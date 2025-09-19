Luis Lledó Cerdá, Capitán Moro Crevillent: “Nuestras fiestas, de Interés Turístico Internacional, merecen ser compartidas”

Crevillent vive este fin de semana los primeros eventos en torno a sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Hasta el domingo estará instalado el Mercado Medieval, con cerca de 50 puestos de venta, y este sábado se conmemora (20.15 horas) el Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas, donde actuará como mantenedora la archivera municipal Bibiana Candela. En esta celebración serán presentados Luis Lledó Cerdá y Enrique Ortolá Gilabert como Capitán Moro y Capitán Cristiano, respectivamente. El máximo cargo moro, que representa a la comparsa Beduinos, esta "cumpliendo un sueño de toda la vida".

Luis Lledó Cerdá es el Capitán del bando moro de Crevillent en estas fiestas de Moros y Cristianos / Carlos Torres

¿Qué significa para usted ser Capitán Moro?

Es una gran responsabilidad y, a la vez, un lujo. El Capitán Moro y el Capitán Cristiano son la máxima representación de nuestras fiestas. Mi objetivo de siempre ha sido alcanzar este cargo y en 2025 lo he logrado. Representar a mi comparsa, Beduinos, a la que tanto quiero y en la que he crecido como festero, es cumplir el sueño de toda una vida.

¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a este cargo dentro de su comparsa?

Largo y costoso. Siempre he tenido la ilusión, pero no es un camino sencillo: implica mucho esfuerzo económico y de trabajo. Hay que preparar numerosos actos, cuidar cada detalle y estar a la altura del nivel que siempre ha tenido mi comparsa en todas las celebraciones.

La presentación del Capitán del bando moro y de su joven hija María Lledó como Sultana Beduinos se realizó en julio / Carlos Torres

Una capitanía exigente

¿Cuál ha sido el mayor reto de la organización durante todo este tiempo?

Lo más difícil ha sido coordinar tantos actos y mantener la exigencia que supone una capitanía beduina. Desde la presentación del escudo o la pedida, hasta la Asamblea General, la cena de presentación o la preparación de decorados… cada momento conlleva meses de esfuerzo y dedicación.

¿Qué acto espera con más ilusión y por qué?

Todos los actos tienen algo especial, pero destacaría dos. Primero, el de la Casa de Cultura, donde capitanes y bellezas nos presentamos al pueblo y, como fiestas de Interés Turístico Internacional, al mundo entero. Segundo, el desfile de la Entrada Mora: el instante de subir a la carroza y recorrer las calles de Crevillent será, sin duda, inolvidable.

¿Qué papel tiene su familia y su comparsa en este año tan especial?

Fundamental. Sin ellos, sería imposible. La comparsa me ha apoyado en todo momento, en cada detalle y cada montaje. Y mi familia, igual: desde finales de 2021 hemos trabajado juntos para sacar adelante la capitanía. Mi mujer, en especial, ha sido un pilar imprescindible, siempre al pie del cañón. Mis hermanos, mis hijas… De hecho comparto el cargo con mi hija María, que es la Sultana Beduinos 2025. Estoy profundamente agradecido tanto a mis compañeros beduinos como a mi familia por estar a mi lado en cada paso.

Presentación del Capitán del bando moro de Crevillent ante su comparsa Beduinos en el restaurante Las Palmeras / Carlos Torres

Mensaje

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los festeros y visitantes que disfrutan de las fiestas?

Quiero enviar un mensaje de cariño. Que nos acompañen en los desfiles, que disfruten y que se sientan parte de esta gran representación colectiva. Ser Capitán Moro es, en cierto modo, subirse a un escenario: nos toca ofrecer el mejor boato posible y estar a la altura de lo que significa una capitanía beduina, siempre reconocida entre las más destacadas de Crevillent. A los visitantes les diría que se diviertan, que vivan la hospitalidad de nuestro pueblo y que vuelvan el próximo año. Estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional, merecen ser compartidas.

Después de ser Capitán, ¿qué legado le gustaría dejar en su comparsa? ¿Cómo quiere que le recuerden?

Me gustaría que la gente recordara esta capitanía como una más dentro de la gran historia de los beduinos. Todas han dejado huella y espero que la mía también lo haga. En lo personal, quiero que me recuerden como un festero humilde, agradecido y apasionado. Alguien que, con sus capacidades, ha intentado dar siempre lo mejor a su comparsa, a las fiestas y al pueblo de Crevillent.