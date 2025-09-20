Ana Ramírez, dermatóloga: «El auge de casos de golondrinos preocupa: son crónicos, dolorosos e incapacitantes»

La doctora Ana Adela Ramírez Boscá, dermatóloga del Hospital Universitario del Vinalopó en Elche, ha sido reconocida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con la concesión de su quinto sexenio de investigación. Se trata de un hito poco frecuente en la dermatología española y que avala una trayectoria de más de tres décadas dedicada a la investigación, la docencia y la asistencia clínica. La dermatóloga con más investigación de España desgrana el presente y futuro de su especialidad, los retos que plantea la dermatología moderna y la importancia de mantener una visión integradora de la medicina para conseguir los mejores resultados para el paciente.

Después de más de 30 años de trabajo de análisis y estudio, ¿cuáles son sus principales líneas en los que fija su investigación en estos momentos?

En la actualidad centramos el trabajo en dos grandes áreas. La primera tiene que ver con el uso de antioxidantes para el tratamiento del estrés oxidativo. Hablamos de enfermedades producidas por los radicales libres, que se manifiestan en numerosas dermatosis inflamatorias, como la psoriasis o la dermatitis atópica. También estudiamos estas patologías cuando aparecen en pacientes con comorbilidades derivadas de otras especialidades, como oncología, hematología o ginecología. La segunda gran línea es la microbiota intestinal, en la que colaboro con la Universidad Católica de Murcia. Analizamos cómo se relaciona con las enfermedades inflamatorias cutáneas y, dentro de esta misma línea, nos interesa especialmente el envejecimiento cutáneo, tanto fisiológico como cronológico, y cómo prevenirlo frente a la aparición de patologías tumorales.

La doctora Ana Adela Ramírez Boscá pasa consulta en el Hospital del Vinalopó en Elche / Matías Segarra

En los últimos años han irrumpido nuevos tratamientos biológicos. ¿Cómo están cambiando la práctica clínica?

Estos tratamientos a los que hace referencia se trata de fármacos muy eficaces, pero también muy costosos, por lo que no son tratamientos de primera línea. Tampoco es posible usarlos con todos los pacientes. También tienen indicaciones y contraindicaciones. Se utilizan en pacientes con dermatosis muy extensas o graves que han fracasado previamente con otros abordajes tópicos o sistémicos. No todos los pacientes son candidatos, y además requieren un estudio exhaustivo antes de su administración. Hay que tener en cuenta que muchos de estos medicamentos actúan como inmunosupresores, por lo que el riesgo de efectos secundarios es real. Incluso debemos contar con la colaboración de medicina preventiva para vacunar al paciente antes de comenzar el tratamiento. El proceso es complejo. Recibimos a pacientes que directamente nos piden este tipo de tratamientos biológicos, pero insisto, no están indicados para todo tipo de pacientes.

Nuevas tecnologías

La tecnología también está entrando en la consulta de Dermatología con grandes avances. ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial ahora mismo en su especialidad?

La inteligencia artificial en dermatología aún está en fase incipiente. Estoy a punto de realizar un curso de formación porque creo que tiene un potencial enorme, pero todavía falta camino. En la práctica lo que utilizamos de forma habitual es la teledermatología. Consiste en que los médicos de atención primaria nos envíen imágenes de lesiones sospechosas. A través de la fotografía se nos permite seleccionar con rapidez a los pacientes que necesitan una revisión urgente, sobre todo cuando hay riesgo de tumor cutáneo, cada vez más frecuente por otro lado. La clave será que la inteligencia artificial aprenda a describir con precisión las lesiones siguiendo el «alfabeto dermatológico» que usamos los especialistas. La dermatología es una especialidad muy iconográfica: hay que ver las lesiones, no solo describirlas, para poder aprender y diagnosticar.

¿Qué enfermedades dermatológicas observa con más frecuencia en el Hospital Universitario del Vinalopó?

Seguimos viendo mucha psoriasis y dermatitis atópica, que son clásicas en la consulta. Este tipo de patologías son frecuentes. Lo que sí hemos detectado en los últimos tiempos es que ha aumentado de manera notable la hidradenitis supurativa (los conocidos golondrinos). Esta patología es una enfermedad crónica, dolorosa y muy incapacitante, que afecta mucho a la calidad de vida del paciente. Por otro lado, por supuesto, está la patología tumoral, que está creciendo de forma notable, preocupante. Cada vez detectamos más carcinomas basocelulares, epidermoides y melanomas, en gran medida derivados de la exposición solar, que en zonas como esta en la que vivimos es muy elevada durante todo el año, no sólo en verano.

