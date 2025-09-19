Elche reunirá a 500 expertos en la I Semana de la Tecnología con más de diez actos
El congreso Palmera Tech abre sus puertas de lunes a viernes y reunirá a expertos internacionales los días 25 y 26
Elche celebrará del 22 al 26 de septiembre la I Semana de la Tecnología, una iniciativa que busca acercar la innovación a la ciudadanía a través de actividades abiertas y espacios de aprendizaje. Durante cinco días se desarrollarán más de diez propuestas en distintos puntos de la ciudad. Habrá exposiciones, talleres, cursos especializados, representaciones teatrales y actividades interactivas. “Esta va a ser una semana repleta de actividades, talleres, cursos de formación, teatros, exposiciones y muchas otras actividades que daremos a conocer durante el fin de semana”, señaló el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz.
El edil insistió en que el evento está diseñado para todos los públicos y subrayó que "estamos deseando que todos puedan disfrutar de este evento”.
Palmera Tech, congreso de referencia en Alicante
La programación incluye la II edición del congreso Palmera Tech, que se celebrará el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. Con una previsión de 500 asistentes, el evento contará con una treintena de ponencias nacionales e internacionales. Los temas abarcarán la inteligencia artificial, la neurotecnología, la innovación tecnológica y los beneficios de la tecnología para la vida de las personas.
La responsable de comunicación del congreso, Itziar Martínez, adelantó que “habrá mucha diversión porque se trata de aprender y disfrutar de la tecnología junto a todos los ponentes referentes del sector”.
Inscripciones abiertas
Las entradas para participar en Palmera Tech siguen disponibles a través de la web oficial: www.palmera.tech. Con esta primera edición de la Semana de la Tecnología, Elche pretende consolidarse como un referente en la divulgación de la innovación y abrir un espacio donde vecinos y visitantes puedan experimentar de primera mano los avances que marcan el presente y el futuro.
