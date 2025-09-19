Una mujer herida al resbalar por un vertido de aceite en plena Corredora de Elche

Una mujer de avanzada edad resultó herida en la mañana de este viernes tras resbalar en un vertido de aceite en plena Corredora de Elche. El suceso tuvo lugar sobre las 10.15 horas en la esquina junto a la Farmacia Pomares, en la confluencia con la Glorieta.

Según informaron a este periódico fuentes de la empresa concesionaria de limpieza viaria -la UTE formada por Urbaser y FCC- se trató de un vertido fortuito de origen desconocido. Por otro lado, testigos presenciales destacaban a la policía que la calle había sido fregada con una máquina con productos jabonosos. Los agentes comprobaron que los restos de aceite existían y que con el jabón no habían desaparecido. El estado del firme, sin duda, fue lo que provocó que la mujer se deslizara y cayera al suelo, golpeándose con fuerza en la cabeza.

Suelo mojado en el punto en el que la mujer resbaló dándose el golpe en la cabeza / Matías Segarra

Atención inmediata

Agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en llegar y atendieron a la víctima en plena vía pública. Le aplicaron frío en la zona afectada y dieron aviso a una ambulancia. Al mismo tiempo, acordonaron el área afectada utlizando para ello un coche patrulla y el apoyo de otra pareja del cuerpo policial para evitar más incidentes. Los agentes iban advirtiendo a todos los que iban a cruzar la calle. "¡Es muy peligroso!", aseguraban.

Por su parte, la herida era trasladada en ambulancia al Hospital General de Elche, donde quedaba ingresada en el área de Observación tras recibir atención médica por el fuerte golpe en la cabeza.

Operativo de limpieza desplegado por la empresa concesionaria del servicio en Elche / Matías Segarra

Operativo de limpieza

Pasadas las 11 horas, operarios de la UTE se desplegaron en la Corredora y vertieron arena especial, "sepiolita de máxima calidad", según explicó el encargado de la cuadrilla. El pavimento quedó cubierto por un manto de arena blanca muy fina, que generó también una intensa nube de polvo, con el objetivo de absorber el aceite y evitar nuevas caídas.

Decenas de resbalones

Vecinos de la zona señalaron que, durante el tiempo que el vertido permaneció activo, se contabilizaron decenas de resbalones, aunque no terminaron en caídas. El más grave fue el de la mujer herida, que sigue bajo supervisión médica.

La calle Corredora de Elche se llenó de arena para evitar nuevos accidentes tras el resbalón que sufrió una mujer por un vertido de aceite de motor / Matías Segarra

La investigación policial continúa abierta para determinar quién es el responsable del vertido, que se presupone accidental, de aceite de motor en una de las principales arterias peatonales de la ciudad.