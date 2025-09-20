Elche Acoge celebra su gala como un homenaje a Juan Perán y a Pascual Ros
El acto tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, a las 19 horas, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx
Juan Perán y Pascual Ros, este último a título póstumo, recibirán el próximo día 26 un homenaje público de la Fundación Elche Acoge, en el centro de Congresos. El acto nació con el objetivo de reconocer y poner en valor el compromiso y el trabajo que otras personas, organizaciones, entidades, instituciones o movimientos sociales hacían por la defensa de los derechos humanos. Es por esto, que, en su primera entrega en el año 2006, la ONG ilicitana reconoció el trabajo y lo que supuso la labor del barco pesquero de Santa Pola que llevó a cabo un rescate en aguas de Malta de un grupo de personas migrantes que se encontraban a la deriva intentando llegar a tierra.
Desde la fundación explica que, "durante los siguientes años y continuando con este espíritu de reconocer y visibilizar la labor que hacen personas o entidades por hacer de la sociedad un lugar mejor". Así, se ha galardonado a organizaciones como Amnistía Internacional de Elche, la plataforma social contra los desahucios, los IES Carrús y Casablanca de Elche, voluntariado de Elche Acoge o a su expresidenta Rita Mari, entre otros.
Este año la Fundación quería homenajear a dos personalidades de gran relevancia para Elche y que, "gracias a que apoyaron a Elche Acoge en sus inicios como Fundación y prestaron su tiempo y dedicación como patronos fundadores, hoy en día la organización es lo que es en nuestra ciudad". Por todo ello, Elche Acoge quería tener este gesto de gratitud con Juan Perán Ramos de Fundación Juan Perán-Pikolinos y Grupo Pikolinos y también, con Pascual Ros Aguilar de Fundación Pascual Ros Aguilar y Grupo Mustang a título póstumo.
Entidad
Recuerdan que "fueron patronos fundadores cuando la Asociación pasó a ser Fundación en 2007. Hoy en día, siguen colaborando con la ONG ilicitana a través de sus fundaciones y ayudando en el desarrollo de proyectos y acciones de la entidad. Elche Acoge tenía claro que quería premiar la apuesta valiente que en su momento hicieron tanto Juan como Pascual, ya que para la organización contar con su apoyo fue pieza clave para todos los años posteriores".
Para el evento han contado con la colaboración tanto del Ayuntamiento de Elche como del Centro de Congresos de la ciudad. El acto tendrá lugar el 26 de septiembre a las 19 horas y será un acto abierto para todos los amigos y familia de la organización.
El toque de atención de Elche Acoge con los "menas"
Elche Acoge hizo público un comunicado días atrás al negar tanto el PP como Vox la posibilidad de que Elche acogiera a menores inmigrantes no acompañado -denominados "menas". Desde el colectivo recordaron sobre este asunto que "La ley es clara: hay que proteger la infancia, también la infancia migrante". Por su interés, reproducimos el comunicado, pues Elche Acoge es la única ONG ilicitana que se ha pronunciado sobre esta asunto:
1. Los menores no acompañados migrantes y/o solicitantes de asilo son NIÑOS Y NIÑAS que necesitan protección En el contexto actual es necesario aclarar lo evidente, los menores no acompañados migrantes son NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN SOLOS y necesitan que se garantice su protección y sus derechos. Cuando hablamos de menores, la ley establece que un menor es cualquier persona menor de 18 años, independientemente de su procedencia. Estos menores se han visto forzados a dejar sus hogares solos por las realidades extremadamente complejas en las que vivían en sus países: guerras, condiciones de exclusión, falta de acceso a servicios básicos y/o discriminación por diferentes motivos, violencia institucional, violencia intrafamiliar, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, etc.
Ante estas graves situaciones, estos menores se ven forzados a buscar protección en otro país. Sin embargo, la falta de vías seguras para hacerlo les obliga a iniciar rutas peligrosas en las que ponen en riesgo su vida y se enfrenta a múltiples amenazas, abusos o violencia, durante semanas, meses o años.
Además, cuando llegan al país de destino, afrontan múltiples dificultades relacionadas con la ausencia de referentes adultos, las condiciones de recepción y acogimiento, determinación de la edad, obtención del permiso de residencia y trabajo, acceso a la educación, falta de medios de vida y oportunidades laborales para salir adelante una vez que cumplen 18 años y el rechazo social o la discriminación.
