El rector de la UMH exige corregir la infrafinanciación y busca mayor implicación privada

"Las universidades no podemos, no debemos, depender solamente de la inversión pública, es cada vez más imperativo buscar financiación en nuestro entorno exterior e implicar de esta manera a la sociedad en nuestro crecimiento". Con esta reflexión, y recordando la puesta en marcha de la Unidad de Mecenazgo, concebida como una vía estratégica para atraer recursos privados, abrió este jueves el rector de la UMH de Elche, Juan José Ruiz, el curso académico 2025-2026, como en él es habitual, con un marcado tono reivindicativo; "existen ciertas desigualdades entre universidades, ya que por ejemplo la UMH no fue bien tratada por el gobierno anterior en cuanto a financiación (...) aun entendiendo que estas desigualdades son herencia del pasado, y entendiendo también el difícil contexto económico en el que nos encontramos en la Comunidad Valenciana, solicitamos enérgicamente que el Plan de Financiación no sea un instrumento para consolidar estas diferencias sino para, en la medida de lo posible, corregirlo estos desajustes, que ya empezamos a considerar históricos, pero no por ello menos injustos (...)Somos una universidad joven, activa y en crecimiento, pero nuestro esfuerzo por consolidarnos no debe verse limitado por la falta de recursos”, advirtió.

Asistentes al acto de apertura de curso de la UMH de Elche / Matías Segarra

El rector agradeció al presidente autonómico, Carlos Mazón, que mantenga viva la denuncia sobre la infrafinanciación valenciana, y reconoció el trabajo de la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, para impulsar un Plan Plurianual de Financiación que dé estabilidad al sistema. De forma paralela, dijo el rector, la UMH ha diseñado su Plan Plurianual de Financiación 2025-2027, que establece escenarios presupuestarios a medio plazo en un ejercicio de “responsabilidad, transparencia, eficiencia y sostenibilidad”. Recordó que esta iniciativa está alineada con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y reclamó al Gobierno central que cumpla con el objetivo de destinar al menos el 1 % del PIB a la universidad pública.

Una protesta en favor de la paz en Palestina en el hall del Rectorado de la UMH antes de comenzar el acto / Matías Segarra

Más matrícula y titulaciones

El rector presentó cifras positivas de matriculación: la UMH ha logrado un incremento del 10 % en estudiantes de grado y un aumento del 45 % en las listas de preinscripción, muy por encima del 4,5 % de media autonómica. La implantación del grado de Enfermería en Sant Joan explica parte de este crecimiento —con más de 3.000 personas en lista de espera—, pero no todo.

También se estrenaron los grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Elche) y Gestión Comercial y Marketing (Orihuela), además de un doble grado en Ingeniería Agroalimentaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La oferta de másteres se ha enriquecido con nuevas combinaciones y la UMH ha avanzado en la formación modular mediante microcredenciales europeas, con más de 700 estudiantes ya acreditados.

En materia científica, los ingresos crecieron un 23 % en el último curso, con resultados destacados en el programa Prometeo 2025, que otorgó siete ayudas por un total de 4 millones de euros a grupos de excelencia. Además, la universidad captó siete proyectos internacionales con una financiación global de 2,5 millones.

El rector añadió que el Parque Científico de la UMH mantiene su liderazgo como la primera universidad pública española en generación de spin-offs y recordó ha sido finalista en los “Premios a la Innovación Disruptores 2025”, subrayando que la transferencia de conocimiento y el apoyo al emprendimiento son parte esencial del modelo de crecimiento de la institución.

Sostenibilidad Otra de las áreas donde la UMH ha mostrado avances es la sostenibilidad. Entre 2022 y 2024, la universidad ha conseguido ahorrar 10 millones de kWh, evitar la emisión de 3.500 toneladas de CO₂ y reducir en casi 2 millones de euros la factura energética. Estas cifras, según el rector, demuestran una gestión responsable y alineada con los compromisos medioambientales europeos.

Internacionalización y nuevos servicios

La UMH también ha ampliado su proyección exterior: este curso cuenta con más de 1.400 estudiantes extranjeros, que representan el 10 % del total. Entre los nuevos servicios, destaca la Clínica Podológica Universitaria, que ya está saturada de pacientes y sirve como espacio de formación práctica, y el lanzamiento del proyecto cultural “Diálogos Sociedad–UMH” para acercar la universidad a la ciudadanía.

Juan José Ruiz mira con una sonrisa a Margarita del Val / Matías Segarra

En paralelo, la institución ha reforzado la modernización digital con un segundo Plan de Formación en Inteligencia Artificial y la incorporación de IA generativa en los programas de estudiantes y docentes. El discurso de Juan José Ruiz mostró la dualidad que vive la UMH: “Somos un patrimonio de profesionales entregados a crecer y ser referentes. Pero nuestro esfuerzo no debe verse limitado por la falta de recursos”. Al acto acudieron, entre otros, la rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón; el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán; la rectora de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián; la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva Giner; y la secretaria Autonómica de Universidades, Esther Gómez.