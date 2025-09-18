El presupuesto de 2025 de Santa Pola se dispara tras el aumento del IBI y financiará 49 proyectos

El pleno ha aprobado este jueves por la mañana el presupuesto municipal para 2025, que llega tarde porque de este año al que van destinados se han cumplido ocho meses y medio. Asciende a 58.155.081,36 euros, lo que supone un aumento de 12.147.252,04 con respecto al ejercicio anterior. Un incremento de un 20 % que solo se entiende por la actualización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de basuras; de hecho, los impuestos directos suponen uno de cada tres euros que llegará a las arcas públicas, aunque el Ayuntamiento ha tenido otras mejoras de ingresos importantes. El equipo de gobierno de Loreto Serrano, en su momento, justificó el aumento de impuestos porque hacía dos décadas que no se actualizaba. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, votando en contra PSOE, Vox y Més Santa Pola. Santa Pola. Los socialistas no entienden que se vaya a pedir además un préstamo de 12 millones.

Una imagen de este verano en Santa Pola / José Pedro Martínez/EFE

El edil de Hacienda justifica la demora en la aprobación por “la implantación de nuevos aplicativos informáticos dentro del Plan de Modernización Municipal iniciado en el último trimestre de 2023 y culminado con éxito”.

El concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, explicó en su exposición durante la sesión que el objetivo es “que el Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que apenas tiene endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario, manteniendo y mejorando los gastos sociales, las partidas económicas que sustentarán las mejoras de los nuevos servicios de mantenimiento de jardinería, limpieza viaria y playas, recogida de residuos sólidos urbanos, la incorporación al presupuesto de los costes del servicio de alcantarillado y agua pluviales, y dotando tanto del mantenimiento como de nuevas inversiones para nuevas infraestructuras y las necesarias para el buen funcionamiento de los servicios municipales”.

Ingresos por capitulos en Santa Pola para 2025 / INFORMACIÓN

Martínez justificó la demora en su presentación en “la implantación de nuevos aplicativos informáticos dentro del Plan de Modernización Municipal iniciado en el último trimestre de 2023 y culminado con éxito, lo que ha supuesto un esfuerzo adicional para los servicios técnicos municipales por las dificultades encontradas durante todo este proceso”.

12 millones más que 2024

Los capítulos de personal (20.446.328 euros) y bienes y servicios (21.103.295 euros) suponen el grueso del gasto para este año, sumando ambos el 71,45% del presupuesto. Aunque todavía no se ha aprobado, se ha incluido como previsión en el capítulo 1 las retribuciones correspondientes a la carrera profesional de los empleados municipales. En cuanto a los ingresos, en los impuestos directos el 27,69% procederá del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, 16.104.596 euros, el 3,26% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 1.982.841 euros, el 3,18% del Incremento sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 1.850.000 euros, y el 0,67% al Impuesto sobre Actividades Económicas, 390.000 euros.

Presupuesto de ingresos para Santa Pola en 2025 / INFORMACIÓN

Los impuestos indirectos como el de construcciones, instalaciones y obras asciende a 1.350.000 euros y supone un 2,32%, mientras que las tasas, precios públicos y otros ingresos aportarán 9.610.331 euros, un 39,22% de los ingresos del año. También cabe destacar la participación en los tributos del Estado (11.132.434 euros) y los de la Generalitat Valenciana (2.100.700 euros).

Más del doble que 2024 en inversiones

Lo más destacado del presupuesto 2025 es su amplio capítulo de inversiones, que más que duplica las del año pasado. Si en 2024 se destinaron 5.743.800 euros, esta anualidad se ve incrementada hasta los 12.578.000 euros, lo que supone un 21,63% de los gastos, y que serán financiados con operaciones de crédito a largo plazo (11.794.000,00 euros) y con recursos propios (784.000,00 euros).

Gastos Ayuntamiento Santa Pola para 2025 / INFORMACIÓN

El concejal de Hacienda explicó a este respecto que “el ayuntamiento cuenta con casi 19 millones de euros de ahorro acumulados de remanente de tesorería, y se ha previsto un préstamo de casi 11,7 millones a largo plazo, para su utilización si es necesario en algún momento para dar agilidad a la licitación de proyectos de inversión. Este préstamo será a un plazo de 10 años y tendremos dos años de disponibilidad, liquidando intereses sólo de la cantidad que hayamos utilizado”.

José Pedro Martínez, concejal de Hacienda de Santa Pola / INFORMACIÓN

El concejal destaca que “al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2025, con las amortizaciones ya previstas, nuestro ayuntamiento tendrá cero deuda financiera en los bancos”.

