Asociaciones y juventud se unen en las III Jornadas ‘Fent’Elx’ en La Hoya

Las pedanías de La Hoya y La Baia volverán a ser este sábado, 20 de septiembre, el punto de encuentro para el asociacionismo juvenil gracias a la celebración de las III Jornadas ‘Fent’Elx’, una cita impulsada por ACD La Hoya y BaiaJovens con la colaboración de la Concejalía de Juventud y la de Distritos del Ayuntamiento de Elche. El encuentro se desarrollará en la plaza de la Torre del Gall de La Hoya, en horario de 10.30 a 20 horas.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar el mundo asociativo a la población juvenil del municipio. Los organizadores explican que “la idea principal en esta segunda edición de la jornada es unir en un mismo espacio a jóvenes y asociaciones, para que los primeros puedan conocer las diferentes entidades del territorio, y de manera recíproca, que las asociaciones puedan captar voluntariado para ayudar en la labor que se realiza durante todo el año”.

La jornada cuenta con actividades para todas las edades y se celebra en La Hoya / Matías Segarra

Durante la jornada habrá una variada programación con talleres, exposiciones, área deportiva, juegos tradicionales y un concurso musical. También se contará con la performance literaria del autor José Antonio Quesada y la clausura llegará con el concierto del grupo ilicitano ‘The Acoustics’.

Actividades y feria de experiencias

A lo largo de todo el día se instalará una feria de experiencias de asociaciones y colectivos que exhibirán su trabajo y ofrecerán propuestas como pilota valenciana, reciclaje creativo, taller de arte con elementos naturales, proyecciones de cortos, pasapalabra intercultural, terapias de sonido o taller de aves, entre otras.

Han confirmado su asistencia más de 35 entidades que forman parte del tejido social ilicitano. Entre ellas destacan DIMOVE-Asociación para la promoción del deporte y la cultura en un ambiente de respeto, Associació per al Desenvolupament Rural, Rural FilmFest, AERELX (Enfermedades Raras Elche), Asociación en defensa de las familias de Algoda y Matola, Natsukaido, AITEAL, AVAF (Asociación Valenciana de acogimiento familiar), Cruz Roja Juventud, además de otros muchos colectivos que estarán presentes en el entorno de la Torre del Gall.

Los talleres infantiles destacan en un evento al que han confirmado su asistencia más de 35 entidades que forman parte del tejido social ilicitano / Matías Segarra

Un espacio de encuentro y participación

Los promotores destacan que estas jornadas buscan fomentar la participación juvenil, promocionar el asociacionismo y el voluntariado, e impulsar a los jóvenes como agentes activos en el tejido social, cultural y comunitario. “Una gran oportunidad para reconocer la tarea del sector asociativo en beneficio de la sociedad y del municipio de Elche, que ya se ha convertido en una cita anual con sede en las dos pedanías ilicitanas de La Hoya y La Baia”, remarcan desde la organización.

Más información sobre la programación y las entidades participantes está disponible en las redes sociales de los colectivos implicados y en los canales municipales: https://www.elche.es/juventud