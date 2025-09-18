El pregón y la imposición de bandas abren las fiestas de El Altet
La Reina Mayor, Alba Pedreño, y sus Damas Mayores, Claudia Bonmatí y Elena Alemañ, junto con la Reina Infantil, Mónica Peña, y sus Damas Infantiles, Adriana Blanco y Laia Soler, recibirán sus bandas este viernes durante una gala que se celebrará en la plaza Mayor a partir de las diez y media de la noche
El pregón de José Antonio Gonzálvez Blasco ‘El Canari’, que fue encargado del departamento de Montajes del Ayuntamiento de Elche, y la imposición de bandas a Reinas, Damas y Cargos Festeros abren este viernes, día 19, a partir de las 22:30 horas en el recinto festero de la plaza Mayor de El Altet, un intenso programa de fiestas que se prolongará hasta la primera semana de octubre. Es un año muy especial porque Elche eligió a la representante de El Altet, Nuria Tejero, como Reina Mayor 2025.
La Reina Mayor, Alba Pedreño, y sus Damas Mayores, Claudia Bonmatí y Elena Alemañ, junto con la Reina Infantil, Mónica Peña, y sus Damas Infantiles, Adriana Blanco y Laia Soler, recibirán sus bandas acreditativas después de la intervención del pregonero.
Durante el mismo acto tomarán posesión de sus cargos con la correspondiente imposición de bandas y fajines la Festera Mayor, Gloria Sempere, y las Festeras Infantiles, Daniela Fernández y Sofía Pedride. Asimismo, los nuevos Festeros de Honor serán Pepe Bru y Susi Pastor, el cargo de Abanderadas será asumido por Isabella y Valentina Leoncelli, y el portaestandarte será Iván Sogor.
Verbena y charangas
“El Altet celebra cada octubre sus fiestas en honor a San Francisco de Asís. Durante varios días, la pedanía se llena de música y tradición, desde la solemne procesión hasta las verbenas, las charangas y actividades pensadas para todas las edades. Cada rincón se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Estas fiestas son reflejo del carácter abierto y acogedor de El Altet, una pedanía que mantiene vivas sus costumbres y que, año tras año, trabaja con ilusión para engrandecerlas”, señala la presidenta de la comisión de fiestas, María Gonzálvez, quien invita a todos los ilicitanos e ilicitanas a visitar la pedanía para disfrutar de los numerosos y diversos actos que se han organizado.
La gala contará con la presencia de representantes de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves, y de la que forma parte la comisión de El Altet, autoridades municipales y responsables de distintas entidades, entre otros invitados. Las fiestas de El Altet cierran el ciclo festero de las pedanías ilicitanas que, entre abril y noviembre, organizan más de 200 actos festivos, desde celebraciones religiosas hasta encuentros gastronómicos, verbenas, eventos deportivos o actos culturales.
Programa de fiestas
Viernes, día 19
22:30 h.-Pregón de fiestas en la plaza Mayor a cargo de José Antonio Gonzálvez Blasco ‘El Canari’.
22:45 h.-Imposición de bandas a Reinas y Damas mayores e infantiles y a los cargos festeros.
Sábado, día 20
23:00 h.-Fiesta Remember 4.0 con Chumi Dj, Paco García, Di Carlo, Toni Bafles y Dj Robert. Animación con gogos.
Domingo, día 21
11:00 h.-Carreras populares infantiles en la plaza Mayor organizadas por Drink Team, Comisión de Fiestas y Club Deportivo Altet.
13:00 h.-Fiesta de la espuma en la plaza Mayor.
Sábado, día 27
10:00 h.-Pasacalles a cargo de la Peña del Conejo y de la Peña de las Conejas.
18:30 h.-VIII carrera popular El Altet, 5 y10 km. Organizada por el Club Deportivo El Altet.
22:30 h.-Tributo a la Oreja de Van Gogh.
Domingo, día 28
Certamen de paellas en la plaza Mayor con música disco.
Lunes, día 29
17:00 h.-Concurso de chinchón en el centro social.
17:30 h.-Actividades infantiles y chocolatada en la plaza Mayor.
Martes, día 30
17:00 h.-Concurso de chinchón en el centro social.
17:30 h.-Actividades infantiles y chocolatada en la plaza Mayor.
PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Miércoles, día 1
21:00 h.-Degustación de sardinas en la plaza Mayor.
Jueves, día 2
21:30 h.-Gran charanga. Salida desde la plaza de la Iglesia con el siguiente recorrido: avenidas San Francisco de Asís y Dama de Elche, calles Goleta, Mar, Mateo Merce, Balandro, Gabriel Císcar, Sotavento y Alicante, para terminar en la plaza Mayor, donde se repartirá coca y sangría. Música disco en todo el recorrido. Al finalizar, música en el racó fester de la plaza Mayor con DJ Juanki.
Viernes, día 3
18:30 h.-Concentración para la ofrenda de flores en la plaza Mayor.
18:45 h.-Salida para la ofrenda floral en honor a San Francisco de Asís.
19:30 h.-Misa en honor a San Francisco de Asís. Al finalizar, mascletá nocturna.
23:00 h.-Verbena en el racó fester de la Plaza Mayor a cargo de la Gran Orquesta Seven Crashers. Sorteo de un bono de viaje de 1.000 euros.
Sábado, día 4
10:30 h.-Pasacalles con Reinas y Damas desde la plaza Mayor.
18:30 h.-Concentración de grupos participantes en el desfile.
19:30 h.-Salida del desfile desde la parroquia de San Francisco de Asís hasta la iglesia de Santa María del Mar.
23:30 h.-Verbena en el racó fester de la Plaza Mayor a cargo de la Gran Orquesta Panther.
Domingo, día 5
10:30 h.-Pasacalles con Reinas y Damas desde la plaza Mayor.
13:00 a 14:00 h.-Caña y degustaciones a 1€.
14:00 h.-Mascletà terrestre.
19:00 h.-Misa en honor al patrón.
20:30 h.-Solemne procesión con la imagen de San Francisco de Asís. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales.
23:00 h.-Música ambiente en el racó fester de la plaza Mayor.
Lunes, día 6
19:00 h.-Misa en honor a los difuntos en la iglesia de San Francisco de Asís.