Críticas del PSOE El PSOE de Santa Pola criticó al término de la sesión los Presupuestos municipales de 2025. Para la formación, "el PP aprueba tarde los Presupuestos en Santa Pola y afianza una gestión irresponsable y nefasta" y calificó de "agotado" el proyecto de la alcaldesa Loreto Serrano. A juicio de los socialistas, "los Presupuestos anuales de nuestro municipio llegan muy tarde, puesto que deberían haberse presentado antes de finalizar el 2024 y no ahora, 9 meses más tarde". Para el PSOE esto es fruto de "una desidia, más cuando el PP tiene mayoría absoluta y no necesita llevar a cabo ninguna negociación. ¿Para qué les sirve entonces esta posición?" En un comunicado, el grupo en la oposición dice que "la documentación fue enviada con prisas el domingo 31 de agosto, cuando precisamente se iniciaban las fiestas patronales, porque quizás intentaban que no fueran revisados. Pues el PSOE no solo ha hecho sus deberes, sino que presentó una serie de propuestas para que fuesen incluidas, aunque poco o nada se ha tenido en cuenta. Entre otras, los y las ediles socialistas reclamaron la reapertura de una Oficina de Vivienda para poder atender a la ciudadanía, especialmente a la población joven". El PSOE asegura que "lo que más nos llama la atención es que se pidan préstamos por casi 12 millones de euros que aparentemente se van a dedicar a inversiones. Esto no solo es una barbaridad, sino que supone más del 20 % de los ingresos de este año. Es decir, “el PP le hace a las arcas públicas lo que no hacen las familias santapoleras: se endeudan para comprar collares de brillantes. Luego dirán que son unos presupuestos de récord, pero el récord será la cifra de intereses que pagaremos entre todos y todas”, declara el edil David Fernández. "Mucho asfalto, pero nada de nada en materia de vivienda ni dinero para los proyectos que la ciudadanía reclama desde hace años. Cabe recordar las fotos de la alcaldesa, a una semana de la cita electoral, en la piscina municipal paralizada y sin proyecto; y las hojas y hojas en prensa sobre las propuestas y anuncios que se llevarían a cabo, como el Centro de Día para personas con discapacidad o la reforma de la fachada marítima. A la hora de la verdad, no es más que papel mojado", añaden. La concejala y secretaria local, Yolanda Seva, pone en valor que “si se están llevando a cabo algunas actuaciones es porque están llegando los fondos europeos, impulsados desde el gobierno de Pedro Sánchez. Los mismos que tanto denostó el Partido Popular. Este es el año en que entra más dinero que nunca en el Consistorio, tanto por parte del Gobierno de España como por el incremento de los impuestos municipales. Hay que recordar que se subió y seguirán subiendo en los próximos años el IBI y algunas de las tasas municipales: más de 1 millón de euros por ejercicio durante los 4 años de legislatura. Y aún así, parece que no es suficiente y tienen que acudir a endeudarse nada más y nada menos que 12 millones de euros". Los socialistas también recuerdan que "al tomar posesión del cargo, la alcaldesa y su equipo de 'desgobierno' incrementaron sus propios sueldos. Este gasto ha pasado de 500.000 a 700.000 euros. Castigan nuestro bolsillo, mientras llenan el suyo". Añaden por último que "la estrategia siempre se repite: no completan la ejecución de los presupuestos y, de este modo, dejan mucho dinero en las cuentas sin gastar. Y, una vez que las elecciones quedan próximas, se anuncia el inicio de algunos de los proyectos. Lo irónico viene cuando el equipo de Gobierno presume de buena gestión por tener una cantidad muy elevada de dinero en las cuentas municipales, cuando lo que necesitamos es el cumplimiento efectivo de las inversiones y las infraestructuras clave. Ya lo vimos en 2023 y lo volveremos a ver en 2027. Es decir, se vanaglorian de no haber hecho su trabajo".

Proyectos aprobados

Entre las inversiones más destacadas para 2025 cabe destacar:

Aulas de formación para las escuelas de música y remodelación de El Palmeral, 1.100.000 € (+ 466.822 ya consignados).

Diversas actuaciones en vías públicas, 1.150.000 € (+ 589.700 ya consignados).

Última fase de la Avenida de Salamanca, 950.000 €.

Naves en el polígono industrial y adecuación de parking, 950.000 €.

Proyectos para centros escolares, 800.000 €.

Renovación de alcantarillado en Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit, 784.000 € (inversión ya realizada).

Ampliación del cementerio municipal, 680.000 €.

Actuaciones en infraestructuras, 600.000 €.

Asfaltado de calles, 500.000 €.

Actuaciones en instalaciones deportivas, 500.000 €.

Mejoras en el complejo deportivo Lara González, 492.000 € (+ 600.000 ya consignados).

Vehículos para varios departamentos, 460.000 €.

Adecuación de la nueva sede de la ADL, 325.000 €.

Regeneración de la infraestructura verde de la fachada litoral del Cabo de Santa Pola, 300.000 € (+ 119.372 ya consignados).

Parques y jardines, 300.000 €.

Reforma de las naves de servicios generales y jardinería, 230.000 €.

Adecuación de aceras en Gran Alacant, 225.000 €, y urbanización de viales para el consultorio de Gran Alacant, 60.000 €.

Reformas en el edificio de la Policía Local, 200.000 €.

Instalaciones de los mercados, 190.000 €.

Proyecto de urbanización de la calle Zamora, 150.000 €.

Instalaciones en playas, 150.000 € (+ 225.000 ya consignados).

Renovación de instalaciones del acuario, 150.000 €.

Actuaciones de protección de la sierra y monte público, plan contraincendios, 120.000 €.

Vehículos para la Policía Local, 120.000 €.

Elementos de transmisiones para la Policía Local, 98.500 €.

Comunidades energéticas, 90.000 €.

Nueva grúa municipal, 90.000 €.

Calafateado del casco del Barco Pesquero Esteban González, 90.000 €.

Software back office para la red municipal, 80.000 €.

Elementos de seguridad para la Policía Local, 80.000 €.

Acondicionamiento de los almacenes del Museo del Mar, 75.000 €.

Equipamiento para servicios generales, 75.000 €.

Proyecto Plan Especial Cantera-Vatasa Europan, 60.000 €.

Renovación del césped del campo de fútbol El Monsa, 53.000 €.

Montacargas para accesibilidad Casa de Cultura, 44.000 €.

Renovación de butacas de la Casa de Cultura, 31.500 €.

Cámaras de seguridad, 25.000 €.

Gastos que figuran en el presupuesto de Santa Pola para 2025 / INFORMACIÓN

Además existen partidas ya consignadas previamente para otros proyectos, entre otros: