Elche y Caravaca apuestan por el municipalismo

Elche acogía este viernes la visita institucional del alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García Fernández, con motivo de la celebración del Año Jubilar ‘Elche, el Cielo en la Tierra’, que se desarrolla en 2024-2025 por el 75 aniversario del dogma de la Asunción. El regidor murciano fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, acompañado de miembros del gobierno municipal. Ambos dirigentes exponían la importancia de este tipo de visitas para reforzar el "tan necesario" municipalismo.

Firma en el libro de honor e intercambio de obsequios

Durante el acto oficial, García firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y Ruz le entregó una edición numerada del Consueta del Misteri d’Elx, editada con motivo del Año Jubilar. A su vez, el alcalde de Caravaca obsequió a su homólogo con una Cruz de Caravaca, símbolo del municipio murciano.

El alcalde de Elche muestra un ejemplar del Consueta del Misteri a su homónimo de Caravaca de la Cruz / Matías Segarra

En su discurso de bienvenida, el regidor ilicitano afirmó dirigiéndose a su homónimo que era "un honor inmenso tenerte en la ciudad de Elche. Son muchos los vínculos que ya son indelebles que unen a las dos ciudades, entre otros muchos el calzado, pero fundamentalmente esta aproximación, como tú bien has comentado, espiritual”.

Ruz destacó que Caravaca “es una de las tres ciudades de España que tienen el privilegio de ser, de manera regular, ciudad jubilar, ciudad de peregrinación y con ese elemento central que es la cruz en vuestra identidad, como para nosotros lo es el Misteri y la Virgen de la Asunción”. Ruz añadió: “Esta es una forma de atestiguar el afecto de Elche a la ciudad de Caravaca”.

Ofrenda a la Virgen y homenaje con una palmera

Tras el acto institucional en la Casa Consistorial, los alcaldes visitaron la Basílica de Santa María, donde subieron al camarín de la Virgen de la Asunción para realizar una ofrenda floral. Posteriormente, en el Parque Municipal, se dedicó una palmera a Caravaca de la Cruz, un gesto simbólico que pretende ser un recuerdo permanente de esta visita. “En Elche a los seres vivos que son las palmeras los convertimos en monumentos vivos, no solamente para personalidades, incluso para reyes, sino también para ciudades hermosas y hermanas como la vuestra para que nos tengáis siempre presentes”, señaló Ruz.

El alcalde de Caravaca de la Cruz firma el libro de honor del Ayuntamiento de Elche en su visita institucional a la ciudad por el Año Jubilar / Matías Segarra

El alcalde caravaqueño agradeció el gesto: “Es un honor que una palmera lleve el nombre de Caravaca, que quedará en la memoria de las dos ciudades. Sabemos el significado que para los ilicitanos tienen sus palmeras”.

Lazos espirituales, culturales e industriales

En su intervención, García se mostró emocionado por el recibimiento: “Estoy abrumado del recibimiento que nos habéis hecho, a mí como alcalde, pero a la ciudad de Caravaca a la que represento. Es un honor estar aquí en un año tan importante para Elche como es la celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción, en torno a vuestra patrona, y lo que ello significa”.

El regidor murciano destacó “los lazos espirituales que compartimos ambas ciudades” y defendió el valor del municipalismo: “Creo que es fundamental que establezcamos alianzas entre los municipios, que somos al final los que damos la cara, los que estamos ahí cerca de los ciudadanos”.

Los alcaldes de Elche y Caravaca destacaron los lazos de unión entre ambas ciudades, destacando el calzado / Matías Segarra

Además, subrayó las coincidencias en el sector industrial: “Tenemos también conexiones en el calzado, donde paradójicamente la inmigración o los caravaqueños que llegaron a Elche fueron precisamente buscando el sector del calzado, cuando Caravaca también era un sector donde el calzado tiene 500 años, es una artesanía también, pero no se desarrolló en aquel momento al nivel de Elche”. La visita concluyó con un mensaje de unidad entre ambos municipios y la voluntad de reforzar los lazos de colaboración en el ámbito espiritual, cultural, económico y social.

Elche ha recibido también este Año Jubilar las visitas de la alcaldesa de Santander y del alcalde de Castellón.