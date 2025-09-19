Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano Crevillent: "La Capitanía me ha ayudado a saber parar y disfrutar; lo aplico a mi vida personal"

Crevillent vive este fin de semana los primeros eventos en torno a sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Hasta el domingo estará instalado el Mercado Medieval, con cerca de 50 puestos de venta, y este sábado se conmemora (20.15 horas) el Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas, donde actuará como mantenedora la archivera municipal Bibiana Candela. En esta celebración serán presentados Luis Lledó Cerdá y Enrique Ortolá Gilabert como Capitán Moro y Capitán Cristiano, respectivamente. También los 12 cargos femeninos de este año. El máximo cargo cristiano, que representa a la comparsa Dragones de San Jorge, resalta la responsabilidad que siente: "He crecido viendo y viviendo capitanías increíbles".

Un honor y una gran responsabilidad

¿Qué representa para usted ostentar el cargo?

Para mí es todo un honor y una gran responsabilidad. He crecido viendo y viviendo capitanías increíbles. Así que lo afronto con la mayor humildad, intentando estar a la altura de la comparsa, de las fiestas y del pueblo. E intentando aportar a la Festa mi granito para hacerla más grande.

Enrique Ortolá Gilabert es el Capitán Cristiano de Crevillent y ostenta el cargo junto a su esposa Laura Serra Andrés, que es la Princesa Dragones 2025 / Claudia Ropero

¿Qué recorrido ha tenido dentro de la comparsa hasta alcanzar este título?

Lo bonito de la comparsa es que es una asociación muy horizontal, es como una gran familia y todos están al mismo nivel y todos colaboramos en lo que podemos. Yo empecé a formar parte de esta familia por el año 95 y he crecido desfilando en esta comparsa, incluso cuando vivía en el extranjero, siempre volvía en fiestas para desfilar.

¿Cuál ha sido la parte más compleja de la preparación de la Capitanía?

Es muy difícil de decir, hay muchísimos actos, muchísimos detalles, muchísimos elementos que se entrecruzan uno o otro día. Al final, ningún elemento por sí mismo es extremadamente complejo, lo complejo es hacerlo todo a la vez. Llevamos casi 3 años preparando la capitanía y aún así siempre falta tiempo.

"Las dianas las espero con emoción"

¿Qué acto espera vivir con mayor intensidad y emoción?

Como comparsista de los Dragones, las dianas es el acto que espero con más emoción. Entrar por el Iris cantando “La Estoreta” junto a todos los Dragones formando una escuadra compacta...no creo que eso sea superable. Pero este año toca vivirlo diferente. Por lo que estoy concienciado en disfrutar al máximo cada acto. Así que se puede decir que el acto que espero con mayor intensidad es el siguiente, sea cuando sea que me haga esta pregunta.

El Capitán Cristiano de Crevillent y la Princesa Dragones 2025 comparten cargos con la Princesa Infantil, Julia Candela Molina / Claudia Ropero

¿Qué apoyo ha recibido de su familia y de su comparsa en este año de capitán?

Absoluto, increíble y perfecto. La comparsa y en especial la directiva se ha volcado desde el día uno. Formando comisiones para todo, actos mensuales, boato, música, preparación de comida, etc. En la comparsa hay un equipo de más de 80 personas que colaboran siempre y eso es algo increíble. Y por la parte de mis padres, a mí y a mi mujer, que me acompaña como Princesa Dragones, nos han apoyado en todo. Su primera sugerencia fue seguir sus pasos y formar nuestra propia comisión con 6 personas de confianza para que se encargaran de las diferentes áreas necesarias para que todo vaya rodado Si esta capitanía funciona es gracias a ellos.

"Las comparsas son familias"

¿Qué mensaje le gustaría dar a los jóvenes que se inician en la fiesta?

Que no tengan vergüenza. Como he dicho antes, las comparsas son familias y aunque a veces parezca que cuesta entrar, solo es necesario perder la vergüenza. Todos queremos pasarlo bien y siempre se pasa mejor cuando compartes esa alegría. En resumen, ellos son el futuro de la Festa y como tal hemos de tratarlos y ellos tienen que creerlo, con entusiasmo y alegría, pero también con responsabilidad.

El Capitán Cristiano de Crevillent, Enrique Ortolá Gilabert, durante el Mig Any del pasado mayo / Claudia Ropero

Tras este año tan especial, ¿qué enseñanza personal se lleva de la experiencia vivida hasta ahora?

Me llevo muchas amistades forjadas en el fuego del estrés. Me llevo la satisfacción de un sueño cumplido. Y otra cosa que también me llevo es algo que me aconsejaron cuando empecé a prepararme: “Disfruta cada momento, incluso de la reunión más aburrida sobre elegir un hilo u otro para la pasamanería. Todo pasa muy rápido y hay mucho estrés, así que si no paras y disfrutas, nada tiene sentido ni vale la pena". Y eso intento hacer ahora en mi vida en general, aplicarlo; parar y disfrutar. Eso me lo ha enseñado la Capitanía.