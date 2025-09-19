La UCH-CEU abre su tercera sede en Elche para 500 alumnos con vocación de seguir creciendo

La Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo (UCH-CEU) ha abierto su tercera sede en Elche tras una remodelación récord, aún incompleta, pero que le permite ya dar clases en los grados de Odontología -que llega al cuarto curso y precisaba sí o sí de estas instalaciones formativas y prácticas-, la primera de esta materia en la provincia, y de Psicología, que se estrena con 70 alumnos. Pero tras 30 años de presencia en la ciudad, donde ha remodelado primero el antiguo colegio de Carmelitas y, más tarde, lo que fue el Palacio de Justicia, la institución académica no se piensa parar.

Fachada principal que se ha quedado tal cual estaba, en la parte superior se observa la terraza / Matías Segarra

Tras alcanzar este curso académico 2025/2026 los 2.150 alumnos, tanto de grado como de posgrado y crecer un 15 % en matrícula, cree que tiene oportunidad de una cuarta sede más y nuevos estudios, un nuevo proyecto que no será a corto plazo, máxime cuando la inversión hecha ahora supera los 7 millones de euros. Nadie a día de hoy diría que no se ha construido ex profeso con esta finalidad. Tras los muros encierra una espectacular reforma en la cual la luz entra a raudales por los lucernarios del techo tras una remodelación modélica, máxime si tenemos en cuenta que se partía de un antiguo cine, donde la luz está terminantemente prohibida más allá de las imágenes que parten del cinematógrafo.

Una de las escaleras protegidas que había quedado sin uso público y que rescata el proyecto de la UCH-CEU en Elche / Matías Segarra

Estudiantes

El alcalde, Pablo Ruz, acompañó al vicerrector Álvaro Antón en una visita este viernes a las instalaciones que ya comienzan a ocupar los alumnos, aunque hasta el próximo lunes no comenzarán de facto todos los estudiantes. Serán 500 los que a diario acudan al edificio, que pasa a disponer de 4.750 metros cuadrados útiles. Se ha diseñado para que, como aseguró en su momento José María Serra, responsable de Patrimonio de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, “el estudiante pueda no solo estudiar, sino también relacionarse”.

Todo está listo para las prácticas que se realizan en cuatro curso del grado de Odntología / Matías Segarra

Partiendo del respeto a elementos de gran valor arquitectónico, el estudio de arquitectura Burgos & Garrido -que ha trabajado, entre otros proyectos, en Madrid Río, la nueva galería del Museo de Arte de Lima o el nuevo Hospital Universitario de La Paz- tenía que preservar los elementos arquitectónicos originales, no solo las dos escaleras protegidas (una de las cuales había quedado sin uso público), sino también la fachada, como así ha sido. Además, se han respetado los antiguos estucos.

Visita a una de las aulas donde ya se está impartiendo docencia / Matías Segarra

Plantas y vestíbulo

El CEU ha podido abrir, pese a que los trabajos no están concluidos, gracias al rediseño de espacios, ya que tendrá dos accesos diferenciados: uno a través del vestíbulo y las escaleras protegidas, y otro independiente para la clínica odontológica. Allí se sitúa, además de esta, las preclínicas y las salas de prácticas. En cada una de las plantas superiores se ha dispuesto tres aulas. Cada una con zonas abiertas y cuyo protagonismo recae en la iluminación, así como en los dos nuevos patios transversales que se van a generar y que antes no existían. En la última planta se ubicará la cafetería y el espacio ajardinado para “favorecer la integración del alumnado con el edificio”.

El lucernario permite que entre luz a raudales a las aulas, como se observa / Matías Segarra

Cuando concluyan los trabajos, el antiguo hall recuperará su valor como entrada principal a la sede universitaria. Este vierneslos obreros seguían actuando en esta zona, perfectamente separada del resto del edificio donde se imparten las clases. También queda por concluir los trabajos en la terraza superior, que estará ajardinada, donde se instalará la cafetería y algunos despachos, pero la obra principal, la de docencia está preparada hasta el más mínimo detalle, equipamiento incluido.

La UCH-CEU ha invertido 7 millones en su tercera sede en Elche / Matías Segarra

Extranjeros

El edificio nace para dar cabida a alumnos de Odontología y de Psicología, pero también a posgrados. La UCH-CEU alcanzará en su campus de Elche y sus tres sedes este curso académico los 2.150 alumnos; de ellos, un tercio son de primera matrícula. Uno de cada cuatro alumnos es extranjero (500), cifra que crece ahora en 130.

Los trabajos, que dotan de luz al edificio, aún no han finalizado, como se observa, pero están alejados de la zona de docencia / Matías Segarra

Apuesta

El gerente de la UCH-CEU, Paco Sánchez, alma mater del proyecto educativo de la universidad privada en Elche en estas tres décadas, dijo -mirando al alcalde Ruz- que este no será el último ni de edificio ni de grado en la ciudad. El vicerrector, Álvaro Antón, algo más pausado en los tiempos, añadió "los últimos grados que pusimos (en Elche) fueron los de Educación Infantil y Primaria y desde entonces había pasado ya casi una década. Nosotros no tenemos esa prisa. Nosotros, para apostar en un grado, tenemos que tener claro que hay una necesidad, que alguien requiere eso y nos lo solicita, que podemos ser útiles a ese fin y que somos capaces de hacerlo en las condiciones que tenemos que hacer".

Y explicitó: "Montar un grado, si no podemos llevarlo a cabo como queremos, con rigor académico y científico, como una apuesta por las mejores instalaciones, si no lo podemos garantizar, no nos metemos. Es verdad que hemos visto, tanto con Odontología, con este edificio y la posibilidad que nos daba, como con Psicología, pero hay que estudiar la agenda con orden, nosotros queremos hacer las cosas despacio y bien. Eso es lo que además nos pide nuestro rector a todos los vicerrectores y ver otras necesidades". Y quizá quien mejor definiera lo que supone este edificio fuera el alcalde, que necesitó solo cuatro palabras: "Esto es hacer ciudad".