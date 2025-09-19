Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche reunirá a 500 expertos en la I Semana de la Tecnología con más de diez actos

El congreso Palmera Tech abre sus puertas de lunes a viernes y reunirá a expertos internacionales los días 25 y 26

El congreso espera recibir unos 500 asistentes, y cuenta con una treintena de ponencias, nacionales e internacionales

El congreso espera recibir unos 500 asistentes, y cuenta con una treintena de ponencias, nacionales e internacionales / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

Elche celebrará del 22 al 26 de septiembre la I Semana de la Tecnología, una iniciativa que busca acercar la innovación a la ciudadanía a través de actividades abiertas y espacios de aprendizaje. Durante cinco días se desarrollarán más de diez propuestas en distintos puntos de la ciudad. Habrá exposiciones, talleres, cursos especializados, representaciones teatrales y actividades interactivas. “Esta va a ser una semana repleta de actividades, talleres, cursos de formación, teatros, exposiciones y muchas otras actividades que daremos a conocer durante el fin de semana”, señaló el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz.

Elche celebra la I Semana de la Tecnología del 22 al 26 de septiembre

Elche celebra la I Semana de la Tecnología del 22 al 26 de septiembre / INFORMACIÓN

El edil insistió en que el evento está diseñado para todos los públicos y subrayó que "estamos deseando que todos puedan disfrutar de este evento”.

Palmera Tech, congreso de referencia en Alicante

La programación incluye la II edición del congreso Palmera Tech, que se celebrará el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. Con una previsión de 500 asistentes, el evento contará con una treintena de ponencias nacionales e internacionales. Los temas abarcarán la inteligencia artificial, la neurotecnología, la innovación tecnológica y los beneficios de la tecnología para la vida de las personas.

El concejal Samuel Ruiz y la responsable de comunicación del congreso Palmera Tech, Itziar Martínez, aseguran que “habrá mucha diversión porque se trata de aprender y disfrutar de la tecnología&quot;

El concejal Samuel Ruiz y la responsable de comunicación del congreso Palmera Tech, Itziar Martínez, aseguran que “habrá mucha diversión porque se trata de aprender y disfrutar de la tecnología" / INFORMACIÓN

La responsable de comunicación del congreso, Itziar Martínez, adelantó que “habrá mucha diversión porque se trata de aprender y disfrutar de la tecnología junto a todos los ponentes referentes del sector”.

Noticias relacionadas y más

Inscripciones abiertas

Las entradas para participar en Palmera Tech siguen disponibles a través de la web oficial: www.palmera.tech. Con esta primera edición de la Semana de la Tecnología, Elche pretende consolidarse como un referente en la divulgación de la innovación y abrir un espacio donde vecinos y visitantes puedan experimentar de primera mano los avances que marcan el presente y el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El PSOE acusa a Ruz de trato de favor para lograr una licencia exprés para su chalet
  2. A vueltas con el calor 'inhumano' en un colegio de Elche: '¡Y nos ponen trabas a que instalemos la climatización!
  3. La pasarela que unirá dos barrios ya tiene fecha de apertura en Elche
  4. Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero
  5. Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
  6. El Gobierno vuelve a ningunear al alcalde de Elche
  7. La Reina se lleva la palma del Misteri y el corazón de Elche
  8. Guilabert dice que la licencia de obras se da en dos meses y que la del alcalde de Elche tardó 70 días

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano Crevillent: "La Capitanía me ha ayudado a saber parar y disfrutar; lo aplico a mi vida personal"

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano Crevillent: "La Capitanía me ha ayudado a saber parar y disfrutar; lo aplico a mi vida personal"

Luis Lledó Cerdá, Capitán Moro Crevillent: “Nuestras fiestas, de Interés Turístico Internacional, merecen ser compartidas”

Luis Lledó Cerdá, Capitán Moro Crevillent: “Nuestras fiestas, de Interés Turístico Internacional, merecen ser compartidas”

Educación quiere combatir la falta de interés de los jóvenes por la política

Educación quiere combatir la falta de interés de los jóvenes por la política

Mapa de la felicidad: tres ciudades de Alicante, entre las más felices de España por su calidad de vida

Mapa de la felicidad: tres ciudades de Alicante, entre las más felices de España por su calidad de vida

Elche reunirá a 500 expertos en la I Semana de la Tecnología con más de diez actos

Elche reunirá a 500 expertos en la I Semana de la Tecnología con más de diez actos

La UCH-CEU abre su tercera sede en Elche para 500 alumnos con vocación de seguir creciendo

La UCH-CEU abre su tercera sede en Elche para 500 alumnos con vocación de seguir creciendo

Los familiares de enfermos de alzhéimer de Elche exigen atención social constante y adaptada

Los familiares de enfermos de alzhéimer de Elche exigen atención social constante y adaptada

Elche y Caravaca apuestan por el municipalismo

Elche y Caravaca apuestan por el municipalismo
Tracking Pixel Contents