada caso, porque no es lo mismo que el proyecto en cuestión esté en el Palmeral o no, y también influye si es necesario hacer subsanaciones.

Héctor Díez, en la comparecencia de este jueves frente al Ayuntamiento de Elche. / INFORMACIÓN

"Menos drama"

Sin embargo, es con los tiempos con lo que intentó apretar de nuevo el PSOE, en esta ocasión, por boca de su portavoz municipal, Héctor Díez. “Menos drama y más dar explicaciones sobre su licencia de obra exprés”, comenzó diciendo, para, acto seguido, poner de manifiesto que no van a dejar caer los brazos con este tema, y que en el próximo pleno van a pedir la creación de una comisión especial de investigación sobre las licencias municipales, con especial mención a la autorización del alcalde “obtenida en tan solo dos meses y diez días frente a la media de hasta ocho meses que tarda la ciudadanía para este tipo de licencias”, como sostuvo Díez.

En las redes

El concejal socialista acusó al alcalde de tratar de “desviar la atención”, y le instó a que “se deje de dramatizar y de victimizarse, porque aquí la única víctima que hay es la ciudadanía y los despachos profesionales, que tienen que esperar hasta ocho meses para gestionar una licencia de obra de este tipo”. Finalmente, puso el acento en que “el único que ha hecho público su domicilio es el propio alcalde con una publicación en las redes sociales en marzo de este año en la que el Partido Socialista ha constatado que se puede ver claramente la dirección exacta”, a lo que sumó una demanda clara dirigida a Pablo Ruz: “Que se deje de amenazar, no nos va a acobardar”.