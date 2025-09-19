Salud
Los familiares de enfermos de alzhéimer de Elche exigen atención social constante y adaptada
AFAE reclama medidas para el diagnóstico temprano y que los nuevos tratamientos lleguen cuanto antes a los pacientes
La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche (AFAE) celebró este viernes un acto con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre. La cita tuvo lugar en la sede de la entidad y contó con la asistencia de concejalas del equipo de gobierno, como Celia Lastra (Acción Social), Inma Mora (Sanidad), Aurora Rodil (Infancia, Familia y Mayores) y Loli Serna (Distritos), además de otros miembros de la corporación municipal representando a todos los grupos políticos del Ayuntamiento.
Manifiesto leído en la sede de AFAE
Durante el encuentro se dio lectura al manifiesto bajo el lema ‘Igualando Derechos’, a cargo del presidente de la entidad, José F. Barragán; la tesorera, Carmen Canales; la voluntaria, Estefanía Culiáñez; una trabajadora social del centro y una usuaria.
En su intervención, Barragán subrayó que “ninguna persona debe ver recortada su dignidad ni sus derechos a causa de esta enfermedad” y defendió “el derecho a ser escuchados y comprendidos, a expresar sus necesidades y recibir respuestas específicas ya que el alzhéimer tiene particularidades que exigen atención propia y diferenciada”.
Petición de diagnóstico temprano y atención ágil
Entre las demandas, la asociación reivindicó “el derecho a decidir a participar en un futuro propio” y añadió que “es fundamental el diagnóstico temprano y una atención sanitaria social, ágil, eficaz y adaptada a cada persona y cada fase de la enfermedad”.
El manifiesto también puso de relieve la importancia de que la atención no se limite a lo médico, sino que contemple un acompañamiento social constante, con recursos adaptados a las distintas fases del trastorno.
Investigación y acceso a nuevos tratamientos
Otra de las grandes reivindicaciones fue la necesidad de impulsar la investigación. Desde AFAE recordaron que “la investigación es igualmente un derecho y necesitamos que el conocimiento avance y que se abran caminos hacia tratamientos eficaces y que los nuevos fármacos aprobados en Europa lleguen antes a nuestro país, para que nadie quede atrás”.
La enfermedad de Alzheimer, recordaron, es un trastorno cerebral irreversible que provoca un deterioro progresivo de la memoria y constituye la principal causa de demencia en el mundo. En España, más de 800.000 personas conviven con la enfermedad y cada año se diagnostican 44.000 nuevos casos.
Más información sobre el Día Mundial del Alzheimer y el trabajo de la asociación está disponible en los canales oficiales de AFAE: https://www.afae.es.