2. Los niños y niñas son sujetos de derechos, también la infancia migrante Los niños, las niñas y adolescentes tienen derechos inherentes e inalienables que deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. La Convención sobre los Derechos del Niño es un Tratado Internacional de las Naciones Unidas adoptado el 20 de noviembre de 1989, que reconoce y protege los derechos de todas las personas menores de 18 años. En este tratado se establece que los niños y niñas son titulares de derechos inherentes que deben ser garantizados por los gobiernos, los padres y otros agentes. Estos derechos se basan en principios rectores como la no discriminación, el interés superior de la niñez, la supervivencia y desarrollo, y la participación infantil.
3. Es imprescindible reforzar los sistemas de acogida y protección para atender las necesidades de los niños y niñas de manera individualizada con calidad y dignidad, con independencia de su situación migratoria Los Estados tienen la obligación de promover, reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
España tiene la obligación jurídica de proteger a cada niño, niña y adolescente que se encuentre en su territorio, independientemente de cuál sea su situación migratoria o el modo en que haya entrado al mismo. El principio primordial de toda actuación de identificación, acogida, atención y protección de la infancia es el interés superior del menor, siendo su determinación la que debe guiar la toma de decisiones y la adopción de la solución duradera más apropiada para cada caso. (Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030)
Los sistemas de acogida y protección deben reforzarse en todos los niveles (estatal, autonómico y local) para garantizar la calidad y dignidad en la atención a todos los menores de manera individualizada.
El reparto de competencias administrativas y la disponibilidad de recursos económicos no puede ser la excusa o el obstáculo para no proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Además, la confrontación partidista que se da en el momento actual solo quebranta el interés superior de las y los menores y dificulta su adecuada protección.
4. Los discursos de odio y la criminalización de la infancia migrante no acompañada A pesar del consenso social y legislativo que presenta a la infancia como sujeto de protección independientemente de su origen, se ha consolidado una narrativa criminalizadora, discriminatoria y racista que ha provocado que estos niños se conviertan en moneda de cambio electoral y arma arrojadiza entre partidos y gobiernos.
La Memoria anual de monitorización del discurso de odio en redes sociales correspondiente a 2023, que realiza el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogía que la mayor parte de los discursos de odio tuvieron como objetivo a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, a quienes se deshumaniza y se presenta en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. En el 45,5% del discurso del que son objeto, se vincula a este colectivo con la inseguridad ciudadana y se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos, concretamente en el 52% de los casos. Estos discursos tienen fuertes consecuencias sociales promoviendo el racismo, la discriminación, el odio y la violencia.
Desde la Plataforma de Infancia se recuerda que incitar al odio y criminalizar a los niños y niñas migrantes vulnera la legalidad, no estamos ante un tema ideológico, sujeto a debate. No protegerlos supone incumplir nuestro ordenamiento jurídico, ya que la ley es clara: hay que proteger, acoger y facilitar la integración de todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación y con independencia de su situación administrativa.
5. El cierre de fronteras solo genera muerte y vulneración de derechos, hay que habilitar vías legales y seguras. Según el informe de Caminando Fronteras, en 2024 murieron 10.457 personas en las rutas marítimas de acceso a España (casi 30 personas al día), 9.757 personas (más del 90%) murieron en la ruta atlántica, tratando de llegar a las Islas Canarias, 1.538 eran niños, niñas y adolescentes
Estas cifras terribles se multiplican año a año como si de un fenómeno natural se tratara, como si no fueran consecuencia directa de las políticas migratorias de control y cierre de fronteras, que atentan contra el derecho a la vida y vulneran los derechos humanos. Sin embargo, se siguen sucediendo los llamamientos a reforzar el despliegue de la vigilancia marítima y fronteriza en las islas con el objetivo de impedir la llegada de embarcaciones y el Pacto Europeo de Migración y Asilo sigue su curso para consolidar esta deriva, mientras las actuales vías de entrada contempladas en la normativa de extranjería son muy limitadas y la política de visados muy restrictiva.
Es por ello por lo que, reiteramos, que la solución pasa por:
1.- Cumplir de forma efectiva con el ordenamiento jurídico nacional e internacional del que el Estado español es parte para garantizar los derechos de la infancia migrante
2.- Habilitar vías legales y seguras que pongan en el centro la protección de la vida y la dignidad de las personas
3.- Que se incorpore un enfoque de infancia en las políticas migratorias que garanticen el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes que se ven forzados a buscar protección en otro país.
