Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero

El jueves por la noche falleció Gaspar Sempere Valero, a los 59 años sin saber que sus amigos le estaban preparando ya una fiesta sorpresa para conmemorar su 60 aniversario. Vi por última vez a Gaspar en 8 de agosto, primer día efectivo de las Fiestas Patronales de Elche, en la calle Obispo Tormo, en medio del estruendo de su comparsa, Almorávides, acompañado de la música de la banda y con un quinto en la mano. Nos abrazamos, como si no nos hubiéramos visto en años porque él era una persona muy efusiva, amigo de sus amigos, y nos despedimos. No sabía que iba a ser la última vez que nos viéramos.

Gaspar Sempere / INFORMACIÓN

Pero Gaspar Sempere, hombre feliz, apasionado y dicharachero, respondía a los cánones de cualquier ilicitano de que se precie: No faltaba a ninguna fiesta, menos a las de Moros y Cristianos y a los partidos de su Elche Club de Fútbol. La entidad franjiverdes ha sido una de las primeras en dar el pésame a la familia. Los restos mortales se encuentran en el Tanatorio de Carrús donde este sábado están previstas las exequias.

Gaspar Sempere, en el Mig Any / Vicente Irles

Enfermedad

Una maldita enfermedad contra la que luchaba desde hace tiempo le ha costado la vida. Esta misma semana, después de someterse a una sesión de quimio, escribió a los amigos viendo que superaba otra fase más, pero no fue así. De forma fulminante se ha ido. No ha tenido otra oportunidad de vivir. Su vinculación con la fiesta de Moros y Cristianos hace que en estos momentos lo llore y lo recuerde todo aquel que lo haya conocido porque Gaspar solo hay uno. El pasado año ocupó el cargo de Sultán Musulmán en su comparsa, una de las que conoció como socio a lo largo de su larga trayectoria como festero, donde militó tanto en un bando como en el otro, de hecho en el Mig Any de 2024 aún participaba en las acitividades sociales de Moros y Cristianos con Astures.

Ocupó cargos en el Elche Club de Fútbol, donde fue delegado del equipo y jefe de Prensa. Gaspar tenía un apellido que pesaba mucho en Elche, Sempere, y una tía, María Teresa, quien ocupó cargos de importancia en el PSOE tanto a nivel local como provincial y autonómico, pues llegó a ser presidenta. De casta le viene al galgo y fue militante en una etapa que dejó atrás hace años. Fue nombrado director de la Fundació del Deporte Il.licità durante la etapa de Alejandro Soler al frente del Ayuntamiento de Elche, cargo que nunca llegó a ocupar.