El Patronato inicia la venta de entradas para las representaciones extraordinarias del Misteri

No se han apagado aún las voces de las representaciones de agosto del Misteri d'Elx y ya han comenzado los preparativos para las representaciones extraordinarias de otoño, que son más extraordinarias que nunca, pues se realizan con ocasión del 75 aniversario de la proclamación por Pío XII del Dogma de la Asunción. El Patronato comienza las ventas el día 26 de septiembre para el público general, aunque los protectores tendrán la disponibilidad dos días antes, el 24 de septiembre.

Estas representaciones extraordinarias se celebrarán a finales de octubre (tres ensayos completos) y el 1 de noviembre (la representación propiamente dicha, dividida en dos partes, mañana y tarde), lo que también servirá para despedir los actos conmemorativos de esta efeméride. Tradicionalmente, el ciclo del Misteri d'Elx incluye representaciones en esta época solo en los años pares, excepción que tiene su razón de ser por la conmemoración del dogma asuncionista, que declaró que la madre de Jesús subió a los cielos en cuerpo y alma.

La Virgen ha muerto y los apóstoles entonan su canto de dolor / Áxel Álvarez

Invitación

La venta de entradas para las representaciones de otoño se ha retrasado en relación con otras ocasiones, lo que desde el Patronato explican por "problemas técnicos imprevistos ajenos al Patronato del Misteri". A diferencia de lo que ocurre en verano, muchos prefieren conocer La Festa en otoño sin tanto calor en la basílica de Santa María, algo a lo que no solo se animan muchos turistas y amantes de la música sino también autoridades que en plena canícula estival declinan la invitación. Las representaciones de otoño, todas ellas de pago, serán los días viernes 24 y sábado 25 de octubre, a las 21.30 horas, así como el viernes 31, pero a las 20.30 horas. Lo que tiene su razón de ser por el cambio de hora, que será en la madrugada del 26 de octubre. El 1 de noviembre la representación será a las 10 horas, con la primera parte (La Vespra) y a las 17 horas, con la segunda y última (17 horas).

Público asistiendo al Misteri d'Elx el pasado agosto / Áxel Álvarez

Precios

Los precios serán los mismos para todos los días de representación de pago en las tres fechas de octubre, que son los siguientes: nave, 50 euros; balcón de pie, 30 euros; corredor-balcón (de pie) 20 euros; corredor-balcón puerta mayor (de pie), 10 euros; y crucero, 30 euros. Las entradas, de forma física, se pueden adquirir en la Casa de la Festa (calle Major de la Vila número 27), de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas; y viernes de 10:00 a 13:00 horas. También en los centros de El Corte Inglés, de forma presencial y online a través de su web. Para cualquier información hay un teléfono de atención al público, en el 965 456 112.