¿A qué atribuye ese aumento del cáncer de piel?

Hay dos factores. Por un lado, existe mayor concienciación y la población consulta más al dermatólogo cuando observa una lesión sospechosa. Esto es muy positivo, porque nos permite diagnosticar antes y mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero también influye el clima mediterráneo, con alta radiación solar prácticamente todo el año, que favorece el daño cutáneo. El gran problema de la ciudadanía es que todavía no tenemos suficiente conciencia social de que el sol puede provocar cáncer. Y no solo en verano: en el lugar donde vivimos deberíamos protegernos durante los 12 meses del año.

La dermatóloga del Hospital del Vinalopó Ana Ramírez Boscá acumula más de 30 años de investigación en su haber / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

Los efectos del sedentarismo

¿El estilo de vida actual, con pantallas, estrés y un incremento notable del sedentarismo, influye en la piel?

Sin duda. En enfermedades graves, el sedentarismo se asocia a patologías como hipertensión, diabetes o síndrome metabólico, que complican el manejo dermatológico. En patologías más leves, como el acné, la psoriasis o la dermatitis atópica, siempre recomendamos hábitos de vida saludables: una dieta equilibrada, ejercicio regular y control del estrés. Sabemos que hay enfermedades, como la dermatitis atópica o la rosácea, que tienen una relación clara con la alimentación. Y en patologías ampollosas, como la dermatitis herpetiforme, el gluten actúa como desencadenante. Todo esto muestra la importancia de entender la piel como reflejo del estado general del organismo.

Acaba de recibir la evaluación favorable de su quinto sexenio de investigación. ¿Qué supone para usted este reconocimiento de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)?

Cada sexenio corresponde a seis años de investigación evaluados por la ANECA. Se valora la publicación de artículos en revistas de alto impacto, la originalidad de los trabajos y la participación en tesis doctorales. Este es mi quinto sexenio, lo que significa que llevo más de 30 años de investigación continuada. Trabajo con grupos internacionales, especialmente en Alemania, en temas de prevención del cáncer de piel y radiaciones.

Mirando atrás, ¿qué balance hace de su carrera investigadora y profesional?

Lo más valioso es haber conseguido conjugar la asistencia clínica, la docencia, la investigación y mi papel como madre. No ha sido fácil. Hubo un periodo de tres años en el que apenas publiqué porque tuve a mis dos hijos muy seguidos. He robado tiempo a mi familia para viajar, aprender y formarme fuera, pero creo que todo ese esfuerzo ha merecido la pena. Hoy siento que he creado una pequeña escuela de investigación en dermatología y eso me enorgullece enormemente.

Dejar de fumar

¿Cómo influye el consumo de tabaco en la piel, es cierto que envejecen antes los fumadores que los que no lo son?

El tabaco produce una disminución de la oxigenación celular y genera radicales libres que envejecen prematuramente la piel. Los fumadores presentan una textura cutánea característica: poros dilatados, color amarillento, arrugas más marcadas. Además, el tabaco es un factor de riesgo añadido al sol para el desarrollo de cáncer cutáneo. Por eso recomendamos a quienes fuman un alto consumo de antioxidantes naturales, tanto en la dieta como en suplementos, aunque lo ideal siempre es abandonar el hábito. El médico de cabecera es el profesional más indicado para ayudarnos a dejar de fumar.

¿Detecta errores habituales en su consulta en cuanto al uso de cosméticos?

Sí, el más frecuente es aplicar productos sin conocer su composición. Cuando aparece una reacción cutánea, necesitamos identificar el ingrediente responsable para derivar al paciente a pruebas de alergia. Por eso insisto en que las cremas deben indicar su composición cualitativa y cuantitativa. No importa tanto la marca como el contenido real del producto y la forma de aplicarlo. A veces menos es más: un producto sencillo y bien formulado puede ser mucho más eficaz que un cosmético caro pero inadecuado para esa piel. Lo que sí siempre recomiendo es que el paciente acuda a las consultas de Dermatología con la composición de los productos que esté utilizando. Es fundamental para nosotros.

Si tuviera que dar un consejo prioritario en dermatología, ¿cuál sería?

El más importante es cuidar la piel como cuidamos cualquier otro órgano. Revisarse las lesiones pigmentadas y utilizar protector solar de forma constante. En el Mediterráneo deberíamos verlo como un medicamento más, tan imprescindible como un antihipertensivo. Y empezar a educar desde la infancia. Los niños que practican deporte al aire libre deberían llevar siempre en su mochila un fotoprotector, igual que un niño diabético lleva su insulina. La prevención es la herramienta más poderosa que tenemos para proteger la salud cutánea a largo plazo